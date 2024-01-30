Евгения Медведева: «Я прожила всю жизнь в сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже мужчины-тренеры могут сказать: «Че, похудела? Сиськи меньше стали»

Евгения Медведева высказалась о сексуализации в фигурном катании.

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь... Блин, я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах.

В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать, типа: «Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали». В нашей сфере фигуристка – равно красота, равно оценивать женскую красоту, равно не отказывай себе ни в чем.

Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины даже иногда нормально, типа: «А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была!» И мы такие: «А, ну... Да-да, пойду пуш-ап надену!» – рассказала двукратная чемпионка мира Медведева в шоу «Бес Комментариев».