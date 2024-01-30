Евгения Медведева: «Я прожила всю жизнь в сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже мужчины-тренеры могут сказать: «Че, похудела? Сиськи меньше стали»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о сексуализации в фигурном катании.

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь... Блин, я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах.

В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать, типа: «Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали». В нашей сфере фигуристка – равно красота, равно оценивать женскую красоту, равно не отказывай себе ни в чем.

Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины даже иногда нормально, типа: «А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была!» И мы такие: «А, ну... Да-да, пойду пуш-ап надену!»  – рассказала двукратная чемпионка мира Медведева в шоу «Бес Комментариев».

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156 комментариев
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Ну наконец-то про сиськи, а то уже никаких сил не осталось из-за допинга! Как глоток свежего воздуха!
+185
-7
+178
Что-то Медведеву понесло. То про "сиськи", то про мужские органы, то заводит речь о дамах легкого поведения. Скажи другая фигуристка вот так - ее бы тут же бомонд заклевал. Орали бы - недопустимо. Но тут как обычно "другое", тут будут восхищаться "продвинутостью и открытостью". И почему нельзя сказать "грудь", обязательно "сиськи"?
+69
-22
+47
Ответ Федя2024
Ну наконец-то про сиськи, а то уже никаких сил не осталось из-за допинга! Как глоток свежего воздуха!
Тем не менее тема сисек не раскрыта
+48
-7
+41
Женюха ловко маскируется под нормальную и даже располагает к себе пока молчит. Вот честное слово.... кстати пушапом она игралась у Орсера, прямо совсем откровенно
+63
-22
+41
Пошлость и вульгарность ее верные спутники
+49
-20
+29
Ответ Versa
Что-то Медведеву понесло. То про "сиськи", то про мужские органы, то заводит речь о дамах легкого поведения. Скажи другая фигуристка вот так - ее бы тут же бомонд заклевал. Орали бы - недопустимо. Но тут как обычно "другое", тут будут восхищаться "продвинутостью и открытостью". И почему нельзя сказать "грудь", обязательно "сиськи"?
секс, бывшие, сиськи, жопки...
если судить по публикуемым тут новостям, это любимые темы обсуждения на ютуб канале Медведевой
+36
-10
+26
Когда хлебушек в голове, то пуш-ап не поможет.
+45
-22
+23
Ответ SALMON
Ох уж этот московский говор
"блин, мы встаем жопой кверху в трусах"

Вы об этом говоре?
+26
-8
+18
Ответ Аленка_76
Комментарий удален пользователем
повторюсь, любой другой фигуристке такие рассуждения сразу бы поставили в укор. И набежало бы сразу куча экспертов, с упреками относительно тем, которые идут в массы. Но тут конечно ясно-понятно другое. И жаргонизмы через слово вставлять и обнаженной сниматься и в фотосессиях с недвусмысленными намеками - все норм
+24
-7
+17
Ответ Федя2024
Ну наконец-то про сиськи, а то уже никаких сил не осталось из-за допинга! Как глоток свежего воздуха!
И не говорите. Можно хоть немного отдышаться🙏
+21
-5
+16
К сожалению, это так. Этикой там и не пахнет.
+24
-9
+15
Боже, какой бред
+31
-16
+15
Ответ Аленка_76
Комментарий удален пользователем
Так мы канал и не смотрим. Но выносят же любители на всеобщее обозрение. Начинаешь читать, ожидая что то дельное, а натыкаешься на бескультурщину.
+21
-6
+15
Тоже не понял из слов Медведевой, сексуализация фигуристок это хорошо или плохо. И да, сексуализация и сексизм как бы разные понятия.
+25
-11
+14
И вообще, человек который снимался для мужских журналов что-то там про сексуализацию говорит )) да она сама готова показать свои сиськи по первой просьбе, на те смотрите пожалуйста и как можно больше засексуализируйте и поставьте лайк
+21
-7
+14
Ох уж этот московский говор
+26
-13
+13
Ответ scorp19
Не пойму она ноет или наоборот гордится этим ) Наверное второе, ведь всегда можно было взять и уйти назад учиться в школу и одеваться закрыто. А раз не ушла и молчала, значит всё устраивало выступать в трусах и прозрачных юбках.
Кокетничает красотуля. А то нидайбох никто не поймёт, какая она секси🤣🤣🤣
+26
-14
+12
Ответ Zooey Glass
Дудаков или Глейх?
Лайшев
+18
-6
+12
Ответ Tacciana
Не нравится читать правду, написанную прямым текстом? Что именно задело?
Речь как у сидевшей
+28
-16
+12
Похоже на ахинею от бывшей неудачницы!!))
Которая все не может придумать виновного в своих неудачах.))
+22
-11
+11
Ответ esctyyyyy
Светлана, вас задело слово сиськи? Для меня это также странно, как когда людей слово секс смущает)) Минусующие: у вас с сексом проблемы? Тут только посочувствовать можно, даже в моей мусульманской Турции не так к этому относятся)) На ветке 14 людей с проблемами в личной жизни, судя по минусам, жалко вас, ребят
Просто представьте, что всё то, о чём говорит Женя на своём канале, говорит Аня Щербакова. Ну или Валиева. Да кто угодно. И с таким же лексиконом. Не резанёт слух?
+18
-8
+10
ОМГ. Тебя-то кто "сексуализировал"? Женшина-вамп ...🙄
+26
-16
+10
Армия России: Созерцание медведевой в бикини в течение 10 секунд в день заменяет использование брома в компоте.
+15
-5
+10
Шестой год серебру олимпиады в феврале и у Жени по ниспадающей остатки интеллекта сползают до сих пор.
+15
-6
+9
Женя почувствовала на один день что про нее все забыли, и не выдержала такого шока
+12
-3
+9
Ответ Сырок с кокосом
это безызбежно
все лефелева башня и жеребиться
+22
-14
+8
Ответ Аленка_76
Комментарий удален пользователем
Женя, мы тебя узнали!
+15
-7
+8
И такие глупости в новостных лентах...
+19
-11
+8
Лишь бы опять чего не придумала, а то: сиськи, тренер...
+15
-8
+7
Дааааа... У этой девушки огромная брешь в воспитании(. В дурном сне не могу себе представить , чтобы на таком жаргоне говорила Аня Щербакова... Небо и земля.
+7
-1
+6
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