ISU аннулировал результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022

Теги сборная России допинг ISU Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Результат Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине аннулирован.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). 

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.

В личном турнире Олимпиады Валиева была четвертой. 

Также Валиева лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022. 

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Камила Валиева

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85 комментариев
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Зато гордо в рекламе: я, КВ, ОЧ.
+89
-24
+65
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
+68
-10
+58
Ответ Варлампий Варлампий
То есть самая нетитулованная из распиаренных спортсменок, у нее вообще нет больших побед теперь
Это точно. Так надоело, что везде кричат про "такойникогданебылоинебудет". Ну зачем так обесценивать других девочек, которые тоже очень талантливы и прекрасно катались и продолжают кататься.
+52
-14
+38
То есть самая нетитулованная из распиаренных спортсменок, у нее вообще нет больших побед теперь
+54
-28
+26
Нет титулов, зато пиара хоть отбавляй)
+38
-12
+26
Ответ Amneris
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
А я жду Транькова с Лещом) Или только Талантливого Мишу можно обижать?
+30
-6
+24
Все кругом виноваты ...
А вед можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат
Найти и наказать
Тогда может и наказали бы Камиллу условно ну или намного помягче !
+29
-8
+21
Ответ Лизавета Анна -Мария
Ну, теперь Луна Хендрикс стала седьмой, а была какой-то восьмой, вот счастья-то привалило;)
У Хендрикс бронза ЧЕ появилась.Полный комплект медалей с ЧЕ у нее
+14
0
+14
Ответ lana!!!
Комментарий скрыт
У других тоже много запомнившихся программ и прекрасное катание.
+16
-2
+14
юристы минспорта втирали буржуям про пирожки деда, думали те совсем тупенькие
+20
-6
+14
Ответ Olgacher
Зато гордо в рекламе: я, КВ, ОЧ.
И скромно не говорила, что в команде,.
+16
-3
+13
Нет смысла стенать , посыпать голову пеплом и т.д. - это всё лирика. Желаю , чтобы Камила после дисквы вернула форму и на соревнованиях утёрла всех, кто сейчас пляшет на её костях и радуется такому исходу.
+20
-8
+12
Ответ Amneris
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
Высказаться должна Тутберидзе, но ей толи некогда, толи неинтересно.
Она вышла чистой из этой истории (пока, во всяком случае).
+16
-5
+11
Ответ Григ77
Все кругом виноваты ... А вед можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат Найти и наказать Тогда может и наказали бы Камиллу условно ну или намного помягче !
Конечно. За это и дали максимальное наказание.
+10
-1
+9
Ответ Olga.t
Высказаться должна Тутберидзе, но ей толи некогда, толи неинтересно. Она вышла чистой из этой истории (пока, во всяком случае).
По-хорошему, WADA должна возбуждать дело против окружения спортсменки.
Если, конечно, не случился договорняк, и бронзу команды + безопасность тренеров не разменяли на максимальный бан для спортсменки.
+8
0
+8
хохотала, хохотала да не выхохотала
+18
-10
+8
Ответ Варлампий Варлампий
То есть самая нетитулованная из распиаренных спортсменок, у нее вообще нет больших побед теперь
Кроме юниорских нет ничего
+7
0
+7
Ответ Olga.t
Высказаться должна Тутберидзе, но ей толи некогда, толи неинтересно. Она вышла чистой из этой истории (пока, во всяком случае).
Тутберидзе должна быть объявлена врагом народа по одной простой причине: дав допинг ребенку и не заменив ее на командник, она подставила группу российских товарищей под потенциальный дисквал
+7
-1
+6
Ответ Amneris
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
Зачем? Всё свалили на дурочку-фигуристку, а остальные как бы и не при делах. Главная грузинка скоро в Америку укатит, репутацию портить нежелательно
+7
-1
+6
Ответ Amneris
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
Отряд не заметил потери бойца. Работаем дальше?
+5
0
+5
Ответ Amneris
Там ТШТ вышел из комы? Или так и будут молчать дальше, будто ничего не произошло?
Они "работают дальше".
+4
0
+4
Ответ Григ77
Все кругом виноваты ... А вед можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат Найти и наказать Тогда может и наказали бы Камиллу условно ну или намного помягче !
"А ведь можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат".
! Никого искать не нужно. Все вопросы к её заслуженному тренеру. Допинг у Камилы выявили в декабре 2021 года. То есть до старта зимних Олимпийских игр 2022 года.
+9
-5
+4
Ответ sport25
Нет смысла стенать , посыпать голову пеплом и т.д. - это всё лирика. Желаю , чтобы Камила после дисквы вернула форму и на соревнованиях утёрла всех, кто сейчас пляшет на её костях и радуется такому исходу.
Это практически невозможно
+6
-2
+4
Ответ Оригинальный Ник
Зачем? Всё свалили на дурочку-фигуристку, а остальные как бы и не при делах. Главная грузинка скоро в Америку укатит, репутацию портить нежелательно
Обидно будет, если американцы не встретят ее с законом Родченкова.
+3
0
+3
Лет через 10-20-30 она расскажет правду о своих тренерах...
+4
-1
+3
Ответ Александр Шульгин
Это практически невозможно
Поживём - увидим.
+3
0
+3
Ответ Anfitan
и все бы ничего, но на играх в таком случае должна была быть другая девочка....
Все бы ничего -не справедливо, олимпийские пробы чистые, медали объективно заслуженные хоть по какой системе. Жаль :(
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Высказаться должна Тутберидзе, но ей толи некогда, толи неинтересно. Она вышла чистой из этой истории (пока, во всяком случае).
её выводили из-под удара всеми силами
+3
-1
+2
Ответ Григ77
Все кругом виноваты ... А вед можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат Найти и наказать Тогда может и наказали бы Камиллу условно ну или намного помягче !
Вариантов попадания допинг в организм много: случайно, преднамеренно в целях улучшения результатов (спортсменка была в курсе) и преднамеренно со злым умыслом (подсыпали, спортсменка была не в курсе).
+2
0
+2
Ответ Александр Саввин
У неё есть хейтеры, типо тебя
хитрожопость не люблю
+2
0
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