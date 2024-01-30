ISU аннулировал результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022
Результат Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине аннулирован.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.
В личном турнире Олимпиады Валиева была четвертой.
Также Валиева лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022.
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Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Что ей делать?
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А вед можно было найти того кто дал ребенку запрещенный препарат
Найти и наказать
Тогда может и наказали бы Камиллу условно ну или намного помягче !
Она вышла чистой из этой истории (пока, во всяком случае).
Если, конечно, не случился договорняк, и бронзу команды + безопасность тренеров не разменяли на максимальный бан для спортсменки.
! Никого искать не нужно. Все вопросы к её заслуженному тренеру. Допинг у Камилы выявили в декабре 2021 года. То есть до старта зимних Олимпийских игр 2022 года.