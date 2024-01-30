ISU аннулировал результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022

Результат Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине аннулирован.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев ( ).

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.

В личном турнире Олимпиады Валиева была четвертой.

Также Валиева лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022.

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