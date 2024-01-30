НОК США: «Фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине»

В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золото командного турнира Игр-2022.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США со ссылкой на гендиректора организации Сару Хиршланд.

«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом ( ) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев ( ) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля.