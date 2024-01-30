НОК США: «Фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине»
В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золото командного турнира Игр-2022.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США со ссылкой на гендиректора организации Сару Хиршланд.
«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля.
Так как Камила дисквалифицирована,команда также будет дисквалифицирована,без одного звена-уже не команда.
Все это ужасно,конечно.
Микродоза обнаружена-факт.Наказание должно быть.И Камила не должна была ехать на ОИ.Но эта двухмесячная проверка-очевидно,специальное мероприятие.Уверен на 100%.
Вот кто решает.
Если в нашей богадельне все было спущено, несмотря на предостережения Винер от лета 2021 года, то винить можно только самих себя. Сейчас представим невероятное и исключим участие окружения в допинг-истории: никто не следил, чем там занимаются топовые спортсменки прямо перед главными стартами. В разгар пандемии, за месяц до ОИ, Валиева шаталась с подружками по Питеру, заходила в «Зингер», ещё много куда. Что-то ела и пила.
Мы ещё тогда тут все в осадок выпали: почему перед главными стартами в жизни девочек не отвезли на закрытую базу в Новогорске ещё перед ЧР? Как это понимать - рукой подать до Олимпиады, а они сами себе предоставлены.
Есть прецедент, где спортсмена уличили в употреблении допинга в неолимпийский период, затем он выступил на Олимпиаде. Медаль у неё отняли, а команде — оставили. Речь об американской бегунье Кристал Кокс и легкоатлетической сборной США в эстафете 4х100 м в Афинах-2004.