НОК США: «Фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине»

Теги сборная России допинг МОК ISU НОК США сборная США женское катание командные соревнования дисквалификации Сара Хиршланд Камила Валиева Фигурное катание

В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золото командного турнира Игр-2022.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США со ссылкой на гендиректора организации Сару Хиршланд. 

«Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила информацию о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля. 

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127 комментариев
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Увы.
Так как Камила дисквалифицирована,команда также будет дисквалифицирована,без одного звена-уже не команда.
Все это ужасно,конечно.
Микродоза обнаружена-факт.Наказание должно быть.И Камила не должна была ехать на ОИ.Но эта двухмесячная проверка-очевидно,специальное мероприятие.Уверен на 100%.
+74
-15
+59
Независимый МОК.
+40
-5
+35
А Вы говорили: "ИСУ решит седьмого февраля..."
Вот кто решает.
+42
-9
+33
То ради чего весь цирк с показательным максимально жестким наказанием Камилы и был затеян. И сейчас все это подается американцами с максимальной издевкой, даже не стесняются ничего.
+42
-12
+30
Ответ Alex1104
А Вы говорили: "ИСУ решит седьмого февраля..." Вот кто решает.
Будто решение не читалось. Всегда аннулировали результаты всех тех же эстафет, если попался один
+32
-5
+27
Выпускайте Тарасову с Железняковым, никого не жалко, пленных не брать!
+39
-13
+26
американский нок - мок: слышь, холоп, золотишко гони, да не медли, хозяин заждался
+24
-6
+18
Ответ Budennyy
Увы. Так как Камила дисквалифицирована,команда также будет дисквалифицирована,без одного звена-уже не команда. Все это ужасно,конечно. Микродоза обнаружена-факт.Наказание должно быть.И Камила не должна была ехать на ОИ.Но эта двухмесячная проверка-очевидно,специальное мероприятие.Уверен на 100%.
Да, они разыграли по нотам, получив козырь
+23
-6
+17
Ответ Budennyy
Увы. Так как Камила дисквалифицирована,команда также будет дисквалифицирована,без одного звена-уже не команда. Все это ужасно,конечно. Микродоза обнаружена-факт.Наказание должно быть.И Камила не должна была ехать на ОИ.Но эта двухмесячная проверка-очевидно,специальное мероприятие.Уверен на 100%.
Давайте так: мы дали повод, а они им воспользовались. Во всех смыслах слова.

Если в нашей богадельне все было спущено, несмотря на предостережения Винер от лета 2021 года, то винить можно только самих себя. Сейчас представим невероятное и исключим участие окружения в допинг-истории: никто не следил, чем там занимаются топовые спортсменки прямо перед главными стартами. В разгар пандемии, за месяц до ОИ, Валиева шаталась с подружками по Питеру, заходила в «Зингер», ещё много куда. Что-то ела и пила.

Мы ещё тогда тут все в осадок выпали: почему перед главными стартами в жизни девочек не отвезли на закрытую базу в Новогорске ещё перед ЧР? Как это понимать - рукой подать до Олимпиады, а они сами себе предоставлены.
+18
-1
+17
А как НОАК объяснит эти 2 прецедента
Есть прецедент, где спортсмена уличили в употреблении допинга в неолимпийский период, затем он выступил на Олимпиаде. Медаль у неё отняли, а команде — оставили. Речь об американской бегунье Кристал Кокс и легкоатлетической сборной США в эстафете 4х100 м в Афинах-2004.
+15
-1
+14
А потом отпразднуют уколом анаболических стероидов. Конечно же как исключение для терапевтического использования. Исключительная нация. 😂
+22
-11
+11
Ответ Ебздрогыч
Выпускайте Тарасову с Железняковым, никого не жалко, пленных не брать!
жулина забыли,собрали змея горыныча
+12
-2
+10
Ответ Alexander2022
Будто решение не читалось. Всегда аннулировали результаты всех тех же эстафет, если попался один
Есть разница, грязная допинг-проба была взята не на Олимпиаде а раньше, олимпийские пробы были чистые
+17
-8
+9
И ОЧ будут не МиГи или СК, а КФ или Чжоу. Благодаря прекрасным взрослым, которые не удосужились подвести свою звезду к Играм без вопросов
+12
-4
+8
Уже даже не стесняются держать формальности! Ни стыда ни совести!
+13
-5
+8
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Смешная шутка
+8
0
+8
Что и требовалось доказать. Веселит, что все убеждали, что "невероятный" Чжоу очень хотел свою серебряную медаль. Золото они все хотели, причем с того дня, как сами под конец просили церемонию на ОИ. Но это уж было бы совсем палевом.
+8
-1
+7
Просто невероятная история про..( е-матершинное слово)...ба, невероятная.
+8
-1
+7
Ответ tanya_1111
Ну если с Камилой еще спорно, то тут абсолютно не честно, 1 и 2 место в личке за российскими спортсменами, а это значит если бы проба была выявлена раньше наши все равно бы завоевали золото.
Никого это не интересует. Как с Луны спустились с такими версиями
+11
-4
+7
Ответ Danila BGR
Да, они разыграли по нотам, получив козырь
А как эти ОНИ за два месяца могли знать , что РФ пойдет на риск и поставит в команду фигуристку с не проверенной пробой ?
+8
-2
+6
Самое ужасное, что сейчас все жалеют Валиеву, про команду вообще никто не говорит, их имена даже по новостям никто не сказал. Она то с плюшками и контрактами, а они...
+8
-2
+6
боже как мне жаль мишек,маркушу и кацалаповых... они отдали все силы тогда.. а сейчас их труд просто перечеркнули..
+12
-6
+6
Ответ Большой Влад
Комментарий удален модератором
вопрос повезло? или это было какбы случайно ?
+5
0
+5
Ответ Sat397
То ради чего весь цирк с показательным максимально жестким наказанием Камилы и был затеян. И сейчас все это подается американцами с максимальной издевкой, даже не стесняются ничего.
Цирк - это не пометить как первоочередную пробирку Камилы с допинг-пробой и отправить ее на Чемпионат Европы и на ОИ без результатов теста на запрещенные вещества и допинг
+6
-1
+5
Ответ Александр Пашков
Есть разница, грязная допинг-проба была взята не на Олимпиаде а раньше, олимпийские пробы были чистые
Разницы нет, когда. В случае положительной пробы и обвинения аннулируются все результаты, показанные после этой пробы.
+6
-1
+5
Ответ gek
Надо бы подсуетиться нашему МИДу - и объявить о запрете въезда в страну лет на 50 тем, кто примет такое решение и тем, кто незаконно получит эти медали.
Вот они расстроятся. Чтож вы прям ножом по самому больному режете. Они не смогут посетить Саратов, Воркуту, Миасс и так далее по списку. От такого удара ниже пояса им уже не оправиться )))
+5
0
+5
Ответ Александр Пашков
Уже медали примеряют, ещё др официального решения ИСУ, хотя и ежу понятно каким оно будет
а какое может быть решение если cas аннулировал все результаты валиевой? это чисто техническое решение
+5
0
+5
Вопрос кто из чиновников за все ответит?
+5
0
+5
Ну если с Камилой еще спорно, то тут абсолютно не честно, 1 и 2 место в личке за российскими спортсменами, а это значит если бы проба была выявлена раньше наши все равно бы завоевали золото.
+13
-8
+5
Ответ gek
Надо бы подсуетиться нашему МИДу - и объявить о запрете въезда в страну лет на 50 тем, кто примет такое решение и тем, кто незаконно получит эти медали.
и кого ты этим напугаешь? если бы тебе запретили въезд в киргизию например ты бы сильно огорчился?
+5
0
+5
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