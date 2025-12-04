  • Спортс
Куртуа об отношениях игроков с Алонсо: «Не думаю, что есть проблемы, мы всегда были близки. В «Реале» каждый незначительный жест преувеличивается в 10 раз»

Тибо Куртуа: не думю, что у игроков «Реала» есть проблемы с Алонсо.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что у команды нет проблем в отношениях с Хаби Алонсо.

Вчера «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги.

– Во время замен мы видели, как Хаби Алонсо обнимался с Винисиусом, с Мбаппе. Вы стали ближе к тренеру?

– Нет, думаю, мы с ним всегда были близки. Мы в «Реале», каждый незначительный жест преувеличивается в 10 раз – мы люди и иногда сталкиваемся с высокой напряженностью, но я не думаю, что с у команды были какие-то проблемы с тренером. С тех пор как он пришел, дела шли хорошо. В отношениях иногда все идет чуть лучше, иногда чуть хуже, но я никогда не думаю, что кто-то из игроков чувствовал себя некомфортно.

До сих пор у нас все хорошо. Не думаю, что когда-либо у нас были проблемы, вокруг всегда много говорят, но мы этого не замечаем. Вокруг много разговоров, хотя внутри команды, возможно, все совсем не так, но мы не можем публично все отрицать, – сказал Куртуа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
