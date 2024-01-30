Песков о лишении сборной РФ золота Олимпиады-2022: «Для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения ни принимались»

Пресс-секретарь президента РФ высказался высказался о лишении РФ командного золота Олимпиады-2022.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место.

За российскую команду, помимо Валиевой, выступали и , и , .

«По возвращении из Китая – с Олимпиады – мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов.

Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», – заявил Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания [решений] и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», – цитирует Пескова ТАСС.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?