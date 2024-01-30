Песков о лишении сборной РФ золота Олимпиады-2022: «Для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения ни принимались»

Теги сборная России CAS Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Дмитрий Песков Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Пресс-секретарь президента РФ высказался высказался о лишении РФ командного золота Олимпиады-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. 

За российскую команду, помимо Валиевой, выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк

«По возвращении из Китая – с Олимпиады – мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов.

Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», – заявил Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания [решений] и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», – цитирует Пескова ТАСС. 

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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70 комментариев
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Наглядная иллюстрация темы "Допинг и государство"
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Надо еще статью в УК РФ ввести за дискредитацию, если кто-то отказывается признавать Зубкова, Валиеву и всех остальных Олимпийскими чемпионами, а также подозревает их в употреблении запрещенных препаратов. 5 лет с конфискацией
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Привет Зубкову. Ждём массовых признаний судами Олимпийских чемпионов на территории РФ.
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Господи, что он несёт. Т.е. они не только не чувствуют вины, что кормили подростка допингом, подставили всю команду и устроили допинговый скандал, они ещё и будут считать Валиеву ОЧ. Гениальные люди.
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Правильно, зачем нам репутация, будем дальше пробивать новое дно. Во всём мире спортсмен будет считаться читером-допингистом, а на территории РФ олимпийским чемпионом.
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Весьма странное заявление, может и ранние дисквалы в других видах спорта пересмотреть, наши же
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"их нужно мобилизовать до конца"
Да это мы уже поняли.
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Олимпийские чемпионы на территории РФ
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А потом мы удивляемся почему у нас столько бед! Кадры решают все! И вот этот вот реальный кадр!
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Очень удобная позиция. Чего уж там: мы и Суперсерию-1972 с канадцами выиграли, и домашний чемпионат мира 2018 по футболу затащили, и все олимпиады выиграли, потому что там, где нас не было в медалях - это клятые англосаксы нас дискриминировали, а для нас все наши спортсмены - чемпионы. Этак можно и вообще ни в чем не участвовать, а просто заранее объявлять себя победителями и всё. Очень практичный подход от Усов.
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Ответ Anisu
Комментарий скрыт
Так это в любом случае запрещённое вещество, которого не должно быть в организме спортсмена
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Ответ Lilia Sadykova
Господи, что он несёт. Т.е. они не только не чувствуют вины, что кормили подростка допингом, подставили всю команду и устроили допинговый скандал, они ещё и будут считать Валиеву ОЧ. Гениальные люди.
а потом удивляются отношением к нашей стране в мире, вчера уже написали, что валиева стала жертвой системы, ну и учитывая как её выгораживают видимо так и есть
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Ответ Anisu
Комментарий скрыт
ТМЗ в списке запрещенных препаратов Кодекса. Все остальные разговоры - в пользу бедных.
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Угу, поздно спохватились, в свое время вместо баннеров космических надо было деньги тратить на нормальных юристов(
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Для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда.
_______
Для нас и для Глории Джинс...простите не могу удержаться
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В полку ОЧ на территории России прибыло 😁
Бронза с золотым отливом 😁
Обе золотые 😁
Медали будут вручены у подъезда 😁
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Так выйдите из , ISU и называйте её, хоть чемпионом Вселенной.
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А как же допинг? Ах да, это же свой допинг…
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А че Валиеву заменили другими фигуристками на Спартакиаде и КПК.Как же так соревнования и без ОЧ.Что то у Писеева слова с делами расходятся.
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Кто нибудь в разуме будет ? Хватит дурить народу голову , у неё нашли допинг.
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Некоторые и в плоскую Землю верят
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г-н Песков, я никогда не участврвал в ОИ и никогда не занимался прыжками с трамплина. В этом мне мешал гнилой запад. Можно ли попросить считать меня Олимпийским Чемпионом на территории России? Прошу выплатить мне прризовые, дать машину, выплаты от региона (Москва), хотелось бы квартирку. Кроме того, прошу обеспечить мне место на федеральном тв, а, в будущем, место депутата от ЕР и членство в каком то комитете
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Всем по платку!
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Ну кто бы сомневался
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Ответ Shtirly
Самое сложное решение сейчас за Сихарулидзе. Принять решение Cas или не принять его.
ФФКР даже не является участником дела.
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Ответ Shtirly
Самое сложное решение сейчас за Сихарулидзе. Принять решение Cas или не принять его.
Он не настолько независим,смотря какое будет указание .
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Кто будет оспаривать, как написали на другой ветке, Басманный суд ?) Все будут прикрывать свое одно место, отдуваться будут спортсмены в одиночку.
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Ключевая фраза - "Мы считаем, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу". И по этому, наша команда Призёры ОИ. Поздравляем с 3 местом и Бронзой!
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Ответ encaro_one
И с соревнований Камилу не снимут?
Если не снимут это будет серьезная ошибка. По хорошему она сама должна это понимать уже не маленькая. Также серьезной ошибкой было выступление в личке на Олимпиаде
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Песок посыпался.
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