Песков о лишении сборной РФ золота Олимпиады-2022: «Для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения ни принимались»
Пресс-секретарь президента РФ высказался высказался о лишении РФ командного золота Олимпиады-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе и на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Сборная России после дисквалификации Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место.
За российскую команду, помимо Валиевой, выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк.
«По возвращении из Китая – с Олимпиады – мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов.
Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», – заявил Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания [решений] и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», – цитирует Пескова ТАСС.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Да это мы уже поняли.
_______
Для нас и для Глории Джинс...простите не могу удержаться
Бронза с золотым отливом 😁
Обе золотые 😁
Медали будут вручены у подъезда 😁