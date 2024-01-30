Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Сергей Семак сомневался в необходимости подписания Артура Гимараэса.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, главный тренер «Зенита» не давал согласия на переход бразильца. Кроме того, Семак остался недоволен Артуром после того, как тот присоединился к команде.

Напомним, Артур перешел в «Зенит» из «Палмейрас» в январе за 15+3 млн евро.

«Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Медведеву. Председатель правления питерцев выиграл внутреннюю конкуренцию у Аршавина («Спорт-Экспресс»)

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66 комментариев
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Семак хотел Угальде!!!!!)))))
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И Венделом он недоволен был, и конфликт между легами и русскими постоянный, и между руководством и Семком конфликт, непонятно как пять чемпионств подряд выиграли, летом тот-же карп писал, что Барриоса предали и он теперь играть не хочет, кошмар какой-то, "провал за провалом", как написал этот "инсайдер " в тг
Видимо забыл, что летом, Семак вошёл в состав руководства клуба и теперь ни один трансфер без Семака согласован быть не может
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Спортс, у вас хоть остатки журналистской совести есть? Ну хоть капелька? Серьёзно: хватит пиарить этого не совсем нормального персонажа, который эти вбросы нон-стоп за пару сотен рублей делает. Ну понятно же, что это его выдумки.
Уже не смешно.
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Еще из инсайдов Карпа:

- Педро, на самом деле, 24, он переписанный.
- Мантуан приставал к жене Семака, Семак недоволен, обстановка в команде накалилась.
- Дуглас Сантос, после перевода в дубль Кругового, снизил требования к себе, и перестал тренироваться.
- Вместо Нино из Бразилии превезли продавца кофе.
- Марио Фернандес раскаялся в содеянном, и потребовал трансфер в ЦСКА.
- Ду Кейрос вообще не футболист.

И еще тысяча невыдуманных историй, о которых невозможно молчать.
Кроме последней - Ду Кейрос, действительно не футболист.
+22
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+19
В Сочи в аренду
+18
-2
+16
Кто такой этот Карпов? Его ничем не обоснованные вымыслы постоянно висят на сайте
+19
-8
+11
Ответ 2vdhrvmmzf
У него куча инсайдов, которые он выдавал первым, но нам надо на слово верить зенитовским, которые по умолчанию все что негативно говорит о их клубе считают выдумкой 😂
По его инсайдам Вендел уже во всех бразильских клубах поиграл, Семак 15 раз потерял раздевалку, а Барриос уже в Ноттингеме
+12
-4
+8
Ответ Назар Игорь
Кто такой этот Карпов? Его ничем не обоснованные вымыслы постоянно висят на сайте
Ярый фанат Локо и друг Кирилла Бред-от-и-до из ЦСКА, а ещё алкаш со справкой
Я думаю этой информации достаточно для понимания, зачем это недожур выдумывает новости, как в Зените всё плохо)
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Ответ Дмитрий Тягушев
Семак хотел Угальде!!!!!)))))
Семак хотел Уголь, вот ему и привезли целый вагон
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и топнул по кромке поля тренировочной базы
+8
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Думаю, к концу февраля мы узнаем, что Семак съел Файзулина (и из этого поймем, что Файзулин - овощ).
+7
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+6
Ахаха.
Игрока Зенита купили без учета мнения главного тренера и члена правления Зенита.
Карп сегодня в ударе.
+8
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+5
Ответ Вечно в бане
Еще из инсайдов Карпа: - Педро, на самом деле, 24, он переписанный. - Мантуан приставал к жене Семака, Семак недоволен, обстановка в команде накалилась. - Дуглас Сантос, после перевода в дубль Кругового, снизил требования к себе, и перестал тренироваться. - Вместо Нино из Бразилии превезли продавца кофе. - Марио Фернандес раскаялся в содеянном, и потребовал трансфер в ЦСКА. - Ду Кейрос вообще не футболист. И еще тысяча невыдуманных историй, о которых невозможно молчать. Кроме последней - Ду Кейрос, действительно не футболист.
А как же Семак втихую ест мясо на базе Зенита?
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Ответ Дмитрий Тягушев
Семак хотел Угальде!!!!!)))))
Семак не любит армян
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Карпов сидит где-то в мешке для мячей и изучает все это?
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Ответ Miron_8383
Ярый фанат Локо и друг Кирилла Бред-от-и-до из ЦСКА, а ещё алкаш со справкой Я думаю этой информации достаточно для понимания, зачем это недожур выдумывает новости, как в Зените всё плохо)
Он и про Краснодар раньше всякую дичь писал. Сейчас угомонился вроде.
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Ответ Юрий Поляков
В Сочи в аренду
Семака?
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Ответ Дмитрий9779
Это что за пьяные выходки?
Это он водку со скипидаром перепутал.
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Ответ -DF-
Перешлите Карпу видео с инструкцией, как лампочку в рот засовывать - может хоть этого его отвлечет от тупых набросов на Зенит.
Как засовывать он и сам знает….а вот как вынимать будет…..
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О! Новые инсайдерские инсайды от инсайдера!
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. Что то много ссылок на этого господина (И. Карпов). Засланный казачок(с).
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И.К. добросовестно выполняет заказы своих работодателей.
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Зенит - главный инкубатор талантов в бразильском футболе. Такие новости очень расстраивают, ведь сборной Бразилии в этом году играть на олимпиаде. Надеюсь, конфликт быстро разрешится и игрок с тренером найдут общий контакт на благо всему бразильскому футболу
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Перешлите Карпу видео с инструкцией, как лампочку в рот засовывать - может хоть этого его отвлечет от тупых набросов на Зенит.
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Кто еще всерьез читает этого карпа. Отрабатывает подачки от брейдо, вот и вся его работа
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Целый день Карп публикует виртуальные перемоги для хейтеров Зенита. Видать с трансферной компании СБГ там реально пригорело - прикладывают эти перемоги в виде подорожника к обожженным местам :)
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Ну да ну да так и знал
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Ваня живет в номере с Богданычем и тот с грустным лицом рассказывает, как он недоволен Артуром.
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Смотрел все матчи предсезонки: Артур пока не в своей тарелке, техника хорошая, но большинство действий пока бестолковые. Надеюсь вольётся в схему и коллектив. Пока не оправдывает 15 мультов. Малыш Педро в свои 18 показывает куда более зрелый и умный футбол. Радостно, что такой талантливый парень приехал.
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