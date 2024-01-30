Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)
Сергей Семак сомневался в необходимости подписания Артура Гимараэса.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, главный тренер «Зенита» не давал согласия на переход бразильца. Кроме того, Семак остался недоволен Артуром после того, как тот присоединился к команде.
Напомним, Артур перешел в «Зенит» из «Палмейрас» в январе за 15+3 млн евро.
«Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Медведеву. Председатель правления питерцев выиграл внутреннюю конкуренцию у Аршавина («Спорт-Экспресс»)
Видимо забыл, что летом, Семак вошёл в состав руководства клуба и теперь ни один трансфер без Семака согласован быть не может
Уже не смешно.
- Педро, на самом деле, 24, он переписанный.
- Мантуан приставал к жене Семака, Семак недоволен, обстановка в команде накалилась.
- Дуглас Сантос, после перевода в дубль Кругового, снизил требования к себе, и перестал тренироваться.
- Вместо Нино из Бразилии превезли продавца кофе.
- Марио Фернандес раскаялся в содеянном, и потребовал трансфер в ЦСКА.
- Ду Кейрос вообще не футболист.
И еще тысяча невыдуманных историй, о которых невозможно молчать.
Кроме последней - Ду Кейрос, действительно не футболист.
Я думаю этой информации достаточно для понимания, зачем это недожур выдумывает новости, как в Зените всё плохо)
Игрока Зенита купили без учета мнения главного тренера и члена правления Зенита.
Карп сегодня в ударе.