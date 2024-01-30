Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)

Сергей Семак сомневался в необходимости подписания Артура Гимараэса.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, главный тренер « » не давал согласия на переход бразильца. Кроме того, остался недоволен после того, как тот присоединился к команде.

Напомним, Артур перешел в «Зенит» из «Палмейрас» в январе за 15+3 млн евро.

«Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития благодаря Медведеву. Председатель правления питерцев выиграл внутреннюю конкуренцию у Аршавина («Спорт-Экспресс»)