Экс-капитана «Сельты» Мальо обвиняют в сексуальном насилии. Возможно, он потрогал грудь девушки перед матчем с «Эспаньолом» в 2019-м, засунув ей руки под костюм попугая
Экс-капитана «Сельты» Уго Мальо обвиняют в сексуальном насилии.
32-летний футболист находится под следствием по подозрению в эпизоде сексуального насилия, который, как утверждается, произошел в апреле 2019 года.
Согласно версии обвинения, указанный инцидент произошел перед началом матча «Эспаньол» – «Сельта» (1:1) – во время приветствия игроков. Мальо, будучи капитаном «Сельты», вел за собой партнеров вдоль выстроившихся в ряд футболистов соперника.
Пожав руки игрокам «Эспаньола», Уго подошел к маскотам каталонской команды – людям в ростовых костюмах. Утверждается, что он просунул руки под костюм и потрогал грудь девушки в костюме попугая.
На следующий день предполагаемая жертва обратилась в полицию. «По словам заявительницы, он схватил ее за грудь руками и начал совершать движения», – говорится в материалах дела.
В данный момент ведется расследование по статье 181.1 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет или денежное наказание на срок от 18 до 24 месяцев для любого, кто «без насилия или запугивания и без предварительного согласия совершает действия, посягающие на сексуальную свободу другого лица».
Адвокат девушки и прокурор просят приговорить Мальо к денежному наказанию на срок в 24 месяца. Если суд удовлетворит это требование, то Уго будет должен выплачивать определенную сумму, которая будет рассчитана на основе его зарплаты за день.
Судебное слушание по этому делу пройдет в уголовном суде Барселоны 11 июля 2024 года. Изначально оно было назначено 25 мая 2023-го, но было перенесено.
Мальо выступал за «Сельту» с 2009 по 2023 год. Сейчас он играет за бразильский «Интернасьонал».
- Сей бесчеловечный скот
Изнасиловал маскот !
— С трудом-с, мадам.
— Ищу грудь, мадам.
— Да она же спереди...
— Там я уже искал, мадам.
З.Ы. На самом деле - ещё нет, но зная тамошние судилища, результат известен.