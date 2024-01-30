Экс-капитана «Сельты» Мальо обвиняют в сексуальном насилии. Возможно, он потрогал грудь девушки перед матчем с «Эспаньолом» в 2019-м, засунув ей руки под костюм попугая

Теги Интернасьонал высшая лига Бразилия Сельта Эспаньол Ла Лига происшествия Уго Мальо контент Футбол

Экс-капитана «Сельты» Уго Мальо обвиняют в сексуальном насилии.

32-летний футболист находится под следствием по подозрению в эпизоде сексуального насилия, который, как утверждается, произошел в апреле 2019 года. 

Согласно версии обвинения, указанный инцидент произошел перед началом матча «Эспаньол» – «Сельта» (1:1) – во время приветствия игроков. Мальо, будучи капитаном «Сельты», вел за собой партнеров вдоль выстроившихся в ряд футболистов соперника. 

Пожав руки игрокам «Эспаньола», Уго подошел к маскотам каталонской команды – людям в ростовых костюмах. Утверждается, что он просунул руки под костюм и потрогал грудь девушки в костюме попугая. 

На следующий день предполагаемая жертва обратилась в полицию. «По словам заявительницы, он схватил ее за грудь руками и начал совершать движения», – говорится в материалах дела. 

В данный момент ведется расследование по статье 181.1 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет или денежное наказание на срок от 18 до 24 месяцев для любого, кто «без насилия или запугивания и без предварительного согласия совершает действия, посягающие на сексуальную свободу другого лица».

Адвокат девушки и прокурор просят приговорить Мальо к денежному наказанию на срок в 24 месяца. Если суд удовлетворит это требование, то Уго будет должен выплачивать определенную сумму, которая будет рассчитана на основе его зарплаты за день.

Судебное слушание по этому делу пройдет в уголовном суде Барселоны 11 июля 2024 года. Изначально оно было назначено 25 мая 2023-го, но было перенесено. 

Мальо выступал за «Сельту» с 2009 по 2023 год. Сейчас он играет за бразильский «Интернасьонал». 

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63 комментария
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Адвокат - Мой подзащитный думал, что трогает грудь попугая
+97
-1
+96
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Адвокат - Мой подзащитный думал, что трогает грудь попугая
Прокурор
- Сей бесчеловечный скот
Изнасиловал маскот !
+42
-1
+41
В 2001 году одну однокурсницу за сиськи помял, старостой была. Вот переживаю сейчас, как бы чего не вышло.
+36
-4
+32
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Адвокат - Мой подзащитный думал, что трогает грудь попугая
А я думал Сова)
+27
0
+27
о, новичок для РПЛ
+27
-4
+23
Спортс, мы знаем, что у вас нет прав на видео. Замутите фотоотчёт, как с голами. Стрелочки, то сё.
+22
0
+22
— Уго, как Вы находите мою грудь?
— С трудом-с, мадам.
+19
-1
+18
— Что вы делаете у меня на спине, Уго?
— Ищу грудь, мадам.
— Да она же спереди...
— Там я уже искал, мадам.
+18
-1
+17
Вспомнил свой пионерский лагерь.У меня минимум три пожизненных висит.
+16
-2
+14
Ответ Гамаль Хайдаров
попугай говорящий оказался, только с опозданием)
На следующий день же обратилась в полицию.
+15
-3
+12
Начинать надо было с того чем новость закончили. Сейчас он выступает за 🇧🇷 клуб. На этом всё кончено. Ответа за это не будет. Ничего он не отдаст, да и по сути не за что тут отвечать
+13
-3
+10
Пусть его тогда судят по птичьим законам
+12
-2
+10
Откуда Мальо знал, что в костюме девушка.
+8
-1
+7
в Испании тренд пошёл разводить мужиков на бабло
+8
-1
+7
Ответ Антон Фалафель
Што-то Испания превращается в конкретную дурку.
Когда в стране есть "министерство равенства", другого быть не может. "Министерства правды" лишь не хватает
+11
-4
+7
Ну и в Испании работа полиции, 25 апреля 2019 обратилась в полицию, 29 июня 19 года дала показания, в сентябре 19 отказано в возбуждении уголовного дела, в мае 2021 года отменен отказ, в мае 23 года стороны получили уведомление на предварительное судебное совещание, что было отложено на 11 июля 2024 года.
+6
0
+6
попугай говорящий оказался, только с опозданием)
+8
-3
+5
Больное общество.
+6
-2
+4
В заголовке прекрасно абсолютно всё)
+4
0
+4
5 лет расследуют. Серьёзное дело, надо подключать экспертов из сериала "След".
+3
0
+3
А она живая осталась после такого?
+4
-1
+3
А если бы в костюме попугая был мужик и Уго его потрогал за член?
+4
-1
+3
Крепкие руки Уго Мальо буквально за грудь вытащили девушку из бесперспективного прожигания жизни в костюме попугая и подарили финансовую стабильность года на 2.

З.Ы. На самом деле - ещё нет, но зная тамошние судилища, результат известен.
+3
0
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Адвокат - Мой подзащитный думал, что трогает грудь попугая
«Он собирал птичье молоко для конфет для детей!»
+3
0
+3
Ответ Dmitriy Racheev
Спортс, мы знаем, что у вас нет прав на видео. Замутите фотоотчёт, как с голами. Стрелочки, то сё.
Лукомский скоро статью с разбором выкатит
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
А я думал Сова)
))))
+3
0
+3
При Карпине с Мостовым такой хрени не было
+7
-4
+3
Какой важный птица.
+3
0
+3
Мда)
+4
-1
+3
Вы его ещё в зоофилии обвините. Он же к попугаю приставал.
+2
0
+2
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