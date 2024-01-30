Экс-капитана «Сельты» Мальо обвиняют в сексуальном насилии. Возможно, он потрогал грудь девушки перед матчем с «Эспаньолом» в 2019-м, засунув ей руки под костюм попугая

Экс-капитана «Сельты» Уго Мальо обвиняют в сексуальном насилии.

32-летний футболист находится под следствием по подозрению в эпизоде сексуального насилия, который, как утверждается, произошел в апреле 2019 года.

Согласно версии обвинения, указанный инцидент произошел перед началом матча «Эспаньол» – « » (1:1) – во время приветствия игроков. Мальо, будучи капитаном «Сельты», вел за собой партнеров вдоль выстроившихся в ряд футболистов соперника.

Пожав руки игрокам « », Уго подошел к маскотам каталонской команды – людям в ростовых костюмах. Утверждается, что он просунул руки под костюм и потрогал грудь девушки в костюме попугая.

На следующий день предполагаемая жертва обратилась в полицию. «По словам заявительницы, он схватил ее за грудь руками и начал совершать движения», – говорится в материалах дела.

В данный момент ведется расследование по статье 181.1 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет или денежное наказание на срок от 18 до 24 месяцев для любого, кто «без насилия или запугивания и без предварительного согласия совершает действия, посягающие на сексуальную свободу другого лица».

Адвокат девушки и прокурор просят приговорить Мальо к денежному наказанию на срок в 24 месяца. Если суд удовлетворит это требование, то Уго будет должен выплачивать определенную сумму, которая будет рассчитана на основе его зарплаты за день.

Судебное слушание по этому делу пройдет в уголовном суде Барселоны 11 июля 2024 года. Изначально оно было назначено 25 мая 2023-го, но было перенесено.

выступал за «Сельту» с 2009 по 2023 год. Сейчас он играет за бразильский « ».