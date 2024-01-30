Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду. Об этом The Sun рассказала приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати»

Маркус Рэшфорд, вероятно, перебрал с алкоголем в ночном клубе.

Сообщалось, что форвард в среду посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сказал, что «разберется с этим», а ситуацию в целом назвал «внутренним делом». Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

Официантка Сара Адэр в интервью The Sun заявила, что у футболиста в тот вечер «была цель напиться».

«Я не удивлена, что он пропустил тренировку на следующий день, учитывая, как поздно он лег спать и сколько выпил. Он, должно быть, знал, что будет не в том состоянии, чтобы играть в футбол.

С ним были двое мужчин и две женщины. Один из них явно был его другом, а одна девушка была француженкой и очень красивой. Из-за того, как они общались, казалось, что она была с . Она касалась его колена, а он ее руки, но из разговора можно было понять, что они не так хорошо знали друг друга. Было похоже, что он только что с ней познакомился», – сказала официантка.

Сара добавила, что Рэшфорд и его компания в тот вечер пили текилу и алкогольные коктейли. Собираясь покинуть заведение, Маркус пригласил официантку с собой: «Ты должна пойти с нами и показать нам окрестности». Он согласился сфотографироваться с менеджером при условии, что тот отпустит девушку с работы пораньше.

«Я думала, он пошутил. Мой босс согласился. Я никогда раньше не проводила время с футболистом Премьер-лиги, поэтому подумала: «Почему бы и нет?» Я и не подозревала, насколько это будет странно», – сказала Адэр.

Перед уходом Рашфорд спросил Сару, знает ли она какие-нибудь ночные клубы, которые могут продолжить работу после 3 часов ночи, если он заплатит достаточно денег.

«Это дало мне понять, что он уже принял решение, что не пойдет на тренировку в пятницу. В тот вечер он не планировал возвращаться домой», – сказала Сара. Она присоединилась к компании Рэшфорда в ресторане Villa Italia. По ее словам, футболист принес бутылку текилы с собой.

«Я придвинула стул и села рядом с ним, и мы все поболтали. Маркус был уверен в себе, но также казался немного застенчивым. Как будто он на самом деле не знает, кто он такой. Создавалось впечатление, что он думает: «Я футболист, у меня куча денег, и я могу делать все, что захочу». Его друзья относились к нему как к богу.

Они все еще пили текилу и передавали по кругу бутылку текилы, и он также заказал по порции лимончелло. У него явно была цель напиться», – вспомнила Сара.

Затем один из друзей Рэшфорда напомнил ему об утренней тренировке, но Маркус ответил, что хочет продолжить вечеринку. Затем компания направилась в ночной клуб Thompson’s Garage, где игрока « » заметили посетители. Там молодые люди заказали еще выпивки, а Рэшфорд поссорился с француженкой – она «упрекнула его в поцелуе с другой женщиной».

По словам Сары, они покинули клуб в 2 часа ночи и направились в пятизвездочный отель Fitzwilliam, где остановился Рэшфорд. Там ссора игрока с француженкой продолжилась. В итоге футболист собрал вещи женщины и выбросил их на улицу, а охрана увела ее.

«Я сказала Маркусу выйти и поговорить с ней, и он просто сказал: «Нет, мне все равно». В этот момент он был настолько пьян, что поднял свою сумку и уронил ее, и все деньги выпали. Это были банкноты по 20 фунтов стерлингов в больших пачках. Я думаю, там было от 8 000 до 10 000 фунтов наличными.

Затем он снова врезался в стену, и мне пришлось как бы подхватить его и дотащить его до кровати. Он был полностью одет, и я думаю, что он просто вырубился. Он даже не залез под одеяло.

У него явно была цель устроить грандиозный вечер. Не то чтобы это не планировалось с самого начала. Я не знаю, как он не понял, что его заметят. Все фотографировали его во время вечеринки», – подытожила Сара.