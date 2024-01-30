Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду. Об этом The Sun рассказала приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд алкоголь и спорт Футбол

Маркус Рэшфорд, вероятно, перебрал с алкоголем в ночном клубе.

Сообщалось, что форвард в среду посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сказал, что «разберется с этим», а ситуацию в целом назвал «внутренним делом». Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

Официантка Сара Адэр в интервью The Sun заявила, что у футболиста в тот вечер «была цель напиться». 

«Я не удивлена, что он пропустил тренировку на следующий день, учитывая, как поздно он лег спать и сколько выпил. Он, должно быть, знал, что будет не в том состоянии, чтобы играть в футбол.

С ним были двое мужчин и две женщины. Один из них явно был его другом, а одна девушка была француженкой и очень красивой. Из-за того, как они общались, казалось, что она была с Маркусом. Она касалась его колена, а он ее руки, но из разговора можно было понять, что они не так хорошо знали друг друга. Было похоже, что он только что с ней познакомился», – сказала официантка. 

Сара добавила, что Рэшфорд и его компания в тот вечер пили текилу и алкогольные коктейли. Собираясь покинуть заведение, Маркус пригласил официантку с собой: «Ты должна пойти с нами и показать нам окрестности». Он согласился сфотографироваться с менеджером при условии, что тот отпустит девушку с работы пораньше. 

«Я думала, он пошутил. Мой босс согласился. Я никогда раньше не проводила время с футболистом Премьер-лиги, поэтому подумала: «Почему бы и нет?» Я и не подозревала, насколько это будет странно», – сказала Адэр.

Перед уходом Рашфорд спросил Сару, знает ли она какие-нибудь ночные клубы, которые могут продолжить работу после 3 часов ночи, если он заплатит достаточно денег. 

«Это дало мне понять, что он уже принял решение, что не пойдет на тренировку в пятницу. В тот вечер он не планировал возвращаться домой», – сказала Сара. Она присоединилась к компании Рэшфорда в ресторане Villa Italia. По ее словам, футболист принес бутылку текилы с собой. 

«Я придвинула стул и села рядом с ним, и мы все поболтали. Маркус был уверен в себе, но также казался немного застенчивым. Как будто он на самом деле не знает, кто он такой. Создавалось впечатление, что он думает: «Я футболист, у меня куча денег, и я могу делать все, что захочу». Его друзья относились к нему как к богу. 

Они все еще пили текилу и передавали по кругу бутылку текилы, и он также заказал по порции лимончелло. У него явно была цель напиться», – вспомнила Сара. 

Затем один из друзей Рэшфорда напомнил ему об утренней тренировке, но Маркус ответил, что хочет продолжить вечеринку. Затем компания направилась в ночной клуб Thompson’s Garage, где игрока «МЮ» заметили посетители. Там молодые люди заказали еще выпивки, а Рэшфорд поссорился с француженкой – она «упрекнула его в поцелуе с другой женщиной». 

По словам Сары, они покинули клуб в 2 часа ночи и направились в пятизвездочный отель Fitzwilliam, где остановился Рэшфорд. Там ссора игрока с француженкой продолжилась. В итоге футболист собрал вещи женщины и выбросил их на улицу, а охрана увела ее.

«Я сказала Маркусу выйти и поговорить с ней, и он просто сказал: «Нет, мне все равно». В этот момент он был настолько пьян, что поднял свою сумку и уронил ее, и все деньги выпали. Это были банкноты по 20 фунтов стерлингов в больших пачках. Я думаю, там было от 8 000 до 10 000 фунтов наличными.

Затем он снова врезался в стену, и мне пришлось как бы подхватить его и дотащить его до кровати. Он был полностью одет, и я думаю, что он просто вырубился. Он даже не залез под одеяло.

У него явно была цель устроить грандиозный вечер. Не то чтобы это не планировалось с самого начала. Я не знаю, как он не понял, что его заметят. Все фотографировали его во время вечеринки», – подытожила Сара.

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70 комментариев
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Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред
Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
+93
-14
+79
вот так пьянство уберегло от обвинения в изнасиловании
+61
-2
+59
Не сумел «изнасиловать» и оборвал весь план
+47
-7
+40
Ответ Сэр Балтимор
Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
Это будет завтра. Во второй части вью
+37
-1
+36
Смотрю я на эти шедевры - и понимаю, почему мама Джуда Беллингема поехала с ним в Мадрид, а папа с младшим Джобом остался в Англии.
+18
0
+18
Тебе что сказали делать? Разливать и блюда подавать, а ты что натворила?)))
+13
-3
+10
Советский хоккеист с утра бы на тренировку вышел, а вечером бы пару шайб забросил
+10
-1
+9
- Иосиф Виссарионович, что делать-то будем?
- ЗАВИДОВАТЬ!
(С) анекдот
+7
0
+7
Ответ Сэр Балтимор
Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
Смешно. Какой вечер ей мог подарить этот сосунок, который даже пить не умеет. Нажрался как школьник и вырубился. А вред он причинил сам себе, а то в клубе не заметили, как он напился.
+6
0
+6
пил текилу в клубе, а что должен был чаёк с печеньками??
+8
-2
+6
Норм
Еще бы фотоотчет
+6
0
+6
Ответ Glukinho
вот так пьянство уберегло от обвинения в изнасиловании
Но это не точно...
+5
0
+5
Дани алвес мало пил
+5
0
+5
н фига официантка. Все спалила, как общались, что недолго знакомы с француженкой, ещё и в кровать уволокла. А продолжения не было. Алкоголический бог сжалился над МЮ)
+5
0
+5
Ответ Dasding
Существует ли программа помощи игрокам АПЛ, аналогичная НХЛ?
В МЮ такая программа есть - босс отстраняет тебя от тренировок и рассказывает какой ты плохой на всех интервью
+4
0
+4
Типичный вечер нападающего МЮ
+6
-2
+4
Ничего, в следующем матче 10Хаг снова выпустит бесполезного бегунка в старте, и Рэшфорд будет просто носиться по полю, как курица без головы.
+7
-3
+4
а ведь Рэшворду повезло, официантка могла заявление написать о домогательствах, попытке изнасилования и все такое, и попал бы Маркус еще на миллионы или вообще в тюрьму.

А тут хоть, она выставляет его в невыгодном свете, конечно, но пошумят и забудут, без последствий для него (наказание от клуба было бы в любом случае).

Хотя, кто знает, может быть, лет через 5 официантка и вспомнит что-то, что причинило ей огромные моральные страдания, кто знает)
+4
0
+4
А где посмотреть фото француженки?
+3
0
+3
что сказать, настоящий профи)
+2
0
+2
Ответ Сэр Балтимор
Быть лучше Антони - стоить больше 100млн
Антони купили задорого, но раз его купили задорого, это значит, что Антони "качественный" игрок? За Антони очевидно переплатили, и твои инсинуации к стоимости вообще не имеют под собой никакого веса. Обычная трансферная ошибка, не первая и не последняя в истории мирового футбола.

Никак не опровергает факт, что Рэшфорд переоцененный бегунок, который пусть и лучше Антони, но как бы любой игрок, который имеет результативное действие за последние 20 матчей - лучше Антони, если речь про игроков линии нападения и полузащиты. Тот же Хейлунд вообще супер-звезда уровня Холланда, если сравнивать его по Вашей градации с Антони.

Можно еще сравнить бегунка Рэша с Заболотным и сделать вывод, что Рэш все же посильнее игрок, но делает ли это бегунка супер-звездой, коим он многими считается?
+2
0
+2
Ответ Сэр Балтимор
И наберет статы на топ3 атакующего игрока в клубе Пока какой-нибудь Антони будет крутить 720
Быть лучше Антони - это низкая планка)
+3
-1
+2
Он даже тут врезался в стену ))
+2
0
+2
Испытала ли эта добросердечная и нравственная официантка моральные страдания и невыносимую душевную боль в этот вечер или как?
+2
0
+2
Ответ Сэр Балтимор
Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
об изнасиловании расскажет после того как закончится деньги которые зарабатывала в ту ночь
+1
0
+1
Ответ Сэр Балтимор
Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
Да подожди ты с выводами. Лет через 5 выяснится что изнасилование все таки было, причем не только ее, там ещё и уборщица будет ))
Шутки шутками, но я ничему не удивлюсь уже )
+1
0
+1
Ответ Сэр Балтимор
Классическая вумен: Рашфор подарил ей, судя по всему, хороший вечер, а она вывалила историю в СМИ, причинив ему вред Ну хоть спасибо, что в изнасиловании не обвинила
Так это и есть подарок!А какой ещё? После работы и даже не трахнули! Сейчас хоть деньжат подрубит.
+1
0
+1
Да отстаньте уже от него, он между прочим гол недавно забил!
+1
0
+1
Ответ Али Себиев
И как в конечном итоге закончил Руни не напомнишь?)
Рекордсменом МЮ и сборной Англии, многодетным отцом, иконой футбола, мультимиллионером! А ты?
+1
0
+1
Наш слон!
+1
0
+1
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