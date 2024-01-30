ISU присудил Щербаковой золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ISU сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.

Она лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022. 

Золото чемпионата Европы перешло россиянке Анне Щербаковой, серебро – ее соотечественнице Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс. 

Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс

Материалы по теме

205 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
+73
-20
+53
Для меня самым важным было тогда то, что Аня после КП и поливания её в прессе и пабликах смогла замечательно откатать ПП.
+62
-12
+50
Это было 2 года назад и не имеет уже значения. Но ПП Аня откатала на ЧЕ отлично.
+47
-11
+36
Луна только с дисквой наших и может медали фармить
+49
-20
+29
Трудный был чемпионат для Ани, но она молодец, в конце концов доказала всем, что неслучайно отобралась на ГС. Поздравляю с титулом новую чемпионку Европы 2022.
+40
-13
+27
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
Камила ей не сестра и даже, наверное, не подруга. Да и если бы Камилу не поставили катать 2 программы в командник у Ани была бы еще одна медаль ОИ. Так что вряд ли она сильно огорчается сегодня.
+32
-9
+23
Аня воспитанная, порядочная, грамотная девушка, чтобы радоваться, но от неё ничего не зависит, теперь она офиц.ОЧ, ЧМ , ЧЕ, 3ЧР.
+29
-7
+22
Радоваться, что Камила потеряла медаль - вот это ненормально. Но не про Анну это, да и мало кто рад дисквалификации. Аня получает медаль согласно правилам. Да и Саша теперь с серебром. Хендрикс, думаю, вообще не сомневается в заслуженности бронзы=))
+25
-4
+21
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
А почему нет? В команду на ОИ не поставили, хоть где-то справедливость восторжествовала. Плюс почти собрала шлем
+22
-2
+20
Ответ Христиан Юла
Анну заклюют и сделают виновной во всех несчастьях "несчастной" Камилы. И.. Благодаря Валиевой, Никита Кацалапов НЕ стал первым в истории фигурного катания двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве. А 24-летний американец Нэтан Чен из мормонского Солт-Лейк-Сити - двукратный олимпийский чемпион в рамках одной зимней Олимпиады. Он, а НЕ "несчастная" Камила.
Ну за Нейтана то можно порадоваться. Он и в команднике на золото накатал, вот к другим членам команды США вопросов больше. Особенно к тем, кто меньше всего для этого сделал и больше всех кричал
+22
-2
+20
Для Анны то серебро было очень важно. Она выстаяла в пп, вопреки очень многим вещам и хейту - в моём представлении это сродни ЧР-2021. А переспределение ей не важно - у этого человека другие ценности..
+25
-7
+18
Аня - достойная спортсменка и очень хороший человек, не она себе эту медаль присудила и она вообще тут ни при делах, не понимаю хейт про «бумажную медаль», Аня вроде и не выражала никакого своего мнения касательно этого
+27
-10
+17
Люди всегда запрещают Анне радоваться, и когда Трусова плачет, когда Камилла судится, я хочу поздравить тебя, Анна, ты молодец.
+27
-11
+16
Аня должна была получать золото на своем первом Евро, тк там она реально была сильнее и чище Косторной. Ну, а тут поздравлять не с чем, она и без этого бумажного титула крута со своим серебром
+33
-17
+16
Ответ Христиан Юла
Анну заклюют и сделают виновной во всех несчастьях "несчастной" Камилы. И.. Благодаря Валиевой, Никита Кацалапов НЕ стал первым в истории фигурного катания двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве. А 24-летний американец Нэтан Чен из мормонского Солт-Лейк-Сити - двукратный олимпийский чемпион в рамках одной зимней Олимпиады. Он, а НЕ "несчастная" Камила.
А Транькова в Сочи вы куда дели?
+17
-1
+16
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
Почему это? Аня конечно порадуется! И любой на ее месте порадовался бы!
+38
-26
+12
Ответ Андрей Яковлев
Комментарий скрыт
А как она должна себя повести?
+15
-3
+12
Ответ Оксана Иванова
Зачем вы даете пищу троллям? Аня и без этой медали выдающаяся спортсменка своего поколения
Мне параллельно на троллей. Я считаю, что Аня молодец, и вполне заслуживает эту медаль 🤷🏻‍♀️
+14
-3
+11
Аня как-то про свои два серебра ЧЕ сказала: на первом ЧЕ - я проиграла золото, а на втором - я выиграла серебро (не дословно, но по сути)
Аня умная девочка и понимает, что ее серебро на том ЧЕ - заслуженное и добытое в оч тяжелой борьбе.
В данном же случае - что б она не сказала про свалившуюся на нее золотую медаль ЧЕ, все равно найдутся недовольные.
+17
-6
+11
Ответ Андрей Яковлев
Комментарий скрыт
А что она должна делать? По идее она не должна комментировать эту ситуацию.
+12
-2
+10
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
Естественно. Для Ани и Саши что ЧР, что ЧЕ были сложными турнирами из-за пубертата, и их выступления были далеки от совершенства. Обе это понимают, поэтому все эти уже никому ненужные титулы не приносят такого наслаждения, как чисто выигранная победа на том же личном турнире Олимпиады.
+12
-2
+10
Ответ tanya_1111
А интеллигентные болелы будут кричать о том что медаль бумажная как кричали Саше?
Будут, когда кто то из них признает эти медали и выставит титул в шапке личной инсты. Не переживайте. Настоящие болельщики Ани совсем не рады такому золоту и поздравлять не спешат
+17
-7
+10
Анну заклюют и сделают виновной во всех несчастьях "несчастной" Камилы. И.. Благодаря Валиевой, Никита Кацалапов НЕ стал первым в истории фигурного катания двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве. А 24-летний американец Нэтан Чен из мормонского Солт-Лейк-Сити - двукратный олимпийский чемпион в рамках одной зимней Олимпиады. Он, а НЕ "несчастная" Камила.
+29
-20
+9
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
Хорошо, что Анна с вами не будет консультироваться по этому поводу. Я вот не вижу причин не радоваться честно заработанной медали, изначально оказавшейся у той, которая играла не по правилам. Единственное, конечно, радость уже не будет такой, как если бы эта медаль получена была на пьедестале в Таллинне в январе 2022, как и должно было быть. Но тут уже ничего не попишешь.
+12
-3
+9
Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
Щербакова и без дисквы была чемпионкой всего! Просто увешена медалями!
+9
0
+9
Ответ Anastasia1990_
Трудный был чемпионат для Ани, но она молодец, в конце концов доказала всем, что неслучайно отобралась на ГС. Поздравляю с титулом новую чемпионку Европы 2022.
Зачем вы даете пищу троллям? Аня и без этой медали выдающаяся спортсменка своего поколения
+18
-10
+8
Ответ Howard Norfolk
Аня воспитанная, порядочная, грамотная девушка, чтобы радоваться, но от неё ничего не зависит, теперь она офиц.ОЧ, ЧМ , ЧЕ, 3ЧР.
Ну и хорошо!
+8
-1
+7
Ответ Delirium
Не думаю, что эта медаль доставит Анне радость.
Она даже победив на ОИ не ликовала. Поэтому, да, не доставит.
+8
-1
+7
"А Вы говорили: "ИСУ решит седьмого февраля..."
Вот кто решает."°©,😆
+7
0
+7
Ответ evgeeni
Дайте Щербаковой самой высказаться на этот счет...а то тут все за нее говорят...
Ничего ей говорить пока не надо
+11
-4
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий