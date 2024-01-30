ISU присудил Щербаковой золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой

Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.

Она лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022.

Золото чемпионата Европы перешло россиянке Анне Щербаковой, серебро – ее соотечественнице Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс.

Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс