ISU присудил Щербаковой золото чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой
Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021.
Она лишена титула чемпионки Европы-2022 и золота командного турнира Олимпиады-2022.
Золото чемпионата Европы перешло россиянке Анне Щербаковой, серебро – ее соотечественнице Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс.
Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс
Аня умная девочка и понимает, что ее серебро на том ЧЕ - заслуженное и добытое в оч тяжелой борьбе.
В данном же случае - что б она не сказала про свалившуюся на нее золотую медаль ЧЕ, все равно найдутся недовольные.
Вот кто решает."°©,😆