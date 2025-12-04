«Спартак» принимает «Динамо». Приходите поддержать красно-белых в старейшем московском дерби!

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 6 декабря, в 16:30 на стадионе «Лукойл Арена».

После 17 туров красно-белые находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата, обладая 28-ю очками. Бело-голубые же расположились на девятом месте, имея 20 очков в своем активе. «Спартаку» нужна ваша поддержка в матче против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .