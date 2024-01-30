Вендел 5 раз опаздывал на тренировки «Зенита» на 1-м сборе, сообщил инсайдер Иван Карпов. Агент бразильца опроверг, назвав это ложью

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Вендел не раз опаздывал на тренировки «Зенита», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, бразильцы, выступающие за петербургский клуб, выражают недовольство нахождением в команде.

Так, Вендел, хотевший вернуться в Бразилию зимой, регулярно опаздывает на тренировки. На первом сборе команды такое случалось пять раз.

На один из товарищеских матчей Венжел приехал на стадион, когда команда уже вышла на разминку. При этом отмечается, что бразилец хорошо тренирует и показывает стабильную игру.

Карпов также отмечает, что Клаудиньо «валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем». 

Тиаго Рибейро, агент Вендела, опроверг новость об опозданиях бразильца на тренировки клуба.

«Все, что написали про Вендела, – большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» – сказал Рибейро.

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54 комментария
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А можно как нибудь супер инсайдера карпова заблокировать, чтоы он в ленте не появлялся? Ну такую дичь каждый день вбрасывает
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"Вендел 5 раз не доедал кашу на завтрак и демонстративно перестал смывать за собой в туалете. Это явные признаки того, что Вендел хочет покинуть Зенит." - сообщает Карп.
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Продолжаем восхитительные истории от Карпа. Как я и говорил, на 1 правдивый инсайд у него 10 нашёптанных белочкой.
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Ответ gustavo1097
А можно как нибудь супер инсайдера карпова заблокировать, чтоы он в ленте не появлялся? Ну такую дичь каждый день вбрасывает
Это не дичь, это осознанная попытка внести раскол в ряды Зенита. Надежда на 2-го Денисова.
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Не защищаю бразильцев Зенита, т.к. мне на них пофиг, но Карпов это говорящая прокладка Германа Ткаченко, что приказали о том и пишет.
Некогда важная фигура в рос. футболе нулевых-начала десятых, сейчас Ткаченко в лучшем случае выступает в качестве посредника в сделках, ну а в целом, он сейчас не у дел, если говорить глобально.
Конечно же он хочет вернуться и снова быть серым кардиналом, поэтому ручной пишущий персонаж и баламутит регулярно информационное пространство, то очень сильно приукрашивая действительность, то распуская неподкрепленные слухи, то просто выдумывая бред, против тех, кто мешает бизнесу своего бенефициара.
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Выпустите Карпова из шкафа на базе Зенита - команда всё равно на сборах. А то он скоро себе весь палец высосет.
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Такое впечатление, что этот с позволение сказать инсайдер Карпов всё никак из запоя не выйдет. Каждое утро несёт очередной бред, зарабатывая на опохмелку. И ведь печатают!
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https://fc-zenit.ru/video/workout/
Вот здесь дневники сборов,можно легко увидеть что это очередная ложь от "инсайдера"
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Ответ Злодей Спб
"Вендел 5 раз не доедал кашу на завтрак и демонстративно перестал смывать за собой в туалете. Это явные признаки того, что Вендел хочет покинуть Зенит." - сообщает Карп.
Причем в очке сидел карпов и считал
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Ответ Злодей Спб
"Вендел 5 раз не доедал кашу на завтрак и демонстративно перестал смывать за собой в туалете. Это явные признаки того, что Вендел хочет покинуть Зенит." - сообщает Карп.
Это еще что! Вендел семь раз посмотрел на символику Зенита "в конфронтационной манере"!! И это только во время поездки на стадион, когда опаздывал. Тот самый стадион, который в пешей доступности...
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Ответ Антон Бурухин
Комментарий скрыт
Неприятно читать лживые вбросы.
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Ответ Антон Бурухин
Комментарий скрыт
Всë равно. Приятно когда потом Вендел спартак на выезде разматывал
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Ответ Slavnov
Крутят мешочек как хотят...
спалЬтак,спалЬтак! УрЯ!
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Ответ Kuznetskiy
"При этом отмечается, что бразилец хорошо тренируется и показывает стабильную игру. Карпов также отмечает, что Клаудиньо «валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем»." пусть "источник" всё же определится:)
Я смотрю по видео как тренируются Вендел и Барриос,настоящие профи,очень ответственно и без прохладцы.Так по товарищеским матчам видно кто уже готов к возобновлению сезона.
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Клаудиньо тренируется с Карповым?!
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Этот лесной гоблин Карп в раздевалке прячется?
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Ответ KOTOV71
Не,там фраза " Клаудиньо на тренировках валяет дурака",
Или Вы имеете ввиду, что Клаудиньо на тренировках Карпова валяет? ;)
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Да даже если и так - пофигу. Парень с пляжа приезжает и в разы сильнее любого футболиста лиги, который пахал на сборах. Как говорится: тренироваться нужно тем, кто играть не умеет)
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Сергей Семак высказался о сборах «Зенита» в Абу-Даби

«Города мы ещё не видели — только прилетели. Поле в хорошем состоянии, отель хороший и находится в пешей доступности. Мы всегда стараемся подбирать место для сборов, исходя из логистики, — никому не хочется ездить, это потеря времени и не так удобно. Мы воспользовались этой опцией — здесь хорошее поле и хороший отель в пешей доступности.
Поле в ПЕШЕЙ доступности... потрудитесь объясняиь ваши мысли яснее
https://m.youtube.com/watch?v=K1McpJoStVM
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Ответ sersan
Если судить по этой новости, то язык тела Вендела говорит о том, что бразилец хочет уйти)
Если судить по этой новости , говорит язык Карпова , как всегда метлой метёт .
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Жду (нет) рыбных инсайдов про то, кто из игроков Зенита сколько раз покакал на сборах. Кому как не Карпу про это инсайдить?
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Ответ KOTOV71
Клаудиньо тренируется с Карповым?!
Не, Вы не так поняли. Это Карпов тренирует Клаудиньо и Вендела! )) Ну, или у Клауда с Венделом электронные браслеты есть, которые Карпов на них установил, чтоб за ними следить.
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Зачем реагировать на Карпа, ежу понятно, что он знать не знает кто и когда приходит на тренировку в Эмиратах..)
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Ответ Циник Петербургский
Не, Вы не так поняли. Это Карпов тренирует Клаудиньо и Вендела! )) Ну, или у Клауда с Венделом электронные браслеты есть, которые Карпов на них установил, чтоб за ними следить.
Не,там фраза " Клаудиньо на тренировках валяет дурака",
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Врал, вру и буду врать- мне за это платят
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карп точно не опаздывает на тренировки по литрболу
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Интересно, чей заказ Карпов отрабатывает.
И очень жаль, что для подобных "инсайдеров", а также для СМИ, которые этот распространяют, нет конских штрафов. Свобода слова и всё такое это конечно хорошо, но когда люди регулярно несут ахинею, которая может на что-то повлиять, они должны отвечать за это. Если они заведомо лгут
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На один из товарищеских матчей Венжел приехал на стадион, когда команда уже вышла на разминку. При этом отмечается, что бразилец хорошо тренирует и показывает стабильную игру.
.....
Кого он тренирует и почему Венжел?
Ну будьте повнимательнее, полное неуважение к читающим.
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Ответ KOTOV71
Не,там фраза " Клаудиньо на тренировках валяет дурака",
Так всё пральна! Кому еще, как не тренирующему зенитовцев Карпову, давать такие оценки их тренировкам? ;))
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Ответ Тралл из Питера
Тут про разных игроков говорится, Вендел опаздывает, но хорошо тренируется, а Клаудиньо якобы «валяет дурака»
точно. пардон, не проснулся как следует:)
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