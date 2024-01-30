Вендел 5 раз опаздывал на тренировки «Зенита» на 1-м сборе, сообщил инсайдер Иван Карпов. Агент бразильца опроверг, назвав это ложью
Вендел не раз опаздывал на тренировки «Зенита», сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, бразильцы, выступающие за петербургский клуб, выражают недовольство нахождением в команде.
Так, Вендел, хотевший вернуться в Бразилию зимой, регулярно опаздывает на тренировки. На первом сборе команды такое случалось пять раз.
На один из товарищеских матчей Венжел приехал на стадион, когда команда уже вышла на разминку. При этом отмечается, что бразилец хорошо тренирует и показывает стабильную игру.
Карпов также отмечает, что Клаудиньо «валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем».
Тиаго Рибейро, агент Вендела, опроверг новость об опозданиях бразильца на тренировки клуба.
«Все, что написали про Вендела, – большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» – сказал Рибейро.
Некогда важная фигура в рос. футболе нулевых-начала десятых, сейчас Ткаченко в лучшем случае выступает в качестве посредника в сделках, ну а в целом, он сейчас не у дел, если говорить глобально.
Конечно же он хочет вернуться и снова быть серым кардиналом, поэтому ручной пишущий персонаж и баламутит регулярно информационное пространство, то очень сильно приукрашивая действительность, то распуская неподкрепленные слухи, то просто выдумывая бред, против тех, кто мешает бизнесу своего бенефициара.
Вот здесь дневники сборов,можно легко увидеть что это очередная ложь от "инсайдера"
«Города мы ещё не видели — только прилетели. Поле в хорошем состоянии, отель хороший и находится в пешей доступности. Мы всегда стараемся подбирать место для сборов, исходя из логистики, — никому не хочется ездить, это потеря времени и не так удобно. Мы воспользовались этой опцией — здесь хорошее поле и хороший отель в пешей доступности.
Поле в ПЕШЕЙ доступности... потрудитесь объясняиь ваши мысли яснее
https://m.youtube.com/watch?v=K1McpJoStVM
И очень жаль, что для подобных "инсайдеров", а также для СМИ, которые этот распространяют, нет конских штрафов. Свобода слова и всё такое это конечно хорошо, но когда люди регулярно несут ахинею, которая может на что-то повлиять, они должны отвечать за это. Если они заведомо лгут
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Кого он тренирует и почему Венжел?
Ну будьте повнимательнее, полное неуважение к читающим.