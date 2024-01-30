Вендел 5 раз опаздывал на тренировки «Зенита» на 1-м сборе, сообщил инсайдер Иван Карпов. Агент бразильца опроверг, назвав это ложью

Вендел не раз опаздывал на тренировки «Зенита», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, бразильцы, выступающие за петербургский клуб, выражают недовольство нахождением в команде.

Так, , хотевший вернуться в Бразилию зимой, регулярно опаздывает на тренировки. На первом сборе команды такое случалось пять раз.

На один из товарищеских матчей Венжел приехал на стадион, когда команда уже вышла на разминку. При этом отмечается, что бразилец хорошо тренирует и показывает стабильную игру.

Карпов также отмечает, что «валяет дурака на занятиях, не выкладывается от слова совсем».

Тиаго Рибейро, агент Вендела, опроверг новость об опозданиях бразильца на тренировки клуба.

«Все, что написали про Вендела, – большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» – сказал Рибейро.