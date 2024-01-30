Виктория Синицина: «Целый день я крутила в голове свои мысли. А пока скажу только, что ###### как обидно!»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России танцы на льду CAS Никита Кацалапов Виктория Синицина Камила Валиева Фигурное катание

Виктория Синицина резко высказалась на фоне решения по допинг-делу Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Россия лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и получила бронзу после аннулирования результатов Камилы.

Синицина также входила в состав российской сборной на том турнире – в танцах на льду с Никитой Кацалаповым.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю.

Завтра соберу все. А пока скажу только, что ###### как обидно! [Бумеранг] возвращается (Синицина использовала эмодзи бумеранга – Sports.ru).

Всех ребят ❤️», – написала Синицина в своем телеграм-канале.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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78 комментариев
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Пытаюсь ее пожалеть, а потом вспоминаю, как они гордо стояли не сцене на митинг-концерте в Лужниках, и пропадает желание сразу
+96
-42
+54
Ответ RusVector
Там Глейхенгауз рядом, можешь у него спросить, какое отношение ТШТ имел к делу Камилы и из-за кого вы золота лишились! А завтра расскажешь, как было ...
Там зе Глейхенгауза уже прыткая Паутова ответила в новостном сюжете для первого канала. Ну подумаешь, лекарство-то для сердца...зачем так наказывать-то?

Это уже вторая стадия. Сначала они отбивались, что вообще не в курсе, как и когда. Теперь это просто "лекарство для сердца". Ждем продолжения.
+35
-2
+33
Не уточнила, кому бумеранг. Ложись спать, Вика, завтра расскажешь.)
+34
-5
+29
Ответ King_bez_ice
Это не отменяет того, что за нее обидно как за спортсменку Учитесь отделять котлеты от мух
Это публичный человек. Ее публичные поступки напрямую влияют на восприятие ее как спортсменки, и ничего тут отделять не приходится.
+39
-17
+22
Там Глейхенгауз рядом, можешь у него спросить, какое отношение ТШТ имел к делу Камилы и из-за кого вы золота лишились! А завтра расскажешь, как было ...
+29
-10
+19
Ответ Юркин Клоп
Пытаюсь ее пожалеть, а потом вспоминаю, как они гордо стояли не сцене на митинг-концерте в Лужниках, и пропадает желание сразу
Это не отменяет того, что за нее обидно как за спортсменку
Учитесь отделять котлеты от мух
+38
-20
+18
Виктория никогда выдающимся интеллектом не отличалась, поэтому ждать от неё глубокой аналитики не стоит.
+22
-5
+17
Жалко ребят,очень жалко. Как Марк боролся, Настя полетела с поддержки и все зря
+18
-4
+14
Убирать надо этот командник. Ну какая Синицина ОЧ? ОЧ Габриела! И какие ОЧ все остальные? Чоки, Хаблы, Алекса, Вини, прости господи Карен, Маркуша, Дейлман, Боброва и т.п. и т.д.?Лучше уж тогда синхронисток введите, а не этот недотурнир. Те же Медо, Трусова, Рыжики *опу рвали, но не ОЧ, а Карен, Дейлман или Алекса ни о чем, и ОЧ. Или японские танцоры, которые даже в ПТ в личке не прошли, а все равно серебряные призёры....Ну вот как так?
+21
-8
+13
Ответ Maturmalai
Полностью солидарен - безумно обидно. И еще обиднее от того, что все по справедливости.
Какой ещё справедливости? Разве справедливо что доктора-мошенника взяла в свой штаб Тутберидзе? Это явный умысел.
+10
-1
+9
Ответ Oleandra
Захотела, как Боброва, на чужом горбу ОЧ стать.. стань в личке, не будет обидно.
Она в отличие от бобровой как минимум серебро в личке имеет. Глупое сравнение на самом деле
+11
-3
+8
Самое время начать читать вторую книжку
+7
0
+7
А что, если это как раз бумеранг и вернулся?
+13
-6
+7
не докрутила стало быть
+8
-1
+7
Ответ Oleandra
Захотела, как Боброва, на чужом горбу ОЧ стать.. стань в личке, не будет обидно.
Они стали бы с любой девочкой ОЧ
+7
-1
+6
Безумно обидно на самом деле, настолько была сборная готова и из-за безалаберности всё потеряли. Будет ли еще когда-то такая сильная сборная..
+10
-4
+6
Вика,не грусти бумеранг еще долетит до того кто истинный виновник, как бы не выгораживали,не отмазывали и все в этом плане......Жалко Всех ребят командника
к сожалению Ваш тренер не нашел в себе мужества сказать Правду, иначе вылетит их тусовочки.....
+9
-3
+6
Ответ Amneris
Там зе Глейхенгауза уже прыткая Паутова ответила в новостном сюжете для первого канала. Ну подумаешь, лекарство-то для сердца...зачем так наказывать-то? Это уже вторая стадия. Сначала они отбивались, что вообще не в курсе, как и когда. Теперь это просто "лекарство для сердца". Ждем продолжения.
Ну да,подумаешь,а то что лекарство это запрещено это так,мелочи.Такими фразочками топят не только Камилу но и вообще всех фигуристов,потому что создается впечатление что допинг для фигуристов дело привычное и они ничего плохого в нем не видят.
+7
-1
+6
бери пример с Галлямова. обидно ей
+13
-7
+6
Ответ vika27
Безумно обидно на самом деле, настолько была сборная готова и из-за безалаберности всё потеряли. Будет ли еще когда-то такая сильная сборная..
Будет. Обязательно будет. И победы будут. Жаль только что те, кто заслуживал их не получат.
+7
-2
+5
Ответ Валерия Иванова
А я вот сижу и думаю. Не дай Бог эта поддержка закончилась травмой и лишила ребят бронзы в личке…
Травмы, может, и не было, но вот сил на командник ребята потратили много. Вполне вероятно, что потому и стали только третьими в личном турнире.
+5
0
+5
Господи, а Синицину то зачем обижать? Она чем провинилась? Внесла вклад в команду, выступила отлично. Понятны ее эмоции. Искренне сочувствую. Люди, астанавитесь
+6
-1
+5
А что главную виновницу "торжества" Тут-зе, никто не хочет потревожить?
+11
-6
+5
Так и эта просто торговка рыбой, судя по слэнгу
+8
-4
+4
Только один день об этом думает?! И только сейчас стало обидно...
+7
-3
+4
Ответ bombardirovocnaaa
Какой ещё справедливости? Разве справедливо что доктора-мошенника взяла в свой штаб Тутберидзе? Это явный умысел.
А почему доктор-мошенник у Тутберидзе не помешал Трусовой, Загитовой, Медведевой, Щербаковой?
+4
0
+4
Господи, какие же все они тугие. Зная о подвешенной пробе, пошли вертеть на приборе весь мир. В итоге провертелись на этом аттракционе сами до блевоты и при этом говорят, что карусель отлично зашла и всё так и задумано. Бумеранга вам в одно место не хватает
+3
0
+3
Полностью солидарен - безумно обидно. И еще обиднее от того, что все по справедливости.
+7
-4
+3
Скажи спасибо Валиевой,иеще всех из команды скоро заставят петь отдельные Валиевой дифирамбы
+3
0
+3
Ответ Oleandra
Захотела, как Боброва, на чужом горбу ОЧ стать.. стань в личке, не будет обидно.
Это Вика то на чужом горбу, которая 2 цикла честно отпахала и идеальную спортивную форму поддерживала столько лет, где ни грамульки лишнего веса не было?
+3
0
+3
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