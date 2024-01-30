Виктория Синицина: «Целый день я крутила в голове свои мысли. А пока скажу только, что ###### как обидно!»

Виктория Синицина резко высказалась на фоне решения по допинг-делу Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Россия лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и получила бронзу после аннулирования результатов Камилы.

Синицина также входила в состав российской сборной на том турнире – в танцах на льду с Никитой Кацалаповым.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю.

Завтра соберу все. А пока скажу только, что ###### как обидно! [Бумеранг] возвращается (Синицина использовала эмодзи бумеранга – Sports.ru).

Всех ребят ❤️», – написала Синицина в своем телеграм-канале.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?