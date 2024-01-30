Мошенники в Таиланде выдают себя за Хаби Алонсо в соцсетях и просят перевести деньги на билет в Англию для работы с «Ливерпулем». Полиция призвала остерегаться их

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп происшествия высшая лига Таиланд ахахаха Футбол

Мошенники, выдающие себя за Хаби Алонсо, орудуют в Таиланде.

Полиция Таиланда предупредила местных фанатов «Ливерпуля» о новом виде онлайн-мошенничества. Злоумышленники выдают себя за тренера «Байера» в Instagram*, создавая аккаунт с фото Алонсо.

С этого аккаунта пользователям пишут следующее сообщение на тайском: «Здравствуйте, я Хаби Алонсо. Я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Ливерпуль. Если вы хотите помочь мне, пришлите мне 300 батов (около 8 евро или 760 рублей – Sports.ru)».

Полиция Таиланда призвала граждан не верить мошенникам, избегать подозрительных сообщений, а также не осуществлять денежные переводы и не переходить по ссылкам в сообщениях мошенников.

«Болельщики «Ливерпуля», успокойтесь. Хаби еще не тренер клуба, но мошенники уже есть», – заявили в полиции.

Фото: Facebook* полиции Таиланда

* – Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Алонсо и Де Дзерби – главные кандидаты на замену Клоппу в «Ливерпуле» (Sky Sport)

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kirlian
Я перевел все свои сбережения
Лёва и Шура уже не знают чего и придумать, чтобы выбраться из Тая.
+207
-7
+200
Я перевел все свои сбережения
+147
-2
+145
Успокойтесь, это действительно Хаби пишет. Галочку видите? Человек в Байере не из-за денег, а из-за идеи. Понять можно, почему на билеты не хватает.
+96
-1
+95
Мошенники выдают себя за Александра Мостового и дают, от его имени, бесконечные бредовые комментарии в СМИ.
+66
-1
+65
Ответ Kirlian
Я перевел все свои сбережения
Ты молодец, теперь у Хаби Алонсо есть деньги на автобус на аэропорта, осталось на билет собрать
+51
0
+51
даже не представляю на каком этапе нужно остановиться в развитии, чтобы поверить в текст сообщения
+46
-1
+45
Насколько надо быть идиотом, чтоб поверить, что у Хаби Алонсо нет денег на билет?) В такое только ростовский может поверить
+32
-4
+28
Ответ Кирилл Лавров
Успокойтесь, это действительно Хаби пишет. Галочку видите? Человек в Байере не из-за денег, а из-за идеи. Понять можно, почему на билеты не хватает.
Согласен, это и по почерку видно
+28
0
+28
Мошенники в Лаосе выдают себя за Александра Мостового в инстаграме и просят перевести деньги на билет в Испанию для работы с «Селтой».
+22
0
+22
Привет, спортсру. Это Юрген Клопп. Я буду тренировать Московский Спартак в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Москву. Если вы хотите помочь мне, пришлите 1000 рублей
Мой номер счета в Тинькофф 40817810200027091042
Всех обнял!
+20
-1
+19
Когда видишь подобное понимаешь как много в мире идиотов оказывается
+14
-1
+13
Мне тоже пришло это сообщение. Если бы не спортс. Благодарю 👍
+11
0
+11
Ответ разноцветный логотип
даже не представляю на каком этапе нужно остановиться в развитии, чтобы поверить в текст сообщения
Ну может там еще на аве Алонсо, это уже пруф считай
+10
0
+10
Ответ Саша Пушкин
Лёва и Шура уже не знают чего и придумать, чтобы выбраться из Тая.
А вот это прямо неплохо.
+11
-2
+9
У меня созрел бизнес план. Начну представляться Мостовым и собирать день на билет в Англию на стажировку к Пепу
+8
0
+8
Мошенники выдают себя за Юргена Клоппа в инстаграме и просят перевести деньги на билет в Москву для работы со "Спартаком". Зарема призвала болельщиков скинуться всем миром)
+6
0
+6
Думаю, Хаби Алонсо деньги соберёт и не приедет
+5
0
+5
Каким недальновидным надо быть чтобы поверить в такое?
+4
0
+4
Друзья, собираю деньги на приглашение Алонсо в Спартак. Прошу помочь. Детали в личке. Make Spartak great again.
+5
-1
+4
"Привет, это Хаби Алонсо. Дай грошей, будь ласка"
+6
-3
+3
Это Великий Алонсо промышляет.
+3
0
+3
Это гениально!
+3
0
+3
Ответ Саша Пушкин
Лёва и Шура уже не знают чего и придумать, чтобы выбраться из Тая.
Все лучше чем в российской тюрьме оказаться 😂
+5
-3
+2
Ответ разноцветный логотип
даже не представляю на каком этапе нужно остановиться в развитии, чтобы поверить в текст сообщения
Это ладно, это что надо такое убийственное покурить чтобы такое в голову пришло)
+2
0
+2
Ответ Кирилл Лавров
Ааа... Так вот кто от Хави оставляет все эти сопли)
Не, топарь Чави ноет сам, у него и прессухи такие же. Вряд ли мошенники смогли приходить на них вместо него.
+2
0
+2
И кто в это поверит?
+3
-1
+2
Там ещё Зидан в тексте отмечен, на пересадку волос наверное собирает
+2
0
+2
Ответ Roo91
Привет, спортсру. Это Юрген Клопп. Я буду тренировать Московский Спартак в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Москву. Если вы хотите помочь мне, пришлите 1000 рублей Мой номер счета в Тинькофф 40817810200027091042 Всех обнял!
Привет Юрген, перевела 2000, можешь сказать что это я тебя нашла, Зарема.
+2
0
+2
Возьмите мои деньги!)
+2
0
+2
Лох не мамонт, лох не вымрет. Удивительно что находятся люди, которые правда верят и отправляют Хаби 760 рублей на билет.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий