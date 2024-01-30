Мошенники в Таиланде выдают себя за Хаби Алонсо в соцсетях и просят перевести деньги на билет в Англию для работы с «Ливерпулем». Полиция призвала остерегаться их

Мошенники, выдающие себя за Хаби Алонсо, орудуют в Таиланде.

Полиция Таиланда предупредила местных фанатов «Ливерпуля» о новом виде онлайн-мошенничества. Злоумышленники выдают себя за тренера « » в Instagram*, создавая аккаунт с фото Алонсо.

С этого аккаунта пользователям пишут следующее сообщение на тайском: «Здравствуйте, я . Я буду тренировать « » в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Ливерпуль. Если вы хотите помочь мне, пришлите мне 300 батов (около 8 евро или 760 рублей – Sports.ru)».

Полиция Таиланда призвала граждан не верить мошенникам, избегать подозрительных сообщений, а также не осуществлять денежные переводы и не переходить по ссылкам в сообщениях мошенников.

«Болельщики «Ливерпуля», успокойтесь. Хаби еще не тренер клуба, но мошенники уже есть», – заявили в полиции.

Фото: Facebook* полиции Таиланда

* – Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

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