Мошенники в Таиланде выдают себя за Хаби Алонсо в соцсетях и просят перевести деньги на билет в Англию для работы с «Ливерпулем». Полиция призвала остерегаться их
Мошенники, выдающие себя за Хаби Алонсо, орудуют в Таиланде.
Полиция Таиланда предупредила местных фанатов «Ливерпуля» о новом виде онлайн-мошенничества. Злоумышленники выдают себя за тренера «Байера» в Instagram*, создавая аккаунт с фото Алонсо.
С этого аккаунта пользователям пишут следующее сообщение на тайском: «Здравствуйте, я Хаби Алонсо. Я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Ливерпуль. Если вы хотите помочь мне, пришлите мне 300 батов (около 8 евро или 760 рублей – Sports.ru)».
Полиция Таиланда призвала граждан не верить мошенникам, избегать подозрительных сообщений, а также не осуществлять денежные переводы и не переходить по ссылкам в сообщениях мошенников.
«Болельщики «Ливерпуля», успокойтесь. Хаби еще не тренер клуба, но мошенники уже есть», – заявили в полиции.
Фото: Facebook* полиции Таиланда
* – Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
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