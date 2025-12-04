Булатов о Батракове в Европе: «Если команда чуть ниже середины – возможно. В ведущих клубах может уступать по антропометрии, скорости и борьбе»

Виктор Булатов: Батраков не сможет играть за ведущие клубы Европы.

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил шансы полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова уехать в один из ведущих европейских чемпионатов.

– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок года в РПЛ?

– Наверное, кого-то из пятерки надо выбирать – Батраков, Глушенков , Кисляк, Сперцян и Кордоба. Джон – первый, Кисляк идет вторым, Батраков – третий.

– Уровень игры Батракова позволяет ему уже в следующем году уехать в топовый европейский чемпионат?

– Если команда чуть ниже середины – возможно. Но точно не ведущие клубы, потому что все-таки, мне кажется, по антропометрии, по скорости и борьбе он, наверно, может уступать на этом уровне. Есть у меня такие опасения, – сказал Булатов.

Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 20 июня 2029 года. Хавбек проводит третий сезон в Мир РПЛ, на его счету 25 голов в 50 матчах чемпионата России. В нынешнем сезоне Алексей возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 10 голами в 16 матчах.