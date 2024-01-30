ФФКР о деле Валиевой: «Федерация категорически не согласна с санкцией CAS. Все члены команды на Олимпиаде-2022 по праву являются победителями»

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России ФФКР CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Федерация фигурного катания России не согласилась с решением CAS по делу Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

На данный момент ФФКР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение.

Со своей стороны заявляем о том, что ФФКР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации.

Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

88 комментариев
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Кто дал ей допинг ? Просто ответьте
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А чего так плохо защищали тогда?
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«Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР.

1. Как можно сказать, что Камила чистая, если был подтверждён допинг? Почему не вскрыли пробу B, если так уверены?
2. Почему тогда не наняли лучших специалистов в своем деле? Наверняка, те сами отказали, когда поняли, что дело проигрышное, ведь свою репутацию портить не все хотят.
Ведь было написано, что у них нет опыта в спорте.
3. Как бы вообще не оказались без медалей, чувствую, что с такими протестами и лишение бронзы не далеко.
4. Раньше нужно было следить внимательнее за своими спортсменами.
5. И впредь не совершать таких ошибок
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Вспоминается серия из смешариков, где ежика признают олимпийским чемпионом по скоростным куличикам из-за того что в мире отказались признавать этот вид спорта олимпийским.
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+17
Ответ burefan
Кто дал ей допинг ? Просто ответьте
Ясно же, Байден, пень пиндосский!
+18
-3
+15
Ответ Ебздрогыч
О, спустя сутки у федерации появилось МНЕНИЕ!
Трудно назвать мнением этот набор пустых слов.
+17
-3
+14
Сейчас меня заминусуют,но я всё таки скажу. Во всей этой ситуации на самом деле много виновных, это и ТШ (работа врачей и тш идёт совместно,желание выдать максимальные рекорды и прокаты),это и мама Камилы( детям ничего не могут дать без согласия на то родителей,желание выжать максимум из своего ребёнка и достичь побед хоть по головам идти у соперников), это и ФФКР допустившая спортсмена до ОИ без проверки ВСЕХ предыдущих допингпроб и сделавших ставку на командник без замен!!!
В Итоге у Камилы максимальный дисквал, у команды нет золота
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Про то, будет ли ФФКР предпринимать какие-либо действия, чтобы способствовать выявлению виновных в том, что спортсменка сдала положительную допинг пробу, представители федерации скромно умолчали.
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Ответ Вадим flanec
Федерация не занимается проверкой допинг проб, это могла сделать только РУСАДА. Только РУСАДА могло получить данные из шведской лаборатории где проверялась проба Валиевой, но так как РУСАДА не была аккредитована ВАДА, то и их могли не поставить в известность о результатах пробы Валиевой. Всё что смогло добиться РУСАДА, это информация от шведской лаборатории, что проба Валиевой будет проверена быстро и ответ будет дан в конце января. Однако, как известно, ответ пришёл только в середине февраля,аккурат после итогов командного турнира.???
У всех спортсменов есть адамс,где указаны все результаты,вы думаете они не знали,что нет результов?
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Поздно пить боржом когда почки отвалились, поздно размахивать кулачками когда поймали с поличным.
Теперь осталось сотрясать воздух никчемными заявлениями.
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Ответ Роман Волков
Меня больше интересуют не медали, а Дисквалификация Камилы. Хватит ли у нас воли разрешить ей участвовать в Наших внутренних соревнованиях?! Нас нет и не будет на нескольких предстоящих Олимпиадах, но мы так и будем надеяться неизвестно на что, отдавая им на съедение Наших лучших спортсменов?!
А меня вот интересует мнение по этому поводу тех спортсменов, кто сейчас имеет хотя бы призрачные шансы на участие в ГС через 2-3 сезона.
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Что с допинг штабом будете делать?опять "все хорошо прекрасная Маркиза" и "хениальность" чевствовать и не замечать))) до следующей грязной пробы,а потом сливать попавшую (его) на допинг спортсменку (на) а не тренерский штаб и врача
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Вопиющая беспомощность, на всех уровнях.
Эта ситуация с Камилой - как маленькая проекция того, что со всеми нами случилось.
Мы абсолютно беспомощны - потому что те, кто как бы за нас в ответе, не имеют ни мозгов, ни силы. Мы все попали в большую беду… Из-за того, что кто-то полез на медведя с мухобойкой, не обладая ни компетенцией, ни бэкапом, ни даже просто элементарным планом действий
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+7
Ответ FS.Nika1
«Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР. 1. Как можно сказать, что Камила чистая, если был подтверждён допинг? Почему не вскрыли пробу B, если так уверены? 2. Почему тогда не наняли лучших специалистов в своем деле? Наверняка, те сами отказали, когда поняли, что дело проигрышное, ведь свою репутацию портить не все хотят. Ведь было написано, что у них нет опыта в спорте. 3. Как бы вообще не оказались без медалей, чувствую, что с такими протестами и лишение бронзы не далеко. 4. Раньше нужно было следить внимательнее за своими спортсменами. 5. И впредь не совершать таких ошибок
Это просто блаблалогия для успокоения ширмасс домохозяюшек. Реально их решение уже проявляется в том, что Сашку поставили взамен Камилы на какой-то там ивент.
За медали - да, могут поныть, если проверят, что ничем не рискуют из-за нытья. Ну, или чтобы с канадцами в суде полаяться.
Но бан для Валиевой уже вступил в негласную силу.
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Ответ pas33pas
Комментарий скрыт
Случайно - это как? Как можно случайно выпить сильные таблетки?
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Остается надеяться, что этот парад импотентов завтра иссякнет. Раз уж до Бузовой дошли, то там немного осталось
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Ответ Still Running
Раз не согласны, не слушайте и дайте девочке заниматься дальше спортом
Если они пойдут на уступки ради прихоти девочки они нарушат предписание и подставят всех остальных наших спортсменов. Она одна не ценнее всех остальных и ее интересы не могут стоять выше. Она допингистка, а остальные ничего не нарушали и не должны страдать.
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Ответ Solpin
Случайно - это как? Как можно случайно выпить сильные таблетки?
В каких единицах измеряется сила таблеток?
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Ну, попробуйте не исполнять решение КАС, раз вы несогласные. А мы посмеёмся.
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Как всегда бред. Ну сделайте ОИ-золото из фольги и раздайте. А настоящей бронзе, которая не нужна, хозяева найдутся.
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Если Федра начнет выпендриваться, боюсь и бронзы лишат.
О спортсменах они не думают
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Было бы странно,если бы федерация категорически согласилась)
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А когда ФФКР получит документы, согласится с решением CAS?
А если не согласится, значит разрешит Валиевой участвовать в соревнованиях?))
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Ответ deli_skate
Ну вообще-то эти «безграмотные» адвокаты 2 года тянули процесс, чем приводили в немалую ярость новоиспеченных так называемых «Олимпийских чемпионов» из Америки)
Важен конечный результат. А он .... нельзя выражаться, а то я бы сказала ))
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В какой параллельной реальности живет федерация? Как они могут заявлять что уверены в чистоте всех спортсменов командника когда суд уже был и наказал Валиеву за допинг? Отрицание действительности какое то. Их защита Валиевой плохо отразиться на остальных спортсменах если они и дальше будут отрицать и игнорировать решение суда.
Если из за их действий по прикрытию Ками пострадают другие наши спортсмены им вообще стоит подать в суд на федерацию.
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Ответ Вадим flanec
Федерация не занимается проверкой допинг проб, это могла сделать только РУСАДА. Только РУСАДА могло получить данные из шведской лаборатории где проверялась проба Валиевой, но так как РУСАДА не была аккредитована ВАДА, то и их могли не поставить в известность о результатах пробы Валиевой. Всё что смогло добиться РУСАДА, это информация от шведской лаборатории, что проба Валиевой будет проверена быстро и ответ будет дан в конце января. Однако, как известно, ответ пришёл только в середине февраля,аккурат после итогов командного турнира.???
У вас есть на выбор три спортсменки высокого уровня на командный турнир - две абсолютно чистые, с проверенными данными, и одна с подозрительно долго проверяемой пробой. Кого же поставить на командник? А, разумеется ту, у которой проба зависла, верно?
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Ответ FS.Nika1
«Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР. 1. Как можно сказать, что Камила чистая, если был подтверждён допинг? Почему не вскрыли пробу B, если так уверены? 2. Почему тогда не наняли лучших специалистов в своем деле? Наверняка, те сами отказали, когда поняли, что дело проигрышное, ведь свою репутацию портить не все хотят. Ведь было написано, что у них нет опыта в спорте. 3. Как бы вообще не оказались без медалей, чувствую, что с такими протестами и лишение бронзы не далеко. 4. Раньше нужно было следить внимательнее за своими спортсменами. 5. И впредь не совершать таких ошибок
Б они не вскрывали, потому что тогда ей нельзя было бы выступать в личке. Если ты вскрываешь пробу Б, то временно отстранен до ее результатов, даже если ты защищенное лицо
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Лучше бы побольше денег вкладывали в ФК в регионах, чем изводить их на суды. Есть опасения, дождетесь, что и бронзу отбирут. там Канадцы тоже считают, что их несправедливо обидели.
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Ответ Роман Волков
Меня больше интересуют не медали, а Дисквалификация Камилы. Хватит ли у нас воли разрешить ей участвовать в Наших внутренних соревнованиях?! Нас нет и не будет на нескольких предстоящих Олимпиадах, но мы так и будем надеяться неизвестно на что, отдавая им на съедение Наших лучших спортсменов?!
Допуск дисквалифицированного спортсмена даже на внутренние соревнования является нарушением кодекса ВАДА. Просто опять дальше в бан РУСАДА отправят и всего делов. Ей даже тренироваться с ограничениями. Сказано же: шоу, коммерческие выступления - пожалуйста! Всё остальное с носучастием нельзя.
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"которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года --- Уже врёте. Они представляли команду ОКР
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