ФФКР о деле Валиевой: «Федерация категорически не согласна с санкцией CAS. Все члены команды на Олимпиаде-2022 по праву являются победителями»
Федерация фигурного катания России не согласилась с решением CAS по делу Валиевой.
«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.
На данный момент ФФКР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение.
Со своей стороны заявляем о том, что ФФКР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации.
Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
1. Как можно сказать, что Камила чистая, если был подтверждён допинг? Почему не вскрыли пробу B, если так уверены?
2. Почему тогда не наняли лучших специалистов в своем деле? Наверняка, те сами отказали, когда поняли, что дело проигрышное, ведь свою репутацию портить не все хотят.
Ведь было написано, что у них нет опыта в спорте.
3. Как бы вообще не оказались без медалей, чувствую, что с такими протестами и лишение бронзы не далеко.
4. Раньше нужно было следить внимательнее за своими спортсменами.
5. И впредь не совершать таких ошибок
В Итоге у Камилы максимальный дисквал, у команды нет золота
Теперь осталось сотрясать воздух никчемными заявлениями.
Эта ситуация с Камилой - как маленькая проекция того, что со всеми нами случилось.
Мы абсолютно беспомощны - потому что те, кто как бы за нас в ответе, не имеют ни мозгов, ни силы. Мы все попали в большую беду… Из-за того, что кто-то полез на медведя с мухобойкой, не обладая ни компетенцией, ни бэкапом, ни даже просто элементарным планом действий
За медали - да, могут поныть, если проверят, что ничем не рискуют из-за нытья. Ну, или чтобы с канадцами в суде полаяться.
Но бан для Валиевой уже вступил в негласную силу.
О спортсменах они не думают
А если не согласится, значит разрешит Валиевой участвовать в соревнованиях?))
Если из за их действий по прикрытию Ками пострадают другие наши спортсмены им вообще стоит подать в суд на федерацию.