ФФКР о деле Валиевой: «Федерация категорически не согласна с санкцией CAS. Все члены команды на Олимпиаде-2022 по праву являются победителями»

Федерация фигурного катания России не согласилась с решением CAS по делу Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

На данный момент ФФКР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение.

Со своей стороны заявляем о том, что ФФКР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации.

Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы – олимпийскими чемпионами», – говорится в заявлении ФФКР.

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