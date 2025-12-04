Гончаренко может возглавить сборную Беларуси, экс-тренер «Пари НН» – основной кандидат АБФФ. «Нефтчи» тоже претендует на специалиста (Sport Baza)
Виктор Гончаренко может возглавить сборную Беларуси.
Виктор Гончаренко рассматривается на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает Sport Baza. Он считается основным кандидатом Белорусской федерация футбола (АБФФ).
Сегодня стало известно, что испанец Карлос Алос покинул эту должность.
Кроме того, утверждается, что 48-летним тренером из Беларуси интересуется азербайджанский «Нефтчи».
Последним клубом Гончаренко был «Пари НН». Специалист покинул нижегородский клуб в июне и с тех пор остается без работы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
