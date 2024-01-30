Клубы из России потратили 113,8 млн долларов на международные трансферы в 2023-м. Заработали 154,7 млн

114 млн долларов потратили российские клубы в 2023-м на международные трансферы.

Это следует из отчета ФИФА о трансферах за прошлый год. Рассматриваются только сделки российских клубов с командами из других стран, переходы внутри страны не учитываются.

На международные трансферы в прошлом году клубы из России потратили 113,8 млн долларов. Всего было совершено 205 таких покупок.

При этом за тот же период российские команды продали 249 футболистов за рубеж на сумму 154,7 млн долларов.

9,63 млрд долларов потратили клубы на международные трансферы в 2023-м – это рекорд. Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие

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