Клубы из России потратили 113,8 млн долларов на международные трансферы в 2023-м. Заработали 154,7 млн

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114 млн долларов потратили российские клубы в 2023-м на международные трансферы.

Это следует из отчета ФИФА о трансферах за прошлый год. Рассматриваются только сделки российских клубов с командами из других стран, переходы внутри страны не учитываются.

На международные трансферы в прошлом году клубы из России потратили 113,8 млн долларов. Всего было совершено 205 таких покупок.

При этом за тот же период российские команды продали 249 футболистов за рубеж на сумму 154,7 млн долларов.

9,63 млрд долларов потратили клубы на международные трансферы в 2023-м – это рекорд. Больше всех заплатили английские клубы, заработали – немецкие

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22 комментария
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Из 154 млн. почти 40% это Малком, а все остальное в минус на фоне приобретений
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+21
Посмотрел на ТМ
Зенит + 15 илн
Спартак -32 млн
+16
-5
+11
Хотелось бы увидеть табличку по клубам
+4
-1
+3
Ответ Ярик01
Для пятой экономики мира хороший показатель, закуплено на 7 млн. долларов иностранцев на каждый клуб РПЛ.
А какой показатель у страны, которая на 8 месте по уровню нищеты?(404)
+6
-3
+3
Наш парень - Малком сделал всю статистику
+5
-3
+2
Ответ igls54
Из 154 млн. почти 40% это Малком, а все остальное в минус на фоне приобретений
Ну, в общем, из 154.7 вычесть 60 за Малкома и да, остальные в минус.
+6
-4
+2
интересные вообще цифры, 250 человек уехало
если только РПЛ брать в расчёт, то по 15 человек на клуб получается
понимаю, что речь не только про РПЛ, а про все уровни, тогда удивительно, что из низших лиг уходили в другие страны
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Неплохой платежный баланс
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Интересно, это самое большое сальдо?
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Российские клубы в фильме Драйв
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Ответ форест
Хотелось бы увидеть табличку по клубам
сейчас нарисую 🤣
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Ответ Darkhan Zhakybaldin
Интересно, это самое большое сальдо?
весь отчёт не читал, немцы на 350 миллионов в плюсе как минимум
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Ответ Under
весь отчёт не читал, немцы на 350 миллионов в плюсе как минимум
имею ввиду только Россию за всю историю
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