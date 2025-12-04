Артета, Гвардиола, Мареска, Эмери номинированы на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ
6 тренеров АПЛ претендуют на звание лучшего в ноябре.
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам ноября номинированы 6 специалистов.
Микель Артета («Арсенал») – 4 матча, 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – «+5»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+4»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+5»;
Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 4 матча, 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6».
Энцо Мареска («Челси») – 4 матча, 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;
Марку Силва («Фулхэм») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+3».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
