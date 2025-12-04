Артета, Гвардиола, Мареска, Эмери номинированы на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

6 тренеров АПЛ претендуют на звание лучшего в ноябре.

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ .

На награду по итогам ноября номинированы 6 специалистов.

Микель Артета («Арсенал ») – 4 матча, 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – «+5»;

Унаи Эмери («Астон Вилла ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+4»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+5»;

Фабиан Хюрцелер («Брайтон ») – 4 матча, 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6».

Энцо Мареска («Челси ») – 4 матча, 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Марку Силва («Фулхэм ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+3».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.