КХЛ. «Сибирь» примет «Ак Барс», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой»
«Сибирь» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В другом матче дня «Нефтехимик» сыграет с «Ладой».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 30 января, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 30 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот сегодня и посмотрим. Кажется или правда сдалась.
Удачи и Победы!✌
Ведь не вина хоккеистов, что рукамиводители клуба не разобрались в регламенте и накосячили... когда косячат хоккеисты, думается, как-то принимаются меры какие-то... а тут руководство... а очки сняли с команды... т.е. с хоккеистов... командный дух не поднимают такие события...
И все еще было в их руках. А как они бездарно после этого начали выступать.