КХЛ. «Сибирь» примет «Ак Барс», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой»

Теги Ак Барс Сибирь Лада Нефтехимик результаты матчей КХЛ Хоккей

«Сибирь» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В другом матче дня «Нефтехимик» сыграет с «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Ак Барс
Дата проведения
30 января, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Лада
Дата проведения
30 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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13 комментариев
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Ладе победы!
+6
-3
+3
Победы Нефтехимику!✊🏻
+5
-3
+2
Ответ Варлампий Варлампий
разве нефть с ладой не играли недавно?
Не играли... так... катались... делали вид... никому не понравилось - сегодня переигровка (по наряду вне очереди)
+4
-2
+2
Желаю победы "Нефтехимику" и "Ак Барсу"!!!
+5
-4
+1
За Ладу !
+2
-1
+1
Кажется, что Сибирь сдалась в борьбе за плов.
Вот сегодня и посмотрим. Кажется или правда сдалась.
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За родной Белый Барс!💪👊✊
Удачи и Победы!✌
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Сибирикам победы,как и Ладе!!!
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Ответ Caniball
Кажется, что Сибирь сдалась в борьбе за плов. Вот сегодня и посмотрим. Кажется или правда сдалась.
Ну ясен пень расстроились ребята!!! Всегда обидно, когда вроде в коллективе работаешь как бэ на общее дело... а потом бац... из-за одного отдела... или сотрудника... не суть... не по твоей вине, короче... сделка срывается, чота ломается/не срастается... и т.д. ... и ощуч, что тебя подставили... ты-то вроде старался, свою работу делал... задерживался после 19.00... креативил даже... ну и всё-такое... а потом БАХ... и без 13 зарплаты ВСЕ...
Ведь не вина хоккеистов, что рукамиводители клуба не разобрались в регламенте и накосячили... когда косячат хоккеисты, думается, как-то принимаются меры какие-то... а тут руководство... а очки сняли с команды... т.е. с хоккеистов... командный дух не поднимают такие события...
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Ответ amur.
Ну ясен пень расстроились ребята!!! Всегда обидно, когда вроде в коллективе работаешь как бэ на общее дело... а потом бац... из-за одного отдела... или сотрудника... не суть... не по твоей вине, короче... сделка срывается, чота ломается/не срастается... и т.д. ... и ощуч, что тебя подставили... ты-то вроде старался, свою работу делал... задерживался после 19.00... креативил даже... ну и всё-такое... а потом БАХ... и без 13 зарплаты ВСЕ... Ведь не вина хоккеистов, что рукамиводители клуба не разобрались в регламенте и накосячили... когда косячат хоккеисты, думается, как-то принимаются меры какие-то... а тут руководство... а очки сняли с команды... т.е. с хоккеистов... командный дух не поднимают такие события...
Да там всего 4 очка. Это не так критично.
И все еще было в их руках. А как они бездарно после этого начали выступать.
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