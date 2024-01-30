«Сосите, хейтеры». Неймар ответил на критику за лишний вес, показав живот и неприличный жест

Неймар отреагировал на критику за лишний вес.

Ранее в сети появились фотографии с вечеринки в честь дня рождения Ромарио, которую посетил . Нападающего « » стали критиковать за лишний вес.

Бразилец отреагировал на это, выложив видео в соцсети. «Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю», – сказал футболист, подняв футболку, чтобы показать свой живот. Неймар также показал неприличный жест средним пальцем.

«Сосите, хейтеры», – написал форвард в подписи к видео.