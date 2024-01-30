«Сосите, хейтеры». Неймар ответил на критику за лишний вес, показав живот и неприличный жест

Теги Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети брань контент Футбол

Неймар отреагировал на критику за лишний вес.

Ранее в сети появились фотографии с вечеринки в честь дня рождения Ромарио, которую посетил Неймар. Нападающего «Аль-Хилаля» стали критиковать за лишний вес.

Бразилец отреагировал на это, выложив видео в соцсети. «Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю», – сказал футболист, подняв футболку, чтобы показать свой живот. Неймар также показал неприличный жест средним пальцем. 

«Сосите, хейтеры», – написал форвард в подписи к видео.

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56 комментариев
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Пока что не толще Азара или Снейдера, но идёт в нужном направление.
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Интересно, если я напишу процитировав Неймара "Сосите, хейтеры"! Как быстро меня забанят?
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Я бы это "прессом" не назвал. Небольшое пузо, что наверно ок, учитывая, что у него кресты, а с ними нормально потренироваться при всём желании не получится.
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И зачем он показал хейтерам свое пузо?)
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Ответ Ничего Смешного
Пока что не толще Азара или Снейдера, но идёт в нужном направление.
"направлении".
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дак лишний вес же видно на видео? или он понтуется что у него до сих пор пузо не как у бразильского Роналдо до сих пор?!
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Ответ Бременер
Интересно, если я напишу процитировав Неймара "Сосите, хейтеры"! Как быстро меня забанят?
Тут ещё и не такое цитировали.)ИМ можно,они дают кликбейт.
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Фу, как грубо! А еще говорят, что все толстые добрые...
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Неймар должен написать книгу: "Как всё прос**рать, но не подать виду".

Мог реально посоревноваться с Месси и Руналду, но "пати на хате" оказались интереснее.
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так, ну это же явный призыв к гомосексуальным сношениям. 10 ударов плетью этому господину!
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Что он показал? Пресс??? Отступитесь, обычный пивной животик!!!!
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100% Jesus
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Ответ oleg150
Я бы это "прессом" не назвал. Небольшое пузо, что наверно ок, учитывая, что у него кресты, а с ними нормально потренироваться при всём желании не получится.
Питаться же можно правильно. Чтобы не набирать вес?
Пока сидели на карантине в 2020 голу я похудел сидя дома.
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В каком месте у него пресс? В кошельке если только.
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Ну да жирный)))
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Эщщщкерееее ха-ха, сказал в конце Неймарито
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Ну смотря что сосать,товарищ Неймар.
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взрослый человек, блин)
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Было трио "первые после Месси и Роналду"
Про них думали, примерно как сейчас думают о Мбаппе или Холланде.
Но один выбрал гольф, другой бургеры, а третий как мы видим вечеринки.
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Ответ marchellinos
Питаться же можно правильно. Чтобы не набирать вес? Пока сидели на карантине в 2020 голу я похудел сидя дома.
Вполне верю, такое же со мной было. Но я и так весил 56)
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Ответ marchellinos
Питаться же можно правильно. Чтобы не набирать вес? Пока сидели на карантине в 2020 голу я похудел сидя дома.
Он и так не толстый, когда разрешат нормально тренироваться, быстро форму наберет.
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Ответ sega megabitovich
ого, Неймар слушает песни Анжелы Лондон 🤭
Ахахах, ничего себе)))
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И споткнулся, повредив 5ю точку, теперь еще 3 месяца играть не сможет.
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ого, Неймар слушает песни Анжелы Лондон 🤭
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И это еще бразильского карнавала не было.
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К кому этот покоритель арабских пустынь обращается? К пузатому 2-х кратному ЧМ Роналдо?
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А что ######-то? Жир, что ли, лишний?🤓
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К Неймару никаких вопросов - уехал кайфовать и кайфует. А так, очередная "реклама" будущей сильнейшей лиги мира
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Неймар соскуфился.
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