«Сосите, хейтеры». Неймар ответил на критику за лишний вес, показав живот и неприличный жест
Неймар отреагировал на критику за лишний вес.
Ранее в сети появились фотографии с вечеринки в честь дня рождения Ромарио, которую посетил Неймар. Нападающего «Аль-Хилаля» стали критиковать за лишний вес.
Бразилец отреагировал на это, выложив видео в соцсети. «Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да, но толстый? Я так не думаю», – сказал футболист, подняв футболку, чтобы показать свой живот. Неймар также показал неприличный жест средним пальцем.
«Сосите, хейтеры», – написал форвард в подписи к видео.
Мог реально посоревноваться с Месси и Руналду, но "пати на хате" оказались интереснее.
Пока сидели на карантине в 2020 голу я похудел сидя дома.
Про них думали, примерно как сейчас думают о Мбаппе или Холланде.
Но один выбрал гольф, другой бургеры, а третий как мы видим вечеринки.