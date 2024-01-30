«Я зашел к Карпину и подписал контракт, ничего не прочитав. Он сказал: «#####, тупой на ###». Гатагов о тренере

Сослан Гатагов высказался о взаимодействии с Валерием Карпиным в «Спартаке».

«Мне было приятно, когда у нас в «Спартаке» был период, когда чемпионат был переходный, добавили несколько кругов. Тогда «Спартак» за серебро начал бороться.

Получилось так, что у меня зарплата была небольшая – 100 тысяч рублей. Но премии были хорошие. Федун тогда двойные накинул, а Челоянц еще наликом занес деньги от себя. Я домой все отправил. Испугался денег, не знал, что с ними делать.

Даже когда я подписывал контракт со «Спартаком», там еще у Карпина кабинет был в офисе на Пресненской набережной, вид красивый.

Я захожу и Карпин говорит: «Садись. Держи контракт». Я беру и он мне говорит: «Читать будешь?» Я что-то заморозился и ответил: «Нет».

Карпин сказал: «Зарплату хоть посмотришь?» Я чувствую, что подвох, но отвечаю: «Нет». Расписался в контракте и Карпин говорит: «#####, тупой на ###».

И я ушел. Ничего не проверил, молодой. Что тебе там дают, посмотри хоть. А я подписал и ушел», – рассказал главный тренер «Амкала».