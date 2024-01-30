«Я зашел к Карпину и подписал контракт, ничего не прочитав. Он сказал: «#####, тупой на ###». Гатагов о тренере

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Сослан Гатагов Джеван Челоянц Амкал деньги брань контент Winline Медиалига Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался о взаимодействии с Валерием Карпиным в «Спартаке».

«Мне было приятно, когда у нас в «Спартаке» был период, когда чемпионат был переходный, добавили несколько кругов. Тогда «Спартак» за серебро начал бороться.

Получилось так, что у меня зарплата была небольшая – 100 тысяч рублей. Но премии были хорошие. Федун тогда двойные накинул, а Челоянц еще наликом занес деньги от себя. Я домой все отправил. Испугался денег, не знал, что с ними делать.

Даже когда я подписывал контракт со «Спартаком», там еще у Карпина кабинет был в офисе на Пресненской набережной, вид красивый.

Я захожу и Карпин говорит: «Садись. Держи контракт». Я беру и он мне говорит: «Читать будешь?» Я что-то заморозился и ответил: «Нет».

Карпин сказал: «Зарплату хоть посмотришь?» Я чувствую, что подвох, но отвечаю: «Нет». Расписался в контракте и Карпин говорит: «#####, тупой на ###».

И я ушел. Ничего не проверил, молодой. Что тебе там дают, посмотри хоть. А я подписал и ушел», – рассказал главный тренер «Амкала».

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карпин то правду сказал))
+318
-2
+316
#####, тупой на ### и есть...

Кто так серьёзные документы подписывает то
+155
-6
+149
Ответ Cruel Snake
#####, тупой на ### и есть... Кто так серьёзные документы подписывает то
Да пол страны, когда кредиты берут))
+110
-5
+105
Стал бы сейчас поумнее, никому бы не рассказывал
+77
-3
+74
ну все правильно сказал
+73
-2
+71
Ответ Торт Спартак
Это не тот Гатагов.
Все равно финт Гатагова
+47
0
+47
Ну и правильно сказал, что ?
Как можно не читать контракт?!
Может быть его в рабство отдают на рудники урановые. За еду и койку.
Одним словом: Гатагов ...
+46
-1
+45
Читать не умеет. Поставил крестик.
+23
0
+23
Для такого дровосека и 100 тысяч зарплата космос.
Нам с Вами, Остап Ибрагимович по 4 тысячи, Гататову 2. Да он и на 2 не наработал!
+21
-1
+20
Это Карпин еще сдержался)
+17
0
+17
Ответ Рейтинг
Финт Гатагова
Это не тот Гатагов.
+17
0
+17
Валера прав!
+15
-2
+13
Финт Гатагова
+16
-5
+11
Постеснялся сказать что читать не умеет
+9
0
+9
Ну Карпин по факту )
+10
-1
+9
Ответ Торт Спартак
Это не тот Гатагов.
значит, финт другого Гатагова
+6
0
+6
Ответ Konstantin Zorin
А, в чем мораль-то?
В том, что до сих пор такой же, раз не стесняется об этом вспоминать.
+8
-2
+6
Переходный чемпионат давно уже закончился, а он всё такой же как Валера сказал
+6
0
+6
Просто у Сосланчика видимо и так деньги водились, неинтересно сколько платить будут, интересно понтоваться что ты в составе Спартака.
+4
0
+4
А, в чем мораль-то?
+3
0
+3
Гатагов и на поле был туповат.
+2
0
+2
Неймар: сосите, хейтеры
Карпин: ###### тупой, на ###
+3
-1
+2
Ответ Знатный стахановец
Читать не умеет. Поставил крестик.
Палец приложил.
+2
0
+2
Ответ Джульетта Джульетта
Стал бы сейчас поумнее, никому бы не рассказывал
почему?
+5
-3
+2
А в контракте написано" мойщик бутс за еду"🤡
+4
-2
+2
Подсказок к ребусу нет в этот раз
+1
0
+1
че
+2
-1
+1
Ответ Клирик
Карпин то правду сказал))
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Не прочитал, а в контракте прописано, что ты платить должен за право играть в великом клубе.
+1
0
+1
Первое слово то какое? (
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий