⚡ Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Сборной России присуждено третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе лишил золота командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) вычел результаты Валиевой из общего зачета командного турнира. Таким образом, сборная Россия опустилась с первого места на третье.

Золото присуждено сборной США, серебро – сборной Японии.

Бронзовыми призерами Олимпиады-2022 стали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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