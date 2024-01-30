⚡ Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборной России присуждено третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе лишил золота командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Международный союз конькобежцев (ISU) вычел результаты Валиевой из общего зачета командного турнира. Таким образом, сборная Россия опустилась с первого места на третье.
Золото присуждено сборной США, серебро – сборной Японии.
Бронзовыми призерами Олимпиады-2022 стали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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А то они уже ручки потянули.
Нельзя было за полгода до них мониторить спортсменов?
Что за бездарности и дилетанты в спортивном ведомстве работают?
Особенно Кондратюк, ставший 3 в КП и отстав от Чена всего на 2 командных балла, а в ПП обойдя Чжоу
Карен Чен своей попой это «недозолото» отполировала и в КП, и в ПП
Имхо, такая команда не может быть чемпионами
Оставили бы золото ничьим в таком случае
При этом дали Камиле выступить; у Ани золото, серебро у Саши, Рыжиков и Кацалаповых, бронза у Мишек.
Теория заговора важнее!!
Ещё и бронзу в команде дали!
В РФ-команде допингистка с максимальным баном за систематический допинг, а мы тут из себя господ строим.