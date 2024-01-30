⚡ Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Теги сборная России допинг ISU сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Сборной России присуждено третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе лишил золота командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Международный союз конькобежцев (ISU) вычел результаты Валиевой из общего зачета командного турнира. Таким образом, сборная Россия опустилась с первого места на третье. 

Золото присуждено сборной США, серебро – сборной Японии. 

Бронзовыми призерами Олимпиады-2022 стали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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454 комментария
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Ответ Anisu
Комментарий скрыт
С Щербаковой и Трусовой на чистое золото бы накатали
+135
-5
+130
Если это окажется правдой, то это хорошая новость. Вернее, ничего хорошего, конечно же, нет, но если учесть всё, что произошло с Валиевой, то это еще более или менее...
+132
-8
+124
Ответ Владлена Соляник
Комментарий скрыт
Как только Вам бронзовые медали будут вручать, то сразу же и откажитесь. А спортсмены сами решат..
+106
-1
+105
Радует, что МГ, СК и Марк получат хоть бронзовые медали за свой труд.
+106
-4
+102
До реакции Меган Дюамель 3...2...1...
+96
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+78
Компенсировали нашим слишком жёсткое наказание Камилы.. чтоб федра не отчаивалась, далеко не отплывала и продолжать платить взносы)
+88
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Слушайте, обидно, конечно, но хоть так. Если МОК оставит решение в силе, то ребята хотя бы бронзу получат.
+78
-6
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Спасибо, что Канаде не отдали бронзовые медали.
А то они уже ручки потянули.
+78
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То есть вычли баллы Валиевой, но не добавили канадцам. Такое добавление полагается "по логике", но видимо, никаких правил на этот случай нет. Может, канадцы еще обжалуют, и будет тянуться долго.
+44
-1
+43
Печально. Но кто ответит за кося с результатом допинг-пробы? Почему каждые Олимпийские игры у нас проходят с таким позором?
Нельзя было за полгода до них мониторить спортсменов?
Что за бездарности и дилетанты в спортивном ведомстве работают?
+43
-1
+42
боже,я не могу... как мне жаль Марка,мишек и кацалаповых которые вообще не в чем не виноваты...
+50
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Всё это время меня интересовал только один вопрос – кто тот гениальный многоходовочник, который утвердил решение не делать замены в команднике? Не хотели платить стипендию якобы лишней олимпийской чемпионке, а теперь придётся платить целой команде при полном отсутствии золотых медалей...
+35
-1
+34
Канадцы рано начали статьи писать))
+34
-6
+28
Ответ Kareglazaya
Если это окажется правдой, то это хорошая новость. Вернее, ничего хорошего, конечно же, нет, но если учесть всё, что произошло с Валиевой, то это еще более или менее...
Что ж хорошего. Нужно подавать апелляцию, почему не было известно о пробе Валиевой до командного турнира, чтобы мы могли сделать замену
+49
-22
+27
Ответ bella_eka
Что ж хорошего. Нужно подавать апелляцию, почему не было известно о пробе Валиевой до командного турнира, чтобы мы могли сделать замену
Вопрос к тому, кто поставил в КОМАНДНЫЙ турнир спортсмена с неизвестным результатом пробы, которую проверяли необычно долго🤷‍♂️
+33
-6
+27
Ответ Anisu
Комментарий скрыт
По факту у Валиевой дисква, а девчонки медали и в личке взяли
+30
-3
+27
Ответ Есения Скокова
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Камила была молодцом, но золото вытянули все, откатав без провалов
Особенно Кондратюк, ставший 3 в КП и отстав от Чена всего на 2 командных балла, а в ПП обойдя Чжоу
Карен Чен своей попой это «недозолото» отполировала и в КП, и в ПП

Имхо, такая команда не может быть чемпионами
Оставили бы золото ничьим в таком случае
+29
-5
+24
Смешно, но канадцы оспорят, так как им два балла не добавили при аннулировании результатов Валиевой )
+26
-2
+24
Канадцев кинули, по сути. Но разве нашим говорящим головам это помешает передать о санкциях, предвзятости и т.д?
+35
-11
+24
Ответ Kareglazaya
Если это окажется правдой, то это хорошая новость. Вернее, ничего хорошего, конечно же, нет, но если учесть всё, что произошло с Валиевой, то это еще более или менее...
Но все равно виноват Запад, который ненавидит Россию и не желает видеть ее на пьедестале))
При этом дали Камиле выступить; у Ани золото, серебро у Саши, Рыжиков и Кацалаповых, бронза у Мишек.
Теория заговора важнее!!

Ещё и бронзу в команде дали!
+57
-34
+23
Ответ Furyus
Печально. Но кто ответит за кося с результатом допинг-пробы? Почему каждые Олимпийские игры у нас проходят с таким позором? Нельзя было за полгода до них мониторить спортсменов? Что за бездарности и дилетанты в спортивном ведомстве работают?
Это была проба с чемпионата России, ее за полгода взять нельзя было. Но федерация облажалась по полной: не указали пробу как приоритетную, включили Ками в командник без результатов с ЧР, не сделали замену с Аней или Сашей
+24
-1
+23
Ответ Есения Скокова
Комментарий скрыт
Это командный турнир если что. Так-то Камила катала ПП уже зная что мы на 1 месте, от ее ПП уже ничего не зависело.
+25
-3
+22
Да, это подачка. Но я безумно рада за мишек, кацов и Марка. Особенно за Марка, которому никогда на медаль в личке не накатать. И я очень рада, что мы не отъехали на 4 место, хотя так и должно было быть, если отнять результат Камилы. Команду с бронзой ❤️
+25
-3
+22
Вот сейчас канадцев бомбанет.... 1... 2... 3
+21
-2
+19
Канадцы сейчас будут сильно ругаться...Особенно одна дама...
+19
-1
+18
по-настоящему жаль только мг, они пара достойная олимпийского золота и непонятно получится ли у них ещё когда то выступить на играх
+17
-1
+16
Опять всех переиграли
+16
-1
+15
Бросили подачку с барского стола.
+24
-9
+15
Ответ Наталья Ночка
Комментарий скрыт
Среди победителей обнаружились допингистка. Ребят вообще могли всего лишить, исходя из принципа коллективной ответственности.
+19
-4
+15
Ответ Vendetta4111323
Комментарий скрыт
Вы тоже в команднике участвовали? Можете от себя отказаться и запустить подачкой в МОК.

В РФ-команде допингистка с максимальным баном за систематический допинг, а мы тут из себя господ строим.
+21
-7
+14
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