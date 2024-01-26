Тикнизян в Абу-Даби, но не в «Зените», Соболенко и Чжэн в финале AO, меморандум России и Пакистана, ISU может упростить программы, клуб Басты в Медиалиге и другие новости

1. Переход Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за его требований по зарплате, хотя с «Локо» питерцы трансфер согласовали. Перед этим супруга Наира на что-то намекала загадочным постом про то, что «солнце в зените, мы в Абу-Даби», а позже заявила, люди не поняли шутки (и снова напомнила, что они в Абу-Даби). Сам Тикнизян отреагировал на срыв трансфера видео с мемом Directed by Robert B. Weide.

2. Арина Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open, обыграв Коко Гауфф. Ее соперницей стала Циньвэнь Чжэн, выбившая Даяну Ястремскую. Для китаянки это первый финал «Большого шлема». Преимущество по личным встречам у Соболенко.

3. Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

4. Технический комитет ISU обсуждает идеи по упрощению программ фигуристов. Татьяна Тарасова назвала возможные изменения «глупостью несусветной», Евгений Плющенко просто не верит, что подобную реформу примут, однако Наталья Бестемьянова увидела плюсы в упрощении программ.

5. Баста объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Медиалиги. Болельщики клуба в гневе, ведь профессиональную команду теперь закроют. А вот Василий Уткин никакой трагедии не видит. Усилить СКА в МФЛ может бывший вратарь сборной России.

6. «Атлетико» обыграл дома «Севилью» и пробился в 1/2 финала Кубка Испании. Теперь известны все полуфиналисты, жеребьевка уже сегодня.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Аризону» (6:3), Кучеров набрал 1+2 и вернул лидерство в гонке бомбардиров, Василевский провел 450-й матч в лиге. «Оттава» проиграла «Бостону» (2:3 ОТ), Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. «Спартак» подпишет Угальде за 15 млн евро – красно-белые согласовали рекордный для «Твенте» трансфер.

9. НБА. «Майами» дома крупно уступил «Бостону», «Нью-Йорк» разгромил «Денвер» и другие результаты.

10. Андрей Шевченко избран главой Украинской ассоциации футбола.

11. Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс, похожий на «Хоккейный город» СКА.

12. Шарль Леклер и «Феррари» продлили контракт на несколько лет.

13. Определились все участники плей-офф Кубка Азии: в 1/8 финала сыграют, в частности, Узбекистан, Таджикистан, Сирия и Палестина.

14. Клубное ТВ «Реала» заявило о 16 ошибках ВАР в этом сезоне, «навредивших» клубу.

15. Звонимир Бобан ушел из УЕФА из-за несогласия с планами Александера Чеферина обнулить первый срок.

Цитаты дня

Губанова о том, что стала чемпионкой Европы без конкуренции с россиянками: «Соревнование есть, участники есть, медаль есть. А уж кого там нет – того нет»

Экс-тренер Палестины Хадва о конфликте с Израилем: «Палестинский народ жестоко уничтожается. Сборная представляет его на Кубке Азии и подрывает сионистскую пропаганду»

Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»

Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип: российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»

Фетисов о Гашеке: «Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность. А где его ответственность, кроме того, что обвинять и не проанализировать ситуацию?»