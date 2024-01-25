Клубное ТВ «Реала» заявило о 16 ошибках ВАР в этом сезоне, «навредивших» клубу: «Мы видели их почти в каждом туре»
Клубное телевидение «Реала» насчитало 16 ошибок против команды в этом сезоне.
На Real Madrid Television вышло видео с анализом 16 возможных ошибок ВАР, которые якобы навредили «Мадриду» в этом сезоне.
«Почти в каждом туре мы видели ошибки ВАР, которые нанесли вред «Реалу» в этом сезоне. Всего мы насчитали до 16 ошибок.
Мы видели, как ВАР бездействовал, несмотря на четкие указания, как не предупреждал о возможных удалениях и как оправдывал офсайды линиями, в которые трудно поверить», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала».
По мнению Real Madrid Television, ошибки, навредившие «Мадриду», случились в этих матчах:
– 3 ошибки в 4-м туре Ла Лиги в матче с «Хетафе» (2:1): неудаление Давида Сории, отмена пенальти, неназначение пенальти на Беллингеме;
– 3 ошибки в 6-м туре, матч с «Атлетико» (1:3): незафиксированный фол Эрмосо на Беллингеме, отмена гола Камавинга, неудаление Хименеса;
– Неназначение «двух явных пенальти» в матче 7-го тура с «Лас Пальмасом» (2:0);
– 2 ошибки в матче 10-го тура с «Севильей» (1:1): отмена гола Вальверде и «явный пенальти» на «Винисиусе;
– Неудаление Мумина за удар локтем в лицо Винисиусу в игре 12-го тура с «Райо Вальекано» (0:0);
– 2 ошибки в игре 16-го тура с «Бетисом» (1:1): неназначение пенальти на Родриго и отмена гола Браима;
– Неназначение пенальти на Браиме в матче 18-го тура с «Алавесом» (1:0);
– 2 ошибки в матче с «Атлетико» (2:4) в 1/8 финала Кубка Испании: неназначение пенальти на Беллингеме и отмена гола Себальоса.
Им поступает указ сверху - они и выполняют его )
А руководство и тренеры Реала чистые и пушистые остаются )
Клубное ТВ - оно на то и ТВ, чтобы хайп поднимать.
Или это другое?)
В моем понимании у великих клубов нет отдельного филиала в структуре, который ответственен за очернение других клубов и судей. Я такого нигде не видел
Но то, что делает Реал на клубном ТВ - это ничем не лучше того, что рассказывают Лапорта и Хави.
Кабинет не перестают удивлять. Надеюсь, Жирону судьи Мадрида не убьют
Будут ошибаться - будем продолжать их душить.
То есть в случае перевода Барсой миллионов долларов главе судейского корпуса кирюшка говорит, что злого умысла не было, да и вообще ничего такого криминального, сама Барса и управленцы чистые и пушистые.
А как дело до Мадрида дошло, так тут кирюшка прям сразу всю цепочку взаимодействия сразу раскрыл. хаха
Контакт Родриго-Араухо - это вообще смешно))
Или только против реала судьи ошибаются?)))))))))
По стопам ротенберг-ньюз и Месси/Роналду баттла