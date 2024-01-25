Клубное ТВ «Реала» заявило о 16 ошибках ВАР в этом сезоне, «навредивших» клубу: «Мы видели их почти в каждом туре»

Теги Реал Мадрид Севилья Хетафе Атлетико Бетис Ла Лига Кубок Испании телевидение судьи Лас-Пальмас Райо Вальекано видеоповторы Футбол

Клубное телевидение «Реала» насчитало 16 ошибок против команды в этом сезоне.

На Real Madrid Television вышло видео с анализом 16 возможных ошибок ВАР, которые якобы навредили «Мадриду» в этом сезоне.

«Почти в каждом туре мы видели ошибки ВАР, которые нанесли вред «Реалу» в этом сезоне. Всего мы насчитали до 16 ошибок.

Мы видели, как ВАР бездействовал, несмотря на четкие указания, как не предупреждал о возможных удалениях и как оправдывал офсайды линиями, в которые трудно поверить», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала».

По мнению Real Madrid Television, ошибки, навредившие «Мадриду», случились в этих матчах:

– 3 ошибки в 4-м туре Ла Лиги в матче с «Хетафе» (2:1): неудаление Давида Сории, отмена пенальти, неназначение пенальти на Беллингеме;

– 3 ошибки в 6-м туре, матч с «Атлетико» (1:3): незафиксированный фол Эрмосо на Беллингеме, отмена гола Камавинга, неудаление Хименеса;

– Неназначение «двух явных пенальти» в матче 7-го тура с «Лас Пальмасом» (2:0);

– 2 ошибки в матче 10-го тура с «Севильей» (1:1): отмена гола Вальверде и «явный пенальти» на «Винисиусе;

– Неудаление Мумина за удар локтем в лицо Винисиусу в игре 12-го тура с «Райо Вальекано» (0:0);

– 2 ошибки в игре 16-го тура с «Бетисом» (1:1): неназначение пенальти на Родриго и отмена гола Браима;

– Неназначение пенальти на Браиме в матче 18-го тура с «Алавесом» (1:0);

– 2 ошибки в матче с «Атлетико» (2:4) в 1/8 финала Кубка Испании: неназначение пенальти на Беллингеме и отмена гола Себальоса.

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69 комментариев
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Уже тошнит от этих нытиков на клубном тв🤢
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+36
Ответ Михаил Ханжин
Хорошо хоть не главный тренер, не игроки на это жалуются. Клубное ТВ - оно на то и ТВ, чтобы хайп поднимать.
Вы правда думаете, что эти ролики делаются просто по собственной инициативе клубного ТВ ?)

Им поступает указ сверху - они и выполняют его )
А руководство и тренеры Реала чистые и пушистые остаются )
+48
-20
+28
Лучшая защита - это нападение
+23
0
+23
Хорошо хоть не главный тренер, не игроки на это жалуются.
Клубное ТВ - оно на то и ТВ, чтобы хайп поднимать.
+37
-23
+14
пересик поумнее лапорты, конечно. Всё нытье через кого-то без ущерба для своей репутации. Дал указку лакеям из клубного ТВ и полетело.
+13
-3
+10
Ответ войд
Уже тошнит от этих нытиков на клубном тв🤢
Какой клуб такое и ТВ))
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Для чистоты эксперимента , пусть теперь клубное тв посчитает кол-во ошибку В ПОЛЬЗУ реала)
Или это другое?)
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Вот лучше бы рассказали сколько они получили благодаря ВАР
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Ошибка (сущ., ж.р., ед.ч) - решение арбитра, принятое не в пользу "Реала".
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Как же эти клоуны достали мериться сами знаете чем. Я про представителей Реала и Барсы
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Поэтому Мадрид самый не любимый клуб мира. Не из-за титулов. А из-за кабинетных игр. Нет ни одной чистой победы в ЛЧ или в Ла Лиге за последние 20 лет без судейских скандалов.
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Великий клуб, говорили они....

В моем понимании у великих клубов нет отдельного филиала в структуре, который ответственен за очернение других клубов и судей. Я такого нигде не видел
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Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
То, что Хави перебирает - я соглашусь.

Но то, что делает Реал на клубном ТВ - это ничем не лучше того, что рассказывают Лапорта и Хави.
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+2
В матче с Альмерией сколько ошибок было против Реала? Или в матчах с Барсой и Атлетико?
Кабинет не перестают удивлять. Надеюсь, Жирону судьи Мадрида не убьют
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армянское радио
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Ответ Phantom1289
Чет как Клубное ТВ Реала разошлось. К чему бы это. Видать какая то серьезная грызня внутри ЛЛ началась из за суперлиги.
В смысле разошлось? Этой политике вообще-то уже 10 месяцев, с момента ЭК на Спотифае в прошлом сезоне.
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Все правильно. Четко и по фактам.
Будут ошибаться - будем продолжать их душить.
+2
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Жесть ) что одни что вторые )
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Ответ Кирилл
Вы правда думаете, что эти ролики делаются просто по собственной инициативе клубного ТВ ?) Им поступает указ сверху - они и выполняют его ) А руководство и тренеры Реала чистые и пушистые остаются )
О какой кирюха у нас избирательно проницательный.
То есть в случае перевода Барсой миллионов долларов главе судейского корпуса кирюшка говорит, что злого умысла не было, да и вообще ничего такого криминального, сама Барса и управленцы чистые и пушистые.
А как дело до Мадрида дошло, так тут кирюшка прям сразу всю цепочку взаимодействия сразу раскрыл. хаха
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Ответ Nike of FW
Проиграли 4-2,и представляешь без судейского скандала , но перевод стрелок зачетный почти никто не заметил =)))
Верим в Чапи дальше?))
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Ответ Сикарио
Че, как с Бильбао вчера сыграли?)) А то я спать лег))))
Проиграли 4-2,и представляешь без судейского скандала , но перевод стрелок зачетный почти никто не заметил =)))
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Ответ Nike of FW
Реал никогда не ноет о судействе кроме как перед каждым матчем..... а ведь они на данный момент борются за титул с самой Жироной ( будем честны шансы что титул возьмёт Барса или Алтлетико невелики)
Че, как с Бильбао вчера сыграли?)) А то я спать лег))))
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Ответ #SharkTeam
А список в пользу Реала будет?)
Для этого есть бчк, который направил этот список в лигу. Интересно только зачем, а так он есть в их интерпретации))
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Ответ belikovda.90
Или как моменты в классико, когда Рюдигер обнял Араухо. Пенки не было, а в суперкубке чирк по плеча винисиуса - пенка. В матче с Альмерией фол (толчок) Рюдигер в атаке и пенка в пользу Мадрид. Очередное ваше лицемерие
Рюдигер ни в каком виде не фолил с Альмерией. Любой может найти видео, ссылку на телегу, где оно выложено, я скидывал. Там видео с камеры из-за ворот и всё видно, что Рюдигер выпрыгивает на мяч без какого-либо контакта с защитником Альмерии в направлении ворот, а защитник пятится вдоль ворот и сам врезается в опускающегося Рюдигера, так что нет никакого фола в принципе. И если уж зашла речь об Альмерии, то вот бчк забил свой второй гол им в декабре с очевиднейшего левого углового, там очевидно должен был быть удар от ворот и эта ошибка повлияла на результат игры.

Контакт Родриго-Араухо - это вообще смешно))
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Ответ giga90
Для этого есть Барселона ТВ, а нет ..они его продали
Ну раз продали, то пусть этим займётся тв реала.
Или только против реала судьи ошибаются?)))))))))
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Ответ Всё знаю
Для чистоты эксперимента , пусть теперь клубное тв посчитает кол-во ошибку В ПОЛЬЗУ реала) Или это другое?)
Для этого есть Барселона ТВ, а нет ..они его продали
+4
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0
Ответ Qqqubik
Новая машина по накидыванию на вентилятор для спортсы: клубное тв реала) По стопам ротенберг-ньюз и Месси/Роналду баттла
журова с терюшковым для тебя пустое место что ли?)))
0
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Ответ Born is the King
Специально это делают. Не будет же реал говорить на клубном ТВ ,что с потрохами купили судеек
сказал болельщик клуба который жил на подсосе у нигрейры
+4
-4
0
Ответ Espocito
Лучшая защита - это нападение
Специально это делают. Не будет же реал говорить на клубном ТВ ,что с потрохами купили судеек
+5
-5
0
Новая машина по накидыванию на вентилятор для спортсы: клубное тв реала)
По стопам ротенберг-ньюз и Месси/Роналду баттла
+1
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