Клубное ТВ «Реала» заявило о 16 ошибках ВАР в этом сезоне, «навредивших» клубу: «Мы видели их почти в каждом туре»

Клубное телевидение «Реала» насчитало 16 ошибок против команды в этом сезоне.

На Real Madrid Television вышло видео с анализом 16 возможных ошибок ВАР, которые якобы навредили «Мадриду» в этом сезоне.

«Почти в каждом туре мы видели ошибки ВАР, которые нанесли вред « » в этом сезоне. Всего мы насчитали до 16 ошибок.

Мы видели, как ВАР бездействовал, несмотря на четкие указания, как не предупреждал о возможных удалениях и как оправдывал офсайды линиями, в которые трудно поверить», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала».

По мнению Real Madrid Television, ошибки, навредившие «Мадриду», случились в этих матчах:

– 3 ошибки в 4-м туре в матче с « » (2:1): неудаление Давида Сории, отмена пенальти, неназначение пенальти на Беллингеме;

– 3 ошибки в 6-м туре, матч с «Атлетико» (1:3): незафиксированный фол Эрмосо на Беллингеме, отмена гола Камавинга, неудаление Хименеса;

– Неназначение «двух явных пенальти» в матче 7-го тура с « » (2:0);

– 2 ошибки в матче 10-го тура с «Севильей» (1:1): отмена гола Вальверде и «явный пенальти» на «Винисиусе;

– Неудаление Мумина за удар локтем в лицо Винисиусу в игре 12-го тура с «Райо Вальекано» (0:0);

– 2 ошибки в игре 16-го тура с « » (1:1): неназначение пенальти на Родриго и отмена гола Браима;

– Неназначение пенальти на Браиме в матче 18-го тура с «Алавесом» (1:0);

– 2 ошибки в матче с «Атлетико» (2:4) в 1/8 финала Кубка Испании: неназначение пенальти на Беллингеме и отмена гола Себальоса.