Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Бостоном». У него 32 очка и «+16» в 42 матчах

Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном».

Гол россиянина на 57-й минуте позволил «Оттаве» перевести игру регулярного чемпионата с « » (2:3 ОТ) в овертайм.

В активе форварда «Сенаторс» стало 32 (13+19) очка в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+16» (делит 1-е место в команде по этому показателю).

Сегодня Тарасенко (17:26, 4:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.