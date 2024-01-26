Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Бостоном». У него 32 очка и «+16» в 42 матчах

Теги Оттава Бостон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном».

Гол россиянина на 57-й минуте позволил «Оттаве» перевести игру регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 ОТ) в овертайм. 

В активе форварда «Сенаторс» стало 32 (13+19) очка в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+16» (делит 1-е место в команде по этому показателю). 

Сегодня Тарасенко (17:26, 4:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

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4 комментария
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с учётом, что Тарасенко особо не славился большим +- в НХЛ, очень удивительно, где идёт Оттава, и нынешние +16
+5
0
+5
Локомотив Оттавы!
+4
-1
+3
Ну вот опять: и Пятница, и 13-ая
0
0
0
+16 за Оттаву это из параллельной вселенной цифры😁
0
0
0
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