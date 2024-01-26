Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Бостоном». У него 32 очка и «+16» в 42 матчах
Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном».
Гол россиянина на 57-й минуте позволил «Оттаве» перевести игру регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 ОТ) в овертайм.
В активе форварда «Сенаторс» стало 32 (13+19) очка в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+16» (делит 1-е место в команде по этому показателю).
Сегодня Тарасенко (17:26, 4:00 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.