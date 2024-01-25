Шевченко избран президентом УАФ. Экс-форвард «Милана» и «Челси» был единственным кандидатом

Теги Милан Челси Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу УАФ Андрей Павелко Футбол

Андрей Шевченко стал главой Украинской ассоциации футбола.

Бывшего форварда «Милана», «Челси» и сборной Украины избрали новым президентом УАФ. За избрание проголосовали 93 человека, воздержался один – сам Шевченко. Он был единственным кандидатом.

Также обладатель «Золотого мяча»-2004 представил 9 шагов для развития украинского футбола: прозрачность, цифровизация, подготовка специалистов, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг, международное сотрудничество.

Ранее пост президента УАФ занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО.

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99 комментариев
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Ранее пост президента УАФ занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО
😂 🤡
+101
-9
+92
пока не лез в политику - очень его уважал
+52
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+31
борьба за пост была жестокой, поздравляю победителя, проигравших просьба не расстраиваться)
+29
-6
+23
Человек всю жизнь мячик пинал, потом тренировал. Никакого управленческого опыта, но уже вице-президент олимпийского комитета, советник президента, а теперь и глава крупнейшей спортивной федерации. Чем он может руководить? Подставное лицо и зиц-председатель.

Ах, это на Украине? Тогда отличный выбор, привлечение молодых кадров. А статус спортивной легенды повышает инвестиционную привлекательность.
+46
-25
+21
а че его не мобилизуют ? ? ? )
+46
-29
+17
Ответ myswordishatred
Так он же двух слов связать не может
а это тенденция ... Кличко соврать не дадут
+20
-5
+15
Был единственным кандидатом. А еще говорят, что не берут пример с России)
+20
-5
+15
Ответ deadjoker
А вот теперь интересно, что он начнет выдавать :))
как говорят на трибуне, "базу"
+13
-2
+11
Ответ АдминБЦ
Человек всю жизнь мячик пинал, потом тренировал. Никакого управленческого опыта, но уже вице-президент олимпийского комитета, советник президента, а теперь и глава крупнейшей спортивной федерации. Чем он может руководить? Подставное лицо и зиц-председатель. Ах, это на Украине? Тогда отличный выбор, привлечение молодых кадров. А статус спортивной легенды повышает инвестиционную привлекательность.
ты как с луны свалился , вот просто в думе нашей видел спорт депутатов с 3 мя классами образования? А они тебе кнопочки на перегонки за бредовые законы жмут, тут Шева человек сделавший много для Укр футбола занимает пост в футбольном ведомстве и ты пытаешься накинуть что он к этому не готов , так он с нуля карьеру начинал знает всю кухню из нутри и почему же это бредовое назначение? Я сейчас не беру расчет что он против нашей страны газует оно и понятно ты бы как себя вел в зеркальной ситуации?
+17
-7
+10
Ответ PIT-BUL
Ранее пост президента УАФ занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО 😂 🤡
Он кстати ещё и кум Шевы😁
+9
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+9
Вот это выборы
+13
-6
+7
Это все хорошо и интересно конечно, но зачем нам об этом знать?
+8
-1
+7
Ответ PIT-BUL
Ранее пост президента УАФ занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО 😂 🤡
хорошая карьера .
+9
-2
+7
Ответ deadjoker
А вот теперь интересно, что он начнет выдавать :))
Повестки..
+7
-1
+6
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Закрытие каких оппозиционных каналов? Борьба с какой оппозицией? Это про Медведчука что-ли? Да-да-да, войну Зеленский начал, это да.
Это другооооое!!!! Ряяя!!!
+8
-2
+6
Ответ Alexander Tsimbaluk
на Евро прошел на 2 раунда дальше, чем сборная, ведомая великим тренером Черчесовым.
Я спрашивал что он выиграл. Получается выиграл престижный трофей "Пройти дальше Черчесова"?
+8
-3
+5
Ответ Pigmalion
Комментарий удален модератором
Это не оппозиция. Это российские СМИ, которые финансируются от доходов Ростовского НПЗ, подаренного Сбером товарищу Медведчуку. Записаны буквально на один и тот же кипрский оффшор с этим заводом.
Вторую чеченскую начал действительно не Путин, а Березовский, перечисливший по мнению Генпрокуратуры миллионы баксов господину Басаеву.
+11
-7
+4
Ответ cektor
а че его не мобилизуют ? ? ? )
Найти не могут.. )
+9
-5
+4
Ответ PIT-BUL
а это тенденция ... Кличко соврать не дадут
Ну второй брат вроде особо не отсвечивает и поэтому производит впечатление умного человека)
+5
-2
+3
Ответ Vladislav Zhalobkevich
И какие у него варианты были повлиять на "проблему на Донбассе", которая выражается в том, что Донбасс с 2014, это одна большая российская военная база? Он не командует российскими солдатами.
Как минимум попробовать вести переговоры
+4
-1
+3
Ответ АдминБЦ
Человек всю жизнь мячик пинал, потом тренировал. Никакого управленческого опыта, но уже вице-президент олимпийского комитета, советник президента, а теперь и глава крупнейшей спортивной федерации. Чем он может руководить? Подставное лицо и зиц-председатель. Ах, это на Украине? Тогда отличный выбор, привлечение молодых кадров. А статус спортивной легенды повышает инвестиционную привлекательность.
ну это да,у нас всё по-другому оценивается. А так,в "критерии Мостового" укладывается - пущай руководит
+3
0
+3
Ответ myswordishatred
Так он же двух слов связать не может
он, в отличие, от тебя прекрасно связывает слова на русском, английском, итальянском и украинском.
+7
-5
+2
С победой!
+11
-9
+2
Ответ sunshade
Вот это выборы
Выборы.. выборы..
+2
0
+2
Сложный был выбор
+6
-4
+2
Ответ myswordishatred
Так он же двух слов связать не может
так он и не диктором на радио устроился, в футболе Шева разбирается
+5
-3
+2
молодец шева
+3
-1
+2
Дураков больше нет
+4
-2
+2
Ответ Alexander Tsimbaluk
он, в отличие, от тебя прекрасно связывает слова на русском, английском, итальянском и украинском.
Кроме ad hominem аргументы будут?
+3
-1
+2
УЕФА, где транши?!
+3
-1
+2
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