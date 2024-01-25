Шевченко избран президентом УАФ. Экс-форвард «Милана» и «Челси» был единственным кандидатом

Андрей Шевченко стал главой Украинской ассоциации футбола.

Бывшего форварда « », « » и сборной избрали новым президентом УАФ. За избрание проголосовали 93 человека, воздержался один – сам . Он был единственным кандидатом.

Также обладатель «Золотого мяча»-2004 представил 9 шагов для развития украинского футбола: прозрачность, цифровизация, подготовка специалистов, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг, международное сотрудничество.

Ранее пост президента занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО.