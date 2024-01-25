Жена Тикнизяна выложила фото с ним: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Игрок «Локо» близок к трансферу в «Зенит»

Жена Наира Тикнизяна опубликовала пост с отсылкой к «Зениту».

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», « » дают 7+1 млн евро. предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Клубы уже договорились о трансфере, а Наир пока не принял решение.

«Солнце в зените 😎, мы в Абу-Даби 🇦🇪», – написала ведущая «Матч ТВ» и супруга футболиста Яна Ромашкина.

Она опубликовала фото с Тикнизяном в бассейне.

Отметим, что « » проводит сборы в Абу-Даби, ОАЭ.

Изображение: instagram.com/stories/romashkina_ya_/

Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!