Жена Тикнизяна выложила фото с ним: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Игрок «Локо» близок к трансферу в «Зенит»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы светская хроника соцсети Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Жена Наира Тикнизяна опубликовала пост с отсылкой к «Зениту».

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Клубы уже договорились о трансфере, а Наир пока не принял решение.

«Солнце в зените 😎, мы в Абу-Даби 🇦🇪», – написала ведущая «Матч ТВ» и супруга футболиста Яна Ромашкина.

Она опубликовала фото с Тикнизяном в бассейне.

Отметим, что «Зенит» проводит сборы в Абу-Даби, ОАЭ.

Изображение: instagram.com/stories/romashkina_ya_/

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16 комментариев
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муж на скамейке - жена в Абу-Даби :-)
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Это же она в "Утиных историях" снималась?)
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После окончания контракта с Зенитом, развод и половина совместно нажитого капитала капнет ей.
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Вешу больше 100 кг, но щеки у меня меньше
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Ответ MstAndreev
Это же она в "Утиных историях" снималась?)
Это обычная икскортница с матчтв
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Солнце это Тикнизян...
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+2
ее оса укусила что ли в лицо?
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Некрасивая
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Ответ Антон Фалафель
После окончания контракта с Зенитом, развод и половина совместно нажитого капитала капнет ей.
Обует его больше, чем на половину.
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Страшна, подруга, губами.
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