Жена Тикнизяна выложила фото с ним: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Игрок «Локо» близок к трансферу в «Зенит»
Жена Наира Тикнизяна опубликовала пост с отсылкой к «Зениту».
Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Клубы уже договорились о трансфере, а Наир пока не принял решение.
«Солнце в зените 😎, мы в Абу-Даби 🇦🇪», – написала ведущая «Матч ТВ» и супруга футболиста Яна Ромашкина.
Она опубликовала фото с Тикнизяном в бассейне.
Отметим, что «Зенит» проводит сборы в Абу-Даби, ОАЭ.
Изображение: instagram.com/stories/romashkina_ya_/
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