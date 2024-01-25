Василий Уткин: «Какую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно»
Василий Уткин высказался о ростовском СКА.
«Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.
Ну, вот что станет с такой вот легендой? Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» – тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе. Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален.
Значительно позже «Ростов» (в то время клуб назывался «Ростсельмаш») уже из чемпионата России прорвался в Кубок Интертото. До «Ювентуса» дошел.
В какой-то момент команда осталась без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: «Ну, готовься. Выйдешь в старте!» И Андрющенко отвечает: «Серег, я не могу. Мне ж тогда после «Айнтрахта» дисквалификацию дали!» – написал комментатор.
Ростовский СКА переходит в Winline Медиалигу из Второй лиги. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба.
Ранее был "Анкарагюджю", 3:0, 1:0.
А легендарным СКА был не из-за результатов.
Из-за великих игроков, и за великие матчи, и за любовь болельщиков.
Команда играла ярко, размашисто, и у нее не было покровителей.
Эту команду считали крайней, и часто роняли в первую лигу, чтоб не дать упасть в разные года Нефтчи, Арарату, Динамо, Торпедо, Шахтёру, Тбилисскому Динамо.
Армейский клуб был, никому не нужный.
Но мы эту команду любили.
Я из Баку, но СКА мне нравился, хоть и обижали они часто Нефтчи.
Андреев, Воробьев, Гамула, мимолетом Заваров, Суровикин, Масалитин...
Хорошая команда была.
Все же только в их руках теперь, если они настолько ратуют за свой клуб.
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Чемпионат СССР
Серебряный призёр: 1966
Кубок СССР
Обладатель: 1981
Финалист (2): 1969, 1971
Первая лига
Победитель: 1958
Серебряный призёр (3): 1974, 1978, 1983
Кубок Первой лиги СССР
Финалист: 1988
Второй дивизион (зона «Юг», группа 1)
Победитель: 2001
Серебряный призёр (3): 2000, 2006, 2021/22
Третий дивизион
Победитель: 1998
Серебряный призёр (2): 1994, 2014. А теперь с авном для детей играть и «развивать футбол в регионах»
Какие предлагаете варианты?
Там уже давно по 200 человек на матчи ходит.
И не факт, что на первенство города - все 200 продолжат ходить.
Черышев, выбросивший Мадрид из кубка(и Рафаэля Бенитеса из клуба) тоже почему-то об этом не знал.
Ещё был один, очень колоритный-Андрющенко.