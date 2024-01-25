Василий Уткин: «Какую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно»

Теги Айнтрахт Франкфурт Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Кубок Интертото СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Василий Уткин высказался о ростовском СКА.

«Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.

Ну, вот что станет с такой вот легендой? Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» – тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе. Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален.

Значительно позже «Ростов» (в то время клуб назывался «Ростсельмаш») уже из чемпионата России прорвался в Кубок Интертото. До «Ювентуса» дошел.

В какой-то момент команда осталась без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: «Ну, готовься. Выйдешь в старте!» И Андрющенко отвечает: «Серег, я не могу. Мне ж тогда после «Айнтрахта» дисквалификацию дали!» – написал комментатор.

Ростовский СКА переходит в Winline Медиалигу из Второй лиги. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба.

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33 комментария
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Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
+51
-13
+38
Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
Откуда взялось что выбор между смертью и медиалигой ? Выбор между медиалигой и первенством Ростовской области. Для 500 оставшихся активных болельщиков СКА он очевиден
+28
-6
+22
Не сразу на "Айнтрахт", которого наши комментаторы называли "Эйнтрахтом" тогда.
Ранее был "Анкарагюджю", 3:0, 1:0.
А легендарным СКА был не из-за результатов.

Из-за великих игроков, и за великие матчи, и за любовь болельщиков.
Команда играла ярко, размашисто, и у нее не было покровителей.
Эту команду считали крайней, и часто роняли в первую лигу, чтоб не дать упасть в разные года Нефтчи, Арарату, Динамо, Торпедо, Шахтёру, Тбилисскому Динамо.
Армейский клуб был, никому не нужный.

Но мы эту команду любили.
Я из Баку, но СКА мне нравился, хоть и обижали они часто Нефтчи.

Андреев, Воробьев, Гамула, мимолетом Заваров, Суровикин, Масалитин...

Хорошая команда была.
+19
0
+19
Ответ Илья Белов
Откуда взялось что выбор между смертью и медиалигой ? Выбор между медиалигой и первенством Ростовской области. Для 500 оставшихся активных болельщиков СКА он очевиден
Что мешает в таком случае этой группе активных болельщиков скинуться или найти спонсоров клубу и выкупить СКА у Басты, оставив в первенстве Ростовской области, раз «выбор очевиден» ?

Все же только в их руках теперь, если они настолько ратуют за свой клуб.
+10
-1
+9
насколько мне известно в Медиа-лиге состав как минимум лишь на 50% состоит из футболистов. Внимание вопрос, куда Баста собрался девать человек 20 минимум из команды? типа всё, пацаны на выход я наигрался в футбол?
+7
-1
+6
С медийкой Басты в медиалиге СКА может отлично зарабатывать
+9
-5
+4
Ответ Vedved
Так он и хотел возродить клуб, 4 года вбухивал свои бабки, причем не малые. Не получилось, с кем не бывает? Желающих купить у него клуб и финансировать, для игры хотя бы во второй лиге - что-то не видно🤷🏻‍♂️ Какие предлагаете варианты?
Блаженный товарищ всё верит в рассказы про вбухивание личных денег. Не было там личных денег, были спонсоры, которые отказываются дальше спонсировать Васину игрушку без цели и задач. Всё. Время сейчас такое.
+2
0
+2
Национальные

править
Чемпионат СССР

Серебряный призёр: 1966
Кубок СССР

Обладатель: 1981
Финалист (2): 1969, 1971
Первая лига

Победитель: 1958
Серебряный призёр (3): 1974, 1978, 1983
Кубок Первой лиги СССР

Финалист: 1988
Второй дивизион (зона «Юг», группа 1)

Победитель: 2001
Серебряный призёр (3): 2000, 2006, 2021/22
Третий дивизион

Победитель: 1998
Серебряный призёр (2): 1994, 2014. А теперь с авном для детей играть и «развивать футбол в регионах»
+2
0
+2
Ответ Chernoy
Баста приходил и публично заявлял «о возрождении» клуба, борьбу за ФНЛ и т.д. Уход в медиалигу? Без проблем. Просто честно признайся, что либо тогда лгал, либо сейчас деньги есть только на медиа плюс хайп.
Так он и хотел возродить клуб, 4 года вбухивал свои бабки, причем не малые. Не получилось, с кем не бывает? Желающих купить у него клуб и финансировать, для игры хотя бы во второй лиге - что-то не видно🤷🏻‍♂️
Какие предлагаете варианты?
+3
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+2
Давайте отбросим васин цинизм и ерничество и глядем на это дело серьезно. Я терпеть не могу этого дурака и хама Вакуленко, но отдаю ему должное за то, что он длительное время тянул команду. И даже не бросает ее сейчас. Если есть кто-то желающий, то он может смело перекупить клуб у Басты. А пока - хозяин барин))
+2
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+1
Ответ chiga
Национальные править Чемпионат СССР Серебряный призёр: 1966 Кубок СССР Обладатель: 1981 Финалист (2): 1969, 1971 Первая лига Победитель: 1958 Серебряный призёр (3): 1974, 1978, 1983 Кубок Первой лиги СССР Финалист: 1988 Второй дивизион (зона «Юг», группа 1) Победитель: 2001 Серебряный призёр (3): 2000, 2006, 2021/22 Третий дивизион Победитель: 1998 Серебряный призёр (2): 1994, 2014. А теперь с авном для детей играть и «развивать футбол в регионах»
Виктор Понедельник - золотой гол в финале Евро 1960 год.
+1
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Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
ПО слухам СКА не бедствовал и не выживал, как многие клубы второй лиги.
+1
0
+1
Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
Баста приходил и публично заявлял «о возрождении» клуба, борьбу за ФНЛ и т.д. Уход в медиалигу? Без проблем. Просто честно признайся, что либо тогда лгал, либо сейчас деньги есть только на медиа плюс хайп.
+2
-1
+1
Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
Все так. пусть кому не нравится это купит команду и выведет ее хотя б в фнл. во второй лиге нету футбола... а транжирить деньги баста видимо больше не мог. так и клуб будет светится и денег будет больше
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Это комментатор Футбольного клуба давно "мертв", а СКА жил.Жив.Будет жить!
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В том, том то и дело - ладно бы похоронил, так ведь он над трупом надругался.
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А за давностью лет не сняли дискву?))
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Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
По мне тоже, и это не игра в медиалиге.
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Болельщикам будет веселее это точно
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Ответ Илья Белов
Откуда взялось что выбор между смертью и медиалигой ? Выбор между медиалигой и первенством Ростовской области. Для 500 оставшихся активных болельщиков СКА он очевиден
Да где вы 500 болельщиков увидели?
Там уже давно по 200 человек на матчи ходит.
И не факт, что на первенство города - все 200 продолжат ходить.
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Короче напишу тру стори, когда Ростов вылетел в пердив в 07/08 и играл во втором туре пердива против СКА, серьезно шли разговоры о том, что какой клуб выиграет тот и получит лояльность области в плане финансовой поддержки и возвращения в премьер лигу, короче фактов нет, но Ростов тогда выиграл, а дальше пошло поехало.
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Ответ Алексей Крапивкин
Не понимаю хейта в сторону Басты за уход СКА в медиалигу. Если выбирать между смертью команды и игрой в медиалиге, то по мне, выбор очевиден
В данный момент не стало команды СКА. И болельщиков больше не будет, пусть их и немного. СосиСка, фото с поздравлениями в телеге Народной Команды от лица Медиа лиги не простят Васе. Люди за первенство города. Может и мало людей ходит на игры, но подписчиков в группе ВК почти 15 тысяч.
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Ответ Кирилл
Что мешает в таком случае этой группе активных болельщиков скинуться или найти спонсоров клубу и выкупить СКА у Басты, оставив в первенстве Ростовской области, раз «выбор очевиден» ? Все же только в их руках теперь, если они настолько ратуют за свой клуб.
Думаю мин.спорта Ростовской области должно что то предпринять. И бренд СКА ( Ростов) не должен быть в Медиалиге.
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Ответ Spaten
А за давностью лет не сняли дискву?))
Все футбольные дисквалификции работают без срока давности и вне зависмости от лиги, или клуба.

Черышев, выбросивший Мадрид из кубка(и Рафаэля Бенитеса из клуба) тоже почему-то об этом не знал.
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Ответ Алекс 777
тот самый Суровикин?
Он играл мало, но ярко.
Ещё был один, очень колоритный-Андрющенко.
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Ответ Ovsyankin
Короче напишу тру стори, когда Ростов вылетел в пердив в 07/08 и играл во втором туре пердива против СКА, серьезно шли разговоры о том, что какой клуб выиграет тот и получит лояльность области в плане финансовой поддержки и возвращения в премьер лигу, короче фактов нет, но Ростов тогда выиграл, а дальше пошло поехало.
У СКА генералы перестали финансировать. И стадион на балансе армии был. Ростсельмаш же имел свой стадион, да и какие никакие деньги. А не деньги, так на комбайны меняли игроков. Игроки СКА перешли в Ростсельмаш, ну и пошло - поехало.
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Всё верно Василий подметил.
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Ответ chiga
Национальные править Чемпионат СССР Серебряный призёр: 1966 Кубок СССР Обладатель: 1981 Финалист (2): 1969, 1971 Первая лига Победитель: 1958 Серебряный призёр (3): 1974, 1978, 1983 Кубок Первой лиги СССР Финалист: 1988 Второй дивизион (зона «Юг», группа 1) Победитель: 2001 Серебряный призёр (3): 2000, 2006, 2021/22 Третий дивизион Победитель: 1998 Серебряный призёр (2): 1994, 2014. А теперь с авном для детей играть и «развивать футбол в регионах»
ну правда ведь, что вы тут накидали? за последние 10 лет два призовых места в низших лигах, понятно что история есть у клуба, но в реальности он никому не нужен
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