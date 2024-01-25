Василий Уткин: «Какую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно»

Василий Уткин высказался о ростовском СКА.

«Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.

Ну, вот что станет с такой вот легендой? Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» – тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе. Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален.

Значительно позже «Ростов» (в то время клуб назывался « ») уже из чемпионата России прорвался в . До « » дошел.

В какой-то момент команда осталась без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: «Ну, готовься. Выйдешь в старте!» И Андрющенко отвечает: «Серег, я не могу. Мне ж тогда после « » дисквалификацию дали!» – написал комментатор.

Ростовский СКА переходит в Winline Медиалигу из Второй лиги. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба.