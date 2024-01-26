Чинахов забил «Калгари» после отскока шайбы от судьи и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 21 очко в 36 играх

Теги судьи Коламбус Калгари НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов набрал 1+1 с «Калгари» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (5:2) после отскока шайбы от судьи.

В концовке он помог Адаму Фантилли поразить пустые ворота.

В активе 22-летнего россиянина 21 (12+9) очко в 36 матчах в текущем сезоне. 

Сегодня Чинахов (17:01, 3:44 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

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