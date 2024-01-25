«Спартак» подпишет Угальде за 15 млн евро – достигнуто соглашение о рекордной для «Твенте» сделке. Контракт с форвардом на 4,5 года

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия возможные трансферы Манфред Угальде Фабрицио Романо Футбол

«Спартак» договорился о трансфере форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности и в настоящее время готовят документы для оформления сделки.

Сообщается, что Угальде подпишет со «Спартаком» контракт на 4,5 года.

Сумма трансфера составит 15 млн евро с учетом бонусов – это рекордная продажа в истории «Твенте».

Со статистикой 21-летнего костариканца можно ознакомиться здесь.

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91 комментарий
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Сраный Твенте неплохо заработает. 15 лямов Спартак отгрузит. С Джикией и Бонгонда, ёпт
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Ответ Evgeny Trifonov
Посылку Промесу из Нидерландов привезёт?
Пощади, шутник!)
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Посылку Промесу из Нидерландов привезёт?
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Кыш!
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ну привезти из Европы без переплаты вообще никак. Надеюсь, в будущем Томаш будет ориентироваться на Латинскую Америку. А так ждем Угальде. Говорят он прям топовый проспект, многие ждали его в следующем году в топ-5 чемпионате
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Ответ Kit244098
С дуру можно все. Можно даже сломать то, что не ломается)) Зачем он, когда есть Бангонда и Бальде на контрактах? Или вы думаете, что новый клоп их вонючее?))
Зачем игрок в центр атаки, когда есть вингер?
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Твенте идёт 3-м весьма не плохо, в лиге Псв/Аякс. Угальде 7+6. Забивает и отдает. Удачи
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Ответ bellyashe
я напоминаю, после этого перехода, КБ потратили 40 млн евро на трансферы в этом в сезоне. (и, прошу заметить, летом Спартак никого за 60 млн не продавал, в отличие от кое-кого) и сейчас плетется на 5 месте, на уровне с Рубином и КС с трансферным бюджетом в три рубля. где крики о бессмысленной трате денег и проклятом жирующем в бедном чемпионате Спартаке? где стоны о том, что такие деньги бессмысленно тратить в отсутствие еврокубков? нам не жалко, но будьте же вы последовательны, товарищи москвичи!)
Малком обошёлся Еениту в 65+млн. это только официально. сколько на самом деле премии и подъёмные никто не знает.
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Лучшеб купили Опорного хава за 15 лямов.
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Ответ Трент Резнор
Хороший игрок по нарезкам. Но 15?! Здорово будет если не прогадают.
Хочется верить. Иначе как Тиль)
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Ответ Бременер
5 до конца сезона забьёт, 7 в следующем и отдадут за 4 обратно в Нидерланды
Добрый ты человек, но пустая голова
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Вы не путайте. Питер покупает ноунеймов втридорога. А тут молодой талант едет. Звездочка, андредог недооцененный.
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Ответ Slavnov
Это дороговато,10-12 нормально бы было,3 млн сверху доплата за рфпл похоже, так что нормально, освоится если, деньги голову не закружат,будет выкладываться,он ненадолго тогда в рфпл,это вам не ноунейм бразилы 27 летние
Мне прям интересно стало. Не нашел среди зимних трансферов Зенита ни одного 27 летнего игрока.
+6
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+2
Ответ Slavnov
Нет кстати, Педро весьма перспективный, он на слуху давно, это исключение, про него забыл
Мантуану - 27? Вроде, 22... Угадай во сколько он переходил в Зенит. Или Вендел с Клаудиньо - ноунеймы?
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Ответ Йохан Чпохан
рубрика: шутки за 300
Шутки из питерской подворотни
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Удачи!
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Хороший игрок по нарезкам. Но 15?! Здорово будет если не прогадают.
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну , знатоки Голландии, как парнишка? Видел только нарезки по ютубу
Игрок хороший, но цена кажется завышенной. Аналогично было с Гусом Тилом, в своё время. Игрок тоже полезный, но то, сколько Спартак выложил тогда, очень обрадовало лично меня, как болельщика АЗ. В итоге у Гуса совсем не получилось в Москве. Может у Угальде получится.
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Ответ Александр Поливенко
В то время, как тот же Зенит подписывает за такие же деньги (плюс-минус) уже состоявшихся игроков, при том игроков сборной Бразилии (Артур), Спартак почему то покупает игроков втридорога, так как ищет их в топ чемпионатах. Странная политика
Артур??? на лавку уже присел, бегунок твой. а в сборные Бразилии вызывают примерно всех, из местного чемпионата. они так цену набивают
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Ответ ZarvuR2020
Вы можете хотя бы минуту о Зените не думать?
Нет не могу, кто еще меня так насмешит, как болелы мешочка в комментариях
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Ответ Evgeny Trifonov
Посылку Промесу из Нидерландов привезёт?
рубрика: шутки за 300
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Ответ Bartez1986
Сраный Твенте неплохо заработает. 15 лямов Спартак отгрузит. С Джикией и Бонгонда, ёпт
Не понял, а бонгонда чем не угодил?
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Как же санкции идут на пользу Российского спорта)) тратят большие деньги за иностранцев) что в футболе , что в баскетболе и тд
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С учётом бонусов. А сколько за трансфер без бонусов?
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Ответ Spartakus1984
Потому что Газпром гос компания а Лукойл частная
ахаха, новая отмазка) и нефть у вас тоже частная)
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мда
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Ответ baryn
Добрый ты человек, но пустая голова
а ты просто запомни, что я написал
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интересно положит ли трешку этот парень из ср. Твенте?
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Ответ WelD
Хочется верить. Иначе как Тиль)
Как педророша 😂
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Ответ Жорег Борщофф
О, 15 лямов резко превратились в копейки. Я ваш фанат!
огромные деньги для рпл, но едет он из Европы , там это копейки
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