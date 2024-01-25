«Спартак» подпишет Угальде за 15 млн евро – достигнуто соглашение о рекордной для «Твенте» сделке. Контракт с форвардом на 4,5 года

«Спартак» договорился о трансфере форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

По данным инсайдера , клубы достигли устной договоренности и в настоящее время готовят документы для оформления сделки.

Сообщается, что подпишет со « » контракт на 4,5 года.

Сумма трансфера составит 15 млн евро с учетом бонусов – это рекордная продажа в истории « ».

Со статистикой 21-летнего костариканца можно ознакомиться здесь.