«Спартак» подпишет Угальде за 15 млн евро – достигнуто соглашение о рекордной для «Твенте» сделке. Контракт с форвардом на 4,5 года
«Спартак» договорился о трансфере форварда «Твенте» Манфреда Угальде.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности и в настоящее время готовят документы для оформления сделки.
Сообщается, что Угальде подпишет со «Спартаком» контракт на 4,5 года.
Сумма трансфера составит 15 млн евро с учетом бонусов – это рекордная продажа в истории «Твенте».
Со статистикой 21-летнего костариканца можно ознакомиться здесь.