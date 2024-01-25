«Глупость несусветная. Такими предложениями ISU пытается дать возможность слабым побеждать». Тарасова возможном упрощении программ
Татьяна Тарасова назвала глупостью идеи техкома ISU упростить программы.
Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.
«Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.
Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Им все равно, во что это превратится, а что делать дальше, будут думать потом. Мало-мальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет все.
Но совершенство отменить невозможно, как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма.
Мы все равно будем учить что-то новое, мы не остановимся. Но в пределах этих правил. Но мы можем проводить у себя соревнования по нашим – это наше дело, наш вопрос», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Но мы можем проводить у себя соревнования по нашим – это наше дело, наш вопрос»
Давно уже пора понять, что им все равно что мы тут из штанов пытаемся выпрыгивать, они абсолютно счастливы, что нас там нет, это у нас тут спортсмены уже откровенно говорят, что междусобойчик многим надоел, не знаю откуда она взяла, что мы не остановимся и будем только улучшаться если самая большая мотивация была в первую очередь - медали международные
убрать одну поддержку в пп можно, их там очень много. но прыжок, они сдурели) надеюсь это не примут)
Разве только с Белорусью.