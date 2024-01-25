«Глупость несусветная. Такими предложениями ISU пытается дать возможность слабым побеждать». Тарасова возможном упрощении программ

Теги Татьяна Тарасова ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала глупостью идеи техкома ISU упростить программы.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.

«Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.

Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Им все равно, во что это превратится, а что делать дальше, будут думать потом. Мало-мальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет все.

Но совершенство отменить невозможно, как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма.

Мы все равно будем учить что-то новое, мы не остановимся. Но в пределах этих правил. Но мы можем проводить у себя соревнования по нашим – это наше дело, наш вопрос», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

16 комментариев
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Снова про нелюбовь. Если ИСУ примет такое решение, то в первую очередь пострадает Малинин, которого не отстраняли.
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"Прогресс" с повёрнутой головой на 180 градусов.
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«Мы все равно будем учить что-то новое, мы не остановимся»
«Но мы можем проводить у себя соревнования по нашим – это наше дело, наш вопрос»

Давно уже пора понять, что им все равно что мы тут из штанов пытаемся выпрыгивать, они абсолютно счастливы, что нас там нет, это у нас тут спортсмены уже откровенно говорят, что междусобойчик многим надоел, не знаю откуда она взяла, что мы не остановимся и будем только улучшаться если самая большая мотивация была в первую очередь - медали международные
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Я конечно всё понимаю, но убрать у пар сольный прыжок - это что??)))
убрать одну поддержку в пп можно, их там очень много. но прыжок, они сдурели) надеюсь это не примут)
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Ответ Георгий Большаков
Надеюсь, в США появятся фигуристки уровня Базылюк, может, хоть тогда ISU поймет, что делает что-то не то
Как они могут там появиться? Что без системы финансирования как в России и без школы Тутберидзе, без многолетних традиций, начиная с Щербаковой и Трусовой могла сразу появиться из ничего Базылюк? :)
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Ответ alexnew
Как они могут там появиться? Что без системы финансирования как в России и без школы Тутберидзе, без многолетних традиций, начиная с Щербаковой и Трусовой могла сразу появиться из ничего Базылюк? :)
Я это понимаю, просто другого шанса на отмену идиотских решений нет)
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Ответ Георгий Большаков
Надеюсь, в США появятся фигуристки уровня Базылюк, может, хоть тогда ISU поймет, что делает что-то не то
В США нет одиночниц сильных, зато какие одиночники, Нейтан Чен, Илья Малинин, им это тоже не на пользу, ну и на самом деле из одиночниц у них можно выделить Эмбер Гленн, тройной аксель девушка показала в 24 года, это очень достойно. Ну и Алиса Лью у них была, жаль только сплыла.
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Ответ alexnew
Я считаю, надо создавать свою международную федерацию, очень хороший повод, Россия все равно не участвует в международных турнирах. Они там могут понапринимать кучу деградационных решений, но мы можем сохранить и развить альтернативное фигурное катание.
Какую СВОЮ международную организацию может создать Россия в нынешних политических условиях? О чем вы говорите???
Разве только с Белорусью.
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Ответ Olga.t
Какую СВОЮ международную организацию может создать Россия в нынешних политических условиях? О чем вы говорите??? Разве только с Белорусью.
Со всеми странами, кроме западных
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Ответ Olga.t
Какую СВОЮ международную организацию может создать Россия в нынешних политических условиях? О чем вы говорите??? Разве только с Белорусью.
А Пакистан) А Иран)
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Ответ Sincere
Я конечно всё понимаю, но убрать у пар сольный прыжок - это что??))) убрать одну поддержку в пп можно, их там очень много. но прыжок, они сдурели) надеюсь это не примут)
Развитие пар сейчас идет за счет прыжков прежде всего, но где оно идет? В России. Поэтому прыжки надо запретить.
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