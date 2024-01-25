«Глупость несусветная. Такими предложениями ISU пытается дать возможность слабым побеждать». Тарасова возможном упрощении программ

Татьяна Тарасова назвала глупостью идеи техкома ISU упростить программы.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.

«Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.

Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Им все равно, во что это превратится, а что делать дальше, будут думать потом. Мало-мальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет все.

Но совершенство отменить невозможно, как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма.

Мы все равно будем учить что-то новое, мы не остановимся. Но в пределах этих правил. Но мы можем проводить у себя соревнования по нашим – это наше дело, наш вопрос», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.