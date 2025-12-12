Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
Лепсая: Андраде, Хиль, Саусь и Петров могут покинуть «Балтику».
Теймураз Лепсая рассказал, кто может покинуть «Балтику» в зимнее трансферное окно.
— Кто может покинуть «Балтику» зимой?
— Кто покинет — не знаю. Но на карандаше точно может быть Саусь и один из Петровых. Насколько мне известно, Андраде не особо хочет продлевать контракт. Думаю, он один из главных лотов.
Хиль тоже может уйти, такой «Кордоба для бедных», но уровень у него достаточно серьезный, — сказал футбольный функционер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
