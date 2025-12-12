  • Спортс
  • Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
9

Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»

Лепсая: Андраде, Хиль, Саусь и Петров могут покинуть «Балтику».

Теймураз Лепсая рассказал, кто может покинуть «Балтику» в зимнее трансферное окно.

— Кто может покинуть «Балтику» зимой?

— Кто покинет — не знаю. Но на карандаше точно может быть Саусь и один из Петровых. Насколько мне известно, Андраде не особо хочет продлевать контракт. Думаю, он один из главных лотов. 

Хиль тоже может уйти, такой «Кордоба для бедных», но уровень у него достаточно серьезный, — сказал футбольный функционер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
