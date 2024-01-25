Технический комитет ISU обсуждает идеи по упрощению программ фигуристов (ТАСС)
Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В частности, поступила идея сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с семи до шести, а также разрешить повторение одного прыжка трижды. Ранее это было возможно не более двух раз.
Количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с трех до двух, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок.
Следующий конгресс ISU пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.
Че то ФК куда то не туда заворачивать стало. Спорт пытаются превратить в шоу ?
Потом ввели правило по ограничению повтора прыжков , что бы мотивировать фигуристов на расширение арсенала. Это правило часто так и называют неофициально "правило Хэмилтона"
Ну что , похоже потихоньку возвращаемся в начало 80-х ?
Выехали, прокатились красиво и хватит.
Ну ладно, про Роднину пошутил, но Медведева и Загитова могут
Предлагаю ещё идею: делать на выбор подкрутку либо выброс)) И штрафовать за излишнюю амплитуду и высоту. Не благодарите.
Кхм , вот влегкой атлетике например дисквалифицировали бы выбежавших на стометровке из 10 секунд , или прыгнувших с шестом выше 6 метров, как бы оно смотрелось?
Повторять можно только один квад , это типа что бы фигурист владеющий только двумя типа квадов не смог их прыгнуть четыре за произволку.
Но при этом один из прыжков возможно будет исполнять три раза. Три четверных тулупа , и сальхов вот и четыре квада.
Стрго говоря одно решение противоречит другому, там похоже вооще не знают что делают
И делать профессиональную лигу для сильных по рейтингу, а не страновым квотам.
Далее спонсоры сделают очевидный выбор вслед за зрителями.