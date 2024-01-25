Технический комитет ISU обсуждает идеи по упрощению программ фигуристов (ТАСС)

Теги ISU пары мужское катание женское катание ТАСС Фигурное катание

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В частности, поступила идея сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с семи до шести, а также разрешить повторение одного прыжка трижды. Ранее это было возможно не более двух раз.

Количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с трех до двух, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок.

Следующий конгресс ISU пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.

63 комментария
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Они там похоже окончательно спятили((( Сначала стоимость квадов понизили, потом секвенцию уровняли по стоимости с каскадами, теперь это🤦🏼‍♀️
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Это позор. Хотя чего ещё от них ожидать после уравнения каскадов с комбинациями.
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Да ну, что за бред. Я понимаю , что у них сейчас регресс, но чтобы вообще убить фк, убирая вообще всё, это, конечно, надо постараться. Единственное верное, что они могут сделать, это разрешить женщинам и парам делать ультра си в кп!
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Зачем принудительно ограничивать? Кто может прыгает , кто не может не прыгает...

Че то ФК куда то не туда заворачивать стало. Спорт пытаются превратить в шоу ?
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В начале 80-х , Скотт Хэмилтон стал четырекратным чемпионом мира подряд и олимпийским чемпионом , владея всего тремя типами прыжков - лутц, тулуп, сальхов, прада делал их очень хорошо. Повторял , повторял, повторял...

Потом ввели правило по ограничению повтора прыжков , что бы мотивировать фигуристов на расширение арсенала. Это правило часто так и называют неофициально "правило Хэмилтона"

Ну что , похоже потихоньку возвращаемся в начало 80-х ?
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деградируем дальше
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Наверное, это для того, чтобы хотя бы одна представительница великой канадской фк-державы смогла бы набрать техминимум на ЧМ.
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Илья, прыгающий 6 квадов, один из них 4А, парочку в каскаде в ПП: что?
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Так и Ирина Роднина может карьеру возобновить.
Выехали, прокатились красиво и хватит.
Ну ладно, про Роднину пошутил, но Медведева и Загитова могут
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Ну наконец-то мы 10-летиями будем наблюдать спортсменов 30+;)))
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А нельзя из ИСУ уже уволить всех этих старперов и нанять молодых, которые будут двигать этот вид спорта вперёд, а не откатывать на десятилетия назад? Вместо того что бы думать о том как повысить интерес к ФК в гораздо большем количестве стран, они делают все что бы убить этот интерес и в тех странах где ФК популярен.
+12
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+11
Особенно парное порадовало)) Где хотят поддержку убрать и сольной прыжок в придачу))
Предлагаю ещё идею: делать на выбор подкрутку либо выброс)) И штрафовать за излишнюю амплитуду и высоту. Не благодарите.
+11
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Ога, и черно-белый ТВ, и диктор, который объявляет цвета костюмов у фигуристов...
+11
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+10
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
вы к чему это? не фанат Медведевой, но уж в презентации Медведева никогда не проигрывала ЗаГитовой
+11
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+8
Правила как специально для Луны Хендрикс. У неё всегда только 6 тройных было вместо 7, потому что ритт не умеет. Она будет в восторге от новых правил.
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+8
И по случайному совпадению упрощать хотят в парах и женской одиночке где россияне особенно сильны😂. Пытаются прикрыть убогость теперешних исушных "чемпионов". А что в мужской одиночке и танцах без аналогичных предложений?
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Ничего, скоро просто к фигурам на льду вернёмся. Зато какая красота!) Ничего общего со спортом, правда.
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Даааа....... Не слов. Хотят убить этот вид спорта.
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Надо бы ещё компы подраздуть, чтобы ими жонглировать было легче. Судей рядить в цирковые костюмы. Через несколько лет 7-кратная ЧЕ Хендрикс танцует гопак на судейском столе под бурные аплодисменты техбригады и судей) Лепота! Я не шучу - все эти заигрывания с судьями с повисанием на бортах во время проката уже о многом говорит. Сейчас ещё технику подкромсают, только как в цирк и останется ходить на соревы.
+8
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+7
Ответ opty
Зачем принудительно ограничивать? Кто может прыгает , кто не может не прыгает... Че то ФК куда то не туда заворачивать стало. Спорт пытаются превратить в шоу ?
До Вас только сейчас стало доходить? А предыдущие инициативы по понижению стоимости квадов, уменьшению числа прыжковых у мужчин, уравниванию каскадов и секвенций, не прошедшая попытка уравнять лутц и флип, повышение возраста - это все в общем и целом не было движением в сторону деградации? :)
+9
-2
+7
Ответ alexnew
До Вас только сейчас стало доходить? А предыдущие инициативы по понижению стоимости квадов, уменьшению числа прыжковых у мужчин, уравниванию каскадов и секвенций, не прошедшая попытка уравнять лутц и флип, повышение возраста - это все в общем и целом не было движением в сторону деградации? :)
Было конечно , но то что сейчас в проекте это вообще за гранью добра и зла.

Кхм , вот влегкой атлетике например дисквалифицировали бы выбежавших на стометровке из 10 секунд , или прыгнувших с шестом выше 6 метров, как бы оно смотрелось?
+7
0
+7
Давно пора создавать независимую от ISU самостоятельную международную федерацию ФК.
+10
-3
+7
Секвенции повальные мы еще как-то терпим, но такое упрощение.. Сами такое ФК и смотрите
+8
-1
+7
Деградация в полный рост , я даже знаю , почему
+6
0
+6
Ответ АннаФ
Да ну, что за бред. Я понимаю , что у них сейчас регресс, но чтобы вообще убить фк, убирая вообще всё, это, конечно, надо постараться. Единственное верное, что они могут сделать, это разрешить женщинам и парам делать ультра си в кп!
такими темпами они вообще ультраси запретят))
+5
0
+5
В ISU очередная имитация бурной деятельности, нужно же делать вид, что работаешь, а не просто кресла просиживаешь)
+6
-2
+4
А вообще странно...

Повторять можно только один квад , это типа что бы фигурист владеющий только двумя типа квадов не смог их прыгнуть четыре за произволку.

Но при этом один из прыжков возможно будет исполнять три раза. Три четверных тулупа , и сальхов вот и четыре квада.

Стрго говоря одно решение противоречит другому, там похоже вооще не знают что делают
+4
0
+4
Это очередной стимул отделиться от ИСУ.
И делать профессиональную лигу для сильных по рейтингу, а не страновым квотам.
Далее спонсоры сделают очевидный выбор вслед за зрителями.
+4
0
+4
Протащят наверное
+3
0
+3
Вы уже отстранили россиян, вам мало?
+3
0
+3
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