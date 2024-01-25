Технический комитет ISU обсуждает идеи по упрощению программ фигуристов (ТАСС)

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В частности, поступила идея сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с семи до шести, а также разрешить повторение одного прыжка трижды. Ранее это было возможно не более двух раз.

Количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с трех до двух, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок.

Следующий конгресс ISU пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.