Василевский – 6-й российский вратарь с 450 играми в НХЛ. Он делит с Варламовым 4-е место по победам (278)

Андрей Василевский – 6-й российский вратарь с 450 играми в НХЛ.

29-летний голкипер « » отразил 17 из 20 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3).

Эта игра стала для него 450-й в рамках регулярок. Среди российских вратарей в истории лиги больше матчей провели (799), (697), («Флорида», 677), Семен Варламов («Айлендерс», 598) и Илья Брызгалов (465).

По числу побед делит 4-е место с Варламовым (по 278). В топ-3 входят Бобровский (382, 18-е место в истории лиги), Набоков (353) и Хабибулин (333).