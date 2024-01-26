Василевский – 6-й российский вратарь с 450 играми в НХЛ. Он делит с Варламовым 4-е место по победам (278)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Илья Брызгалов Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский – 6-й российский вратарь с 450 играми в НХЛ.

29-летний голкипер «Тампы» отразил 17 из 20 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3). 

Эта игра стала для него 450-й в рамках регулярок. Среди российских вратарей в истории лиги больше матчей провели Николай Хабибулин (799), Евгений Набоков (697), Сергей Бобровский («Флорида», 677), Семен Варламов («Айлендерс», 598) и Илья Брызгалов (465). 

По числу побед Василевский делит 4-е место с Варламовым (по 278). В топ-3 входят Бобровский (382, 18-е место в истории лиги), Набоков (353) и Хабибулин (333). 

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2 комментария
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Лучшие голкиперы в истории НХЛ по числу побед:

1. Мартин Бродо - 691 (1266 игр, 54,6%)
2. Марк-Андре Флери - 552 (1008 игр, 54,8%)
3. Патрик Руа - 551 (1029 игр, 53,5%)
4. Роберто Луонго - 489 (1044 игры, 46,8%)
5. Эд Белфор - 484 (963 игры, 50,3%)

17. Джонатан Куик - 384 (769 игр, 49,9%)
18. Сергей Бобровский - 382 (677 игры, 56,4%)

24. Евгений Набоков - 353 (697 игр, 50,6%)

27. Николай Хабибулин - 333 (799 игр, 41,7%)

46. Фредерик Андерсен - 286 (485 игр, 59%)
47. Жозе Теодор - 286 (648 игр, 44,1%)
48. Дэн Бушар - 286 (656 игр, 43,6%)
49. Тайни Томпсон - 284 (553 игры, 51,4%)
50. Брайан Эллиотт - 279 (543 игры, 51,4%)
51. Андрей Василевский - 278 (450 игр, 61,8%)
52. Семен Варламов - 278 (598 игр, 46,5%)
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+8
Я рад, что Вася так быстро одержал 15 побед в этом сезоне, но меня пугает то, что он почти не пропускает матчи. Напомню, что он лег на операцию из-за того, что мало отдыхал. Но после операции он сыграл в 25 матчах из 27 возможных. Скорее бы прошел матч с НДД, у Тампы, а особенно у Васи, будет дней 10 на отдых.
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