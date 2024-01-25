Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс, похожий на «Хоккейный город» СКА: «Объект в Санкт-Петербурге построен на частные деньги»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Владимир Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс.

Студент западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению таможенное дело, представитель студенческого хоккейного клуба «Запад России» Сергей Полушкин предложил создать на территории Калининградской области хоккейного комплекса.

«Я за», – сказал президент России Владимир Путин.

Полушкин в беседе с президентом пояснил, что многофункциональный спортивный центр на территории региона должен быть аналогичным «Хоккейному городу» хоккейного клуба СКА.

Путин отметил, что спортивный объект в Санкт-Петербурге является одним из самых крупных хоккейных стадионов во всем мире. Он добавил, что для такого крупного сооружения необходима «загрузка», а пятимиллионный Санкт-Петербург может ее обеспечить.

«Этот комплекс построен исключительно на частные деньги. Это российские предприниматели реализовали этот проект, в надежде, что подключится «Газпром». «Газпром» пока не подключился.

Ведутся переговоры, потому что изначально его и хотели назвать «СКА-Арена». А СКА – это команда, которую финансово «Газпром» поддерживает.

Самое главное, что вместимость и объем этого сооружения должны соответствовать возможной загрузке. Загрузка есть, значит, есть окупаемость», – сказал Путин.

42 комментария
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Чтооооо? частные деньги?????
+46
-3
+43
«Я за», — этими словами он дал добро, согласие и старт на жёсткий, лютый распил
+33
-5
+28
Ответ Сергей Сурков
Чтооооо? частные деньги?????
Частные деньги Газпрома
+22
-2
+20
Демонархия какая-то. Вроде и выборы есть, и чиновники всякие, а решения принимает один человек.
+18
-2
+16
В очередной раз вспоминается, что ни Гарвард, ни Стенфорд не дали миру столько миллиардеров, сколько секция дзюдо города Санкт-Петербурга.
+22
-8
+14
Ответ eyeballerswow
окупаемость. ))
Ну это при капитализме разным Мэдисон Сквер Гарден приходится проводить по 300 мероприятий в год, а у нас достаточно раз в недельку погонять для окупаемости)
+12
-2
+10
Ответ Сергей Сурков
Чтооооо? частные деньги?????
Ну после того как Новатек спилили у государства, он давно частный... с Тимченко и Мехельсоном , кажется даже старой доли в 20% Газпрома не осталось
+6
0
+6
+1 каток к списку Третьяка
+6
0
+6
окупаемость.
))
+6
-1
+5
Хоккейный комплекс без хоккейной команды бессмысленный...
+4
0
+4
У Ротенбергов частные деньги на которые кстати втч аппарат-отель легендарный возвели. Нажитое непосильным трудом…
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
В очередной раз вспоминается, что ни Гарвард, ни Стенфорд не дали миру столько миллиардеров, сколько секция дзюдо города Санкт-Петербурга.
Баян)
+3
0
+3
Частные государственные деньги. Чисто российский термин.
+5
-2
+3
сначала прочитал комплекс ска построен на " честные деньги" , ох уж эта невнимательность)
+4
-1
+3
надо спрашивать себя хотя бы раз в неделю - что я лично сделал для краха режима, который ведет страну к катастрофе. постоянно спрашивать. а не написать коммент в инете гневный и успокоиться
+4
-1
+3
Ответ Russ Ivan
Хоккейный комплекс без хоккейной команды бессмысленный...
В МХЛ или НМХЛ можно заявиться, если деньги найдут
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Комплекс в Санкт-Петербурге построен на частные деньги Ротенбергов. Хотя всем известно, откуда эти деньги у Ротенбергов
Тебя доверенные лица президента минусуют.
+4
-2
+2
Тутин одобрил, можно пилить
+2
0
+2
ну он прав, деньги и правда частные, украденные у людей...но частные
+3
-1
+2
Очень важными проблемами как всегда занят
+5
-3
+2
Про частные деньги Васильич конечно насмешил
+5
-3
+2
И тут Газпром кааааак подключился в эту же секунду, что напротив ещё один такой же комплекс зп ночь появился.
+3
-1
+2
Комплекс в Санкт-Петербурге построен на частные деньги Ротенбергов. Хотя всем известно, откуда эти деньги у Ротенбергов
+10
-8
+2
1. Я за!
2. Строй!
Ну а между 1 и 2 было еще сказано что то о загрузке и частных деньгах..
+1
0
+1
ша многие конторы узнают что они спонсоры!
+1
0
+1
Один Джевелин😜
+1
0
+1
Газпром потихоньку от всего отключается.
+1
0
+1
Ответ Песчанка
Лучше вначале СВО до конца довели бы перестроившись на военные рельсы. Какие самые крупные в мире. На Китай посмотрите как что строят и растет у них.
а разве не довели? Путин же объявил Бёрнсу, когда тот после нападения приехал в Москву, что он захватит Киев за несколько дней
Да и вообще все идет по плану- парад проводим без авиации.
- А парад без армии в плане на следующий год))
+1
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Калининградская область отличное место для жизни, отдыха, переселения туда людей, создания всевозможных кластеров. Пустующего пространства там полно.
Правда не в ситуации международной изоляции, исключения из мировых и региональных цепочек распределения труда, кривой логистики и лютой милитаризованности.
Едешь из Калининграда на море в электричке и связь мобильная отсутствует.
Ну и непонятно какие частные инвесторы возьмутся там за создание спортивной хоккейной инфраструктуры и команды.
Если только банкет за счет государства и госкомпаний)))
+2
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Ответ hrehyznik
Для гейЕвропы построите:)
Англия самая гомофобная. Ты просто не видел, что там с гомиками делают. Я там жил 4 года
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