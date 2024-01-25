Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс, похожий на «Хоккейный город» СКА: «Объект в Санкт-Петербурге построен на частные деньги»
Владимир Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс.
Студент западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению таможенное дело, представитель студенческого хоккейного клуба «Запад России» Сергей Полушкин предложил создать на территории Калининградской области хоккейного комплекса.
«Я за», – сказал президент России Владимир Путин.
Полушкин в беседе с президентом пояснил, что многофункциональный спортивный центр на территории региона должен быть аналогичным «Хоккейному городу» хоккейного клуба СКА.
Путин отметил, что спортивный объект в Санкт-Петербурге является одним из самых крупных хоккейных стадионов во всем мире. Он добавил, что для такого крупного сооружения необходима «загрузка», а пятимиллионный Санкт-Петербург может ее обеспечить.
«Этот комплекс построен исключительно на частные деньги. Это российские предприниматели реализовали этот проект, в надежде, что подключится «Газпром». «Газпром» пока не подключился.
Ведутся переговоры, потому что изначально его и хотели назвать «СКА-Арена». А СКА – это команда, которую финансово «Газпром» поддерживает.
Самое главное, что вместимость и объем этого сооружения должны соответствовать возможной загрузке. Загрузка есть, значит, есть окупаемость», – сказал Путин.
))
2. Строй!
Ну а между 1 и 2 было еще сказано что то о загрузке и частных деньгах..
Да и вообще все идет по плану- парад проводим без авиации.
- А парад без армии в плане на следующий год))
Правда не в ситуации международной изоляции, исключения из мировых и региональных цепочек распределения труда, кривой логистики и лютой милитаризованности.
Едешь из Калининграда на море в электричке и связь мобильная отсутствует.
Ну и непонятно какие частные инвесторы возьмутся там за создание спортивной хоккейной инфраструктуры и команды.
Если только банкет за счет государства и госкомпаний)))