Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс, похожий на «Хоккейный город» СКА: «Объект в Санкт-Петербурге построен на частные деньги»

Владимир Путин поддержал идею создать в Калининградской области хоккейный комплекс.

Студент западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению таможенное дело, представитель студенческого хоккейного клуба «Запад России» Сергей Полушкин предложил создать на территории Калининградской области хоккейного комплекса.

«Я за», – сказал президент России Владимир Путин.

Полушкин в беседе с президентом пояснил, что многофункциональный спортивный центр на территории региона должен быть аналогичным «Хоккейному городу» хоккейного клуба СКА.

Путин отметил, что спортивный объект в Санкт-Петербурге является одним из самых крупных хоккейных стадионов во всем мире. Он добавил, что для такого крупного сооружения необходима «загрузка», а пятимиллионный Санкт-Петербург может ее обеспечить.

«Этот комплекс построен исключительно на частные деньги. Это российские предприниматели реализовали этот проект, в надежде, что подключится «Газпром». «Газпром» пока не подключился.

Ведутся переговоры, потому что изначально его и хотели назвать «СКА-Арена». А СКА – это команда, которую финансово «Газпром» поддерживает.

Самое главное, что вместимость и объем этого сооружения должны соответствовать возможной загрузке. Загрузка есть, значит, есть окупаемость», – сказал Путин.