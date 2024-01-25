Переход Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований по зарплате. Защитник «Локо» хотел 2 млн евро в год («Чемпионат»)

Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

По информации «Чемпионата», трансфер защитника « » сорвался из-за расхождений по зарплате.

Сообщается, что в переговорах Тикнизян запросил зарплату около 2 млн евро в год. Стороны не смогли согласовать условия личного контракта, в результате чего переговоры прекратились.

Напомним, « » предлагал 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем защитник получает в «Локомотиве».