Переход Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований по зарплате. Защитник «Локо» хотел 2 млн евро в год («Чемпионат»)
Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».
По информации «Чемпионата», трансфер защитника «Локомотива» сорвался из-за расхождений по зарплате.
Сообщается, что в переговорах Тикнизян запросил зарплату около 2 млн евро в год. Стороны не смогли согласовать условия личного контракта, в результате чего переговоры прекратились.
Напомним, «Зенит» предлагал Тикнизяну 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем защитник получает в «Локомотиве».
И почему-то вы сразу поверили в информации, что Круговой в ЦСКА будет получать 1.6 млн, а вот информацию про 1 млн евро в год вы решили пропустить мимо ушей и не верить в нее )
Барриос - 15 миллионов
И флюгель Игорь Новиков: очень рад, добро пожаловать в лучший клуб страны ну и так далее по методичке.