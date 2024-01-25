Переход Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований по зарплате. Защитник «Локо» хотел 2 млн евро в год («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Чемпионат.com деньги Футбол

Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

По информации «Чемпионата», трансфер защитника «Локомотива» сорвался из-за расхождений по зарплате.

Сообщается, что в переговорах Тикнизян запросил зарплату около 2 млн евро в год. Стороны не смогли согласовать условия личного контракта, в результате чего переговоры прекратились.

Напомним, «Зенит» предлагал Тикнизяну 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год – в 2 раза больше, чем защитник получает в «Локомотиве».

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201 комментарий
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правильно. доить и надо этот клуб, ради этого туда и идут
+351
-78
+273
Ответ Evgeny Trifonov
лавочник который будет сидеть под Дугласом просит 2 млн? паспортисты совсем из ума выжили.
Если лавочнику Круговому были готовы дать столько, почему Тикнизян, который основной в Локо и дважды Зениту забивал, и которому и на нынешнем месте неплохо, не может запросить как Круговой?
+117
-21
+96
Видимо прочитал, что Зенит предлагал Круговому 2 млн за скамейку и решил "а чем я хуже ?" )
+104
-8
+96
А как же Солнце в Зените?
+82
-9
+73
Мне кажется, он не хотел уходить, поэтому зп большую выставил. Зная, что они не согласятся
+75
-9
+66
Ответ Ярик01
А как же Солнце в Зените?
Посмотрели на солнце и хватит. Наир на поезд опаздывает
+47
-2
+45
Ответ Vatikan
правильно. доить и надо этот клуб, ради этого туда и идут
Поэтому вы переплачиваете 15 млн за ноунейма с Коста Рики?
+80
-42
+38
Ответ Evgeny Trifonov
Пускай в Марселе и Бетисе просит. Всего хорошего ему
а Вы думали, в Зенит ради трофеев и архитектуры идут?)))
+42
-7
+35
лавочник который будет сидеть под Дугласом просит 2 млн? паспортисты совсем из ума выжили.
+58
-27
+31
2 миллиона в год и личный гоночный болид для Ромашкиной
+26
-4
+22
Ответ Vatikan
правильно. доить и надо этот клуб, ради этого туда и идут
Давай откровенно - Спартак так же доят...
+28
-7
+21
Как болельщик Зенита скажу: и хорошо. Зачем такая дорога подмена Дугласу?
+40
-20
+20
И после этого некоторые спрашивают, почему российские клубы покупают иностранцев, а не местных
+21
-10
+11
Ответ Dmitry Orlov
Если лавочнику Круговому были готовы дать столько, почему Тикнизян, который основной в Локо и дважды Зениту забивал, и которому и на нынешнем месте неплохо, не может запросить как Круговой?
Пускай в Марселе и Бетисе просит. Всего хорошего ему
+24
-14
+10
Отмените вы уже лимит. Или что надо сделать, чтобы не было таких запросов от паспортистов?
+12
-2
+10
Ответ Vatikan
правильно. доить и надо этот клуб, ради этого туда и идут
А в твой Спартак типа за борщом и духом идут))
+24
-15
+9
Ответ Игорь Новиков
Как болельщик Зенита скажу: и хорошо. Зачем такая дорога подмена Дугласу?
Согласен
+9
-1
+8
Ответ Сергей Зотов
Мне кажется, он не хотел уходить, поэтому зп большую выставил. Зная, что они не согласятся
Ну и наценку на такси для жены немного
+10
-2
+8
И ещё кто-то хочет ужесточения лимита? И так требуют нереальную ЗП. А если убрать ещё пару легионеров, то совсем обнаглеют, чуть научатся мяч пинать, по 5 млн будут требовать.
+10
-2
+8
Ответ Иван Овчинников
Это лишь ещё одно косвенное подтверждение для блаженных, что никаких 2 млн Зенит лавочникам не платит и не собирается. Как давали Кругу чуть меньше 1 млн, так и тут чуть больше миллиона предложили.
Помнится мне, вы точно так же писали про то, что Круговой никуда не уйдет из Зенита ("Сколько ещё проплаченных вбросов от ручного карпа тебе нужно, чтобы перестать ему верить? Не будет ни Круга в ЦСКА"), а Карпов с "Мутко против" - "два фейкомета" )

И почему-то вы сразу поверили в информации, что Круговой в ЦСКА будет получать 1.6 млн, а вот информацию про 1 млн евро в год вы решили пропустить мимо ушей и не верить в нее )
+13
-6
+7
Ответ Nikich1990
грамотно послал их
а может они его
+10
-3
+7
Ответ Pertinax Gandi
И после этого некоторые спрашивают, почему российские клубы покупают иностранцев, а не местных
Общемировая практика, хотите основного игрока команды - конкурента, будьте готовы выложить деньги на трансфер и личный контракт, чтобы предложение устроило и клуб и игрока.
+8
-1
+7
Ответ Vatikan
правильно. доить и надо этот клуб, ради этого туда и идут
Гуус Тилль - 18 миллионов
Барриос - 15 миллионов
+11
-4
+7
Ответ Николай Бойко
А в твой Спартак типа за борщом и духом идут))
ну ещё иногда от правосудия голландского скрываются))
+7
-1
+6
дорого с Питера в Москву возить Яну, чего уж
+7
-2
+5
Отличная новость для Зенита. Спасибо Тикнизяну
+8
-3
+5
Солнце в Зените, Тикнизян - нет. Вывод: Тикнизян - не солнце.
+11
-6
+5
Ответ Dmitry Orlov
Если лавочнику Круговому были готовы дать столько, почему Тикнизян, который основной в Локо и дважды Зениту забивал, и которому и на нынешнем месте неплохо, не может запросить как Круговой?
Не давали Круговому 2.Хватит разгонять этот фейк.
+6
-1
+5
Ответ Игорь Новиков
Как болельщик Зенита скажу: и хорошо. Зачем такая дорога подмена Дугласу?
Завтра новость: согласовали на условные 1,7 - 1,8.
И флюгель Игорь Новиков: очень рад, добро пожаловать в лучший клуб страны ну и так далее по методичке.
+8
-4
+4
Ответ Ярик01
А как же Солнце в Зените?
в караоке с дзюбой споют)
+9
-5
+4
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