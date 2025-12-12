7

Унаи Эмери: «Лига Европы важна для «Виллы». Очень конкурентный турнир»

Эмери: Лига Европы важна для «Астон Виллы».

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы над «Базелем» (2:1) отметил значимость Лиги Европы.

После 6 туров общего этапа бирмингемцы занимают в таблице 3-е место.

«Мы очень довольны, у нас были очень хорошие матчи. Например, против «Арсенала» (2:1) на прошлой неделе. Сегодня не удалось сыграть стабильно на протяжении 90 минут, но я рад, что набрали три очка. «Базель» очень силен, играть здесь непросто. Но сегодня мы показали хорошую игру.

Мы не можем останавливаться, Лига Европы очень важна для нас. Этот турнир очень конкурентный, но победить может только одна команда. Три очка, набранные нами сегодня, зарядят нас уверенностью перед следующими испытаниями», – сказал Эмери.

