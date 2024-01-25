Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла №4 Коко Гауфф в полуфинале Australian Open – 7:6(2), 6:4. В первом сете Соболенко упустила преимущество 5:2 по геймам.

Белоруска сократила отставание в личных встречах (3:4) и прервала 10-матчевую победную серию Гауфф.

Соболенко третий раз вышла в финал «Больших шлемов», за шесть матчей в Мельбурне она не отдала ни сета.

Она сохранит по итогам турнира вторую строчку рейтинга, Гауфф поднимется на третью.

В субботу Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн или Даяной Ястремской. Она может первой после Виктории Азаренко в 2013-м защитить титул на Australian Open.

17 комментариев
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Ну надо защищать титул!
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+13
Поздравляю Арину, удачи в финале!
+9
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+8
Если головой Арина не поедет в финале и не будет ляпать, то титул заберет
+8
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+8
Ответ София Корнева
Комментарий удален пользователем
Я про Ястремскую, причём тут Соболенко?
+8
0
+8
Арина-машина!
+7
0
+7
Ответ София Корнева
Извиняюсь
ок, принято
+3
-1
+2
Отличная игра. Арина справилась с нервами.
Удачи в финале!
+1
0
+1
Арина, поздравляю с отличной победой ✌️ Удачи в финале🏆✊
+2
-1
+1
Удачи Арыне в финале!
+1
0
+1
Надеюсь, допингистка проиграет, и будет аполитичный финал
+7
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0
Большая молодец Арина, потому что Коко ведь тоже боролась.
Скорее всего там в небесной канцелярии хотят, чтобы белорусско-украинский случился финал. Будет весело)
0
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Ответ nick-basil
Подготовка к интервью хочешь-не хочешь заставляет напрягать мозги. АЙКЬЮ растет!
Ты словарный запас с интервью Соболенко развиваешь?
+3
-3
0
Ответ Elaine
Ну надо защищать титул!
А может поделиться)
+1
-1
0
Ответ Николай Бойко
Надеюсь, допингистка проиграет, и будет аполитичный финал
Комментарий удален пользователем
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