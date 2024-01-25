Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open

Вторая ракетка мира обыграла №4 в полуфинале – 7:6(2), 6:4. В первом сете Соболенко упустила преимущество 5:2 по геймам.

Белоруска сократила отставание в личных встречах (3:4) и прервала 10-матчевую победную серию Гауфф.

Соболенко третий раз вышла в финал «Больших шлемов», за шесть матчей в Мельбурне она не отдала ни сета.

Она сохранит по итогам турнира вторую строчку рейтинга, Гауфф поднимется на третью.

В субботу Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн или Даяной Ястремской. Она может первой после Виктории Азаренко в 2013-м защитить титул на Australian Open.