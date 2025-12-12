  • Спортс
  • Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где сейчас – он отдает голевые и забивает»
Патрис Эвра высказался об игре капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Говорить о Бруну – это всегда деликатная тема. Все зависит от того, кого люди называют настоящим капитаном. Иногда капитаном может быть кто-то вроде Роя Кина или кто-то другой. Бруну отдает голевые передачи и забивает – проблем с этим никогда не было. По-моему, проблема в том, чтобы он контролировал команду и темп при получении мяча.

Вы не сможете сказать мне, где он играет, потому что он вездесущ. Поэтому как капитан порой ты хочешь сделать еще больше – больше, чем нужно. И в итоге не преуспеваешь даже на своей позиции. Но при этом «Юнайтед» не был бы в таблице там, где он сейчас, если бы Бруну не играл», – сказал экс-защитник «МЮ».

После 15 туров «красные дьяволы» занимают в АПЛ 6-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
