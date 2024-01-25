Бестемьянова об идее ISU упростить программы: «В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу»
Наталья Бестемьянова видит плюсы в возможном упрощении программ фигуристов.
Ранее стало известно, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.
«В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу.
Я не вижу в этом никакого криминала, тем более введение дополнительного хореоэлемента будет означать, что люди начнут придумывать что-то новое. Это всегда очень интересно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
а в будущем будут редко скакать.
P.S. А еще есть вид спорта, где так меняют правила к упрощению?
Диванные эксперды со спорца намного эксперднее, их мнение важнее!!!