Бестемьянова об идее ISU упростить программы: «В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу»

Наталья Бестемьянова видит плюсы в возможном упрощении программ фигуристов.

Ранее стало известно, что технический комитет Международного союза конькобежцев ( ) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.

«В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу.

Я не вижу в этом никакого криминала, тем более введение дополнительного хореоэлемента будет означать, что люди начнут придумывать что-то новое. Это всегда очень интересно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.