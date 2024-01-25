Бестемьянова об идее ISU упростить программы: «В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу»

Теги ISU Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова видит плюсы в возможном упрощении программ фигуристов.

Ранее стало известно, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Это касается сокращения обязательного количества прыжков и других элементов.

«В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу.

Я не вижу в этом никакого криминала, тем более введение дополнительного хореоэлемента будет означать, что люди начнут придумывать что-то новое. Это всегда очень интересно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

27 комментариев
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Сейчас скачут от Лутца к флипу, а будут скакать от тулупа через тулуп к тулупу
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для этого есть отдельный вид - танцы!
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Бабушку как на танцах заклинило, так никак и не попустит. Баб Наташ ,одиночные виды должны показать 7 прыжковых за 4 минуты! Они не скачут ,а выполняют элементы спортивной части программы. Танцами ФК не заканчивается. Одиночных танцев, хвала Небесам, не бывает!
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Ответ Ezhar
Кто игнорирует связки сейчас, тот и в будущем не поменяется. У некоторых показательные — беготня внутри максимально облегчённой проги. Что им мешает насыщать прокат интересными хорео штуками?
Кстати, и ведь правда - точно подметили
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Кто игнорирует связки сейчас, тот и в будущем не поменяется. У некоторых показательные — беготня внутри максимально облегчённой проги. Что им мешает насыщать прокат интересными хорео штуками?
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Сейчас фигуристы от элемента к элементу часто скачут,
а в будущем будут редко скакать.
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Пусть скачут. Это спорт.
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Ну да. Наших не пускать, кататься ёлочкой и медали получать.
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чтоы не "скакали" надо было время добавить , а не сокращать
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Ещё одна не умная
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Ерунда и вредительство. пусть уж сразу исключают из олимпийских видов
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те кто сейчас скачут будут и при упрощении скакать
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хорео-вращение это наверное интересно. Будут всякие штучки-дрючки придумывать, лично я люблю интересные необычные вращения. В остальном не хотелось бы изменений. Кто не умеет нормально кататься, тот так и будет бегать от прыжка к прыжку.
P.S. А еще есть вид спорта, где так меняют правила к упрощению?
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Прошлую подобную реформу ИСУ проводили, думаю, когда поняли, что теряют контроль над назначением чемпионов. Не исключено, что и эта затевается по подобной причине. Например, Малинин прыгает квады, как ужаленный. Возможно, не всем в ИСУ нравится такой лидер.
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Ответ Mikhail Lopatin
Конечно, есть резон. Сейчас наблюдается явный дисбаланс техники и артистизма (реального, а не выставляемого в протоколах). Ненормально, когда фигурист, на прямых ногах вышагивающий дорожку шагов и не удосужившийся хоть чуть-чуть поработать над хореографией программы, спокойно претендует на самые высокие места исключительно за счет уверенной долбежки прыжков. Если ИСУ начнет наконец хоть как-то решать эту проблему, будет замечательно. Другое дело, что одним только предложенным комплексом мер это не решить. Надо тогда уж параллелько увеличивать стоимость/кол-во дорожек/вращений, чтобы заодно замотивировать фигуристов на работу над другими техническими элементами фигурного катания, над которыми сейчас работают только перфекционисты и фанатики. И заодно разделить наконец судейскую бригаду на "технарей" и "артистов", чтобы уменьшить привязку компонентов к технической составляющей. Тогда баланс как-то начнет выравниваться.
Надо увеличить время на программу, тогда и прыжки будут и программа будет хореографически более сложная. Вот, что надо делать.
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Кто такая эта Бести? Никто!
Диванные эксперды со спорца намного эксперднее, их мнение важнее!!!
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Бестемьянова заговорила словами Николь Шотт о якобы "скачущих обезьянках"! Лучше бы Филимоновна не давала никаких комментариев по этому поводу!
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Ну, вот видите. У нас тоже есть любители упрощений.
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Ответ Мороженко
Сейчас скачут от Лутца к флипу, а будут скакать от тулупа через тулуп к тулупу
сейчас на тулуп через весь каток заходят)
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Не так давно ПП у мужчин длилась 4:30 мин. и выполнялось 8 прыжковых элементов. И все выдерживали, никто не умирал. Уже облегчили до 4 мин. и 7 прыжковых элементов. Что, опять тяжело? Может уделять больше времени и внимания ОФП?
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Ответ ZloyUchitel
Кто такая эта Бести? Никто! Диванные эксперды со спорца намного эксперднее, их мнение важнее!!!
Не Бестемьянова принимает решения в ИСУ, но то, что она за показательно!
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Ответ lenapan
Сил не хватит, хореографию пусть на шоу показывают, благо, их сейчас много, выбирай - не хочу.
Чушь. Абсолютная чушь. Кому надо 2 программы покажет Вам, а кто одной не может откатать и без прыжков ничего не покажет. Время урезали из-за телевидения, а вовсе не потому, что сил каких-то не хватает. Там тренируют так в нормальных группах, что они смогут 2 подряд откатать.
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Ну я была бы согласна что бы у парников убрали одну поддержку. Прыжки пускай прыгают, и вращение параллельное можно вернуть. Ну на вкус и цвет товарищей нет..
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Ответ alexnew
Надо увеличить время на программу, тогда и прыжки будут и программа будет хореографически более сложная. Вот, что надо делать.
В той же Европе многие спортсмены даже сейчас еле доезжают до конца произвольной. Если увеличить время, они прямо посреди катка в обморок падать будут))
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