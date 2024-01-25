Палестина сыграет с Катаром в 1/8 финала Кубка Азии, Таджикистан против ОАЭ, Сирия – Иран, Узбекистан – Таиланд
Завершился групповой этап Кубка Азии.
Определились все участиники плей-офф.
Все пары 1/8 финала:
Австралия – Индонезия
Саудовская Аравия – Южная Корея
Иран – Сирия
Бахрейн – Япония
Катар – Палестина
Узбекистан – Таиланд
Давайте, поднажмите, лёгкого пути нет, есть мечта,надо стремиться и сражаться.
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_AFC_Asian_Cup#Knockout_stage
Пока клоун Клинсманн будет их тренировать хорошего не жди
Я просто надеюсь, что кто-то из них выйдет в финал.
На противостояние в финале и не надеялся.
Хоть бы кто-то в финале.
Ну очень "добрые" отношения