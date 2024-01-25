Палестина сыграет с Катаром в 1/8 финала Кубка Азии, Таджикистан против ОАЭ, Сирия – Иран, Узбекистан – Таиланд

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Завершился групповой этап Кубка Азии.

Определились все участиники плей-офф.

Все пары 1/8 финала:

ТаджикистанОАЭ

ИракИордания

Австралия – Индонезия

Саудовская АравияЮжная Корея

Иран – Сирия

Бахрейн – Япония

Катар – Палестина

Узбекистан – Таиланд

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35 комментариев
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Ну что, Таджикистан, Узбекистан, исторический шанс?

Давайте, поднажмите, лёгкого пути нет, есть мечта,надо стремиться и сражаться.
+23
-1
+22
Ответ Дмитрий Орлов
Вся сетка: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_AFC_Asian_Cup#Knockout_stage
Спасибо. Посмотрел, Узбекистану вполне по силам проходить и Таиланд, и победителя пары Катар - Палестина.
+13
0
+13
Как военное противостояние звучит
+10
-1
+9
Вся сетка:
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_AFC_Asian_Cup#Knockout_stage
+8
0
+8
Ну и сетка! Победитель пары Саудовская Аравия - Южная Корея выходит на Австралию! Вот это 🔥
+7
0
+7
Аравии и Корее не повезло сыграть друг с другом конечно
+7
-1
+6
Буква Ё у вас почему-то под запретом, а Таиланд написать с Й - это запросто
+5
0
+5
Думаю Южной Корее с их игрой конец
Пока клоун Клинсманн будет их тренировать хорошего не жди
+3
0
+3
Для Узбекистана очень легкий соперник на самом деле попался. Да Таиланд очень сильно удивил в группе, но по факту сборная очень слабая и их проходить обязаны
+3
0
+3
По-русски пишется Таиланд без Й
+3
0
+3
Таиланд должен быть по силам Узбекистану. Да и с Катаром, наверное побороться можно. Таджикистану также удачи, однако в их паре Эмираты все таки наверное фаворит
+2
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Ответ Кирилл Голивец
По-русски пишется Таиланд без Й
Уже не имеет значения после того , как про кофе стало можно : оно )
+2
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Ответ Santa-Barbara
Спасибо. Посмотрел, Узбекистану вполне по силам проходить и Таиланд, и победителя пары Катар - Палестина.
Cейчас я бы предположил что полуфиналах сыграют Австралия - Ирак, Иран - Узбекистан
+2
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Ответ Filipp Gorski
Ирак же вроде мог выйти а не Сирия
Сирия проиграла Австралии в азиатском плэй-офф в овертайме второго матча. Правда, потом австралийцы ещё Гондурас обыграли, так что Сирия не сказать, чтобы совсем уж близка была к выходу.
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Ответ Gani
Узбекистан против Таджикистана. Ты де это имел ввиду? Иначе в чем историчность?
Нет.
Я просто надеюсь, что кто-то из них выйдет в финал.
На противостояние в финале и не надеялся.
Хоть бы кто-то в финале.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Что может быть в финале?
Узбекистан против Таджикистана. Ты де это имел ввиду? Иначе в чем историчность?
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Ответ dzenga 1
Ну и сетка! Победитель пары Саудовская Аравия - Южная Корея выходит на Австралию! Вот это 🔥
Но полуфинал там лёгкий будет, для Ирака вообще изи сетка,вполне могут 2007 повторить
+1
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Ответ ster3
Пожелаю удачи Сирии! Помню как расстроился когда они не вышли на ЧМ 2018, а были так близки..
Ирак же вроде мог выйти а не Сирия
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Ответ Mad Stas
Как военное противостояние звучит
Эти двое на одной стороне. Скорее Эль Хамасико.
+1
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Что-то топы Азии плохо играют на этом турнире, вполне можем увидеть сенсационное результаты.
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Ну с эмиратскими арабами играть можно. А узбеки тайцев должны проходить в легкую. Удачи командам!
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Интересный финал Катар против Саудитов
Ну очень "добрые" отношения
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В сборной Катара будет половина агентов Моссада.
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По тому как сегодня раздолбайски играла Корея и беззубо СА - так им надо. Пусть между собой выясняют кому больше надо.
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а , как правильно пишется Ирак или Иран ? ( Дж.Буш). всем спокойной ночи. )
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Групповая стадия в этом году интересная выдалась
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Япошки чемпионы, здесь все очевидно.
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Как же Корее не повезло с СА....
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К полуфинале из трио Южная Корея, Саудовская Аравия и Австралия останется один. Мощная часть сетки, где фавориты уже к полуфиналу друг друга отобьют.
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Пожелаю удачи Сирии! Помню как расстроился когда они не вышли на ЧМ 2018, а были так близки..
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