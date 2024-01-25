Баста объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги

СКА Ростов-на-Дону Басты переходит в медиафутбол.

«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной. Мы постоянно искали возможности, было вложено много личных средств, сил, эмоций, компетенций. Но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности просто невозможно.

Мы приняли непростое, но достойное решение перейти в медиафутбол. Потому что главное для нас – чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история.

В новом сезоне СКА Ростов-на-Дону станет участником Winline Медиалиги, которая стартует этой весной.

Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент. А вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых.

Я знаю, что будет много недовольных. Понимаю, это риск. Сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт», – заявил Баста.

Пятый сезон должен пройти с 20 апреля по 27 июня.