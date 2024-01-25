Баста объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги

Теги премьер-лига Россия СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

СКА Ростов-на-Дону Басты переходит в медиафутбол.

«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной. Мы постоянно искали возможности, было вложено много личных средств, сил, эмоций, компетенций. Но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности просто невозможно.

Мы приняли непростое, но достойное решение перейти в медиафутбол. Потому что главное для нас – чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история.

В новом сезоне СКА Ростов-на-Дону станет участником Winline Медиалиги, которая стартует этой весной.

Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент. А вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых.

Я знаю, что будет много недовольных. Понимаю, это риск. Сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт», – заявил Баста.

Пятый сезон Winline Медиалиги должен пройти с 20 апреля по 27 июня.

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34 комментария
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С момента пенсионной реформы Баста скорее негативный персонаж
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Ответ Константин Эсперов
Всё же лучше чем закрытие клуба , если денег нет . Это называется частный футбол .
Он клуб брал только под субсидии. Клуб типа берет при условии что бюджетируют госбюджет или квазигоскомпаниии. На таких условиях и я согласен взять клуб
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+36
Всё же лучше чем закрытие клуба , если денег нет . Это называется частный футбол .
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Убил футбольный клуб, которому 87 лет. Частный инвестор. Молодец, чо. Спортс рад, увеличению частных владельцев в футболе? Ваша же тема
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Ответ Ко Козак
Убил футбольный клуб, которому 87 лет. Частный инвестор. Молодец, чо. Спортс рад, увеличению частных владельцев в футболе? Ваша же тема
А еще у Басты усы. У Газаева тоже были усы. Значит нельзя управлять клубами усатым людям, надо закон ввести. Ну, логика такая примерно.
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Денег с рекламы альфа-банка не хватило,чтобы поддерживать клуб хотя бы во втором диве?))))
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По факту закрыли клуб и баста!
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Мерзкий персонаж
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Ответ Ко Козак
Убил футбольный клуб, которому 87 лет. Частный инвестор. Молодец, чо. Спортс рад, увеличению частных владельцев в футболе? Ваша же тема
Странный комментарий. Почему убил? Других то желающих управлять клубом, я так думаю, нет? А Баста там крутится вертится, делает, что может. Он же не олигарх.
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Прецедент - переход профклуба в Медиалигу
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*взято из фанатского паблика СКА
-А теперь нас ждёт Амкал
-Это Баста все продал
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А Ноггано сказал,что это позор!)))
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Басту не люблю, но он хотя бы что-то пытается сделать. И вот в его упрекают в развале клуба в большинстве своем люди, которые смотрят трансляции с сопкастов, жопят 300 рублей на билет и заказывают атрибутику клуба с алиэкспресса. Не все, конечно, но большинство. Что ж тогда этот супер популярный и известный клуб оказался на грани банкротства? Почему на него ходят по 200 (!) человек? Или может вы об этом супер важном клубе вспоминаете только тогда, когда такие новости выходят? Почему жители Ростова из своего бюджета должны были платить налоги, чтобы содержать никому не нужный и неинтересный клуб, просто из-за того, что он там когда-то был чем-то, и какие-то старперы раз в год вспоминают о его существовании? Вы сами жалуетесь на проблемы в стране, а потом кричите «Путин дай денег клуб с историй умирает». Жесть.
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В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной.

По новой реформе там во Втором дивизионе одна из лиг играет Весна-Осень. Интересно, как тут повлияла реформа?)
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Тварь.
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Ответ Fonbaron
Он клуб брал только под субсидии. Клуб типа берет при условии что бюджетируют госбюджет или квазигоскомпаниии. На таких условиях и я согласен взять клуб
Я думаю он много своих денег в клуб вкладывал и вкладывает. Если ты хоть раз пытался что-то получить от государства, то должен понимать, что это все один сплошной гемор. А уж получить в ЧАСТНУЮ собственность футбольный клуб так, чтобы его спонсировало государство, а ты ниче не вкладывал - нереально абсолютно.
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Ответ Ко Козак
Убил футбольный клуб, которому 87 лет. Частный инвестор. Молодец, чо. Спортс рад, увеличению частных владельцев в футболе? Ваша же тема
А теперь давайте посчитаем сколько клубов погибло будучи полностью на гос финансировании за последние 10-15 лет
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Действительно баста СКА.
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Жалко такую историю похоронил!!!
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Это про реп?
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Это не достойное решение. Достойное - жить по средствам в проф футболе, пускай даже в серебре буфера или во втордиве чистом(там бюджет большой не нужен). Сраться в медийке - это не футбол, это пародия
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Позор. Такой клуб! С историей! С титулами!
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...Товарнячок, чтобы ты заплакала
И пусть играют они все одинаково...
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У Басты, кстати, был похожий путь, как у персонажа.
Из самых низов дорос до еврокубков, а потом зашкварился до медиалиги.
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Нагано что думает по данному поводу?
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Да и певец он херовый.
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Ответ pr1any
В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной. По новой реформе там во Втором дивизионе одна из лиг играет Весна-Осень. Интересно, как тут повлияла реформа?)
Весна-осень: играть все лето, финансирование на календарный год, три еврокубка.

"Переставляют кровати"
Загнулся клуб, где можно играть не только летом.
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А где играть то будут? Я думал самый дальний город медиалиги это НН, а до Ростова еще на поезде...
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странное решение - снять клуб посреди сезона и перевести его в любители.... нельзя было в начале сезона так сделать или уж доиграть и потом сняться?
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Ответ Dmitry Rozanov
С момента пенсионной реформы Баста скорее негативный персонаж
Выбирайте выражения. А то этот гангста рэпер вместе со своей бандой(Дима Билан и Пелагея) проломит вам голову.
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