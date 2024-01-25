Циньвэнь Чжэн впервые вышла в финал «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Циньвэнь Чжэн Теннис

21-летняя китаянка Циньвэнь Чжэн, на Australian Open обыгравшая Даяну Ястремскую 6:4, 6:4, впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

15-я ракетка мира девятый раз играет в основной сетке «Шлема» (третий – на Australian Open), ее лучшим результатом до сих пор был четвертьфинал US Open-2023. В нем она проиграла Арине Соболенко, с которой сыграет за титул в Мельбурне. 

Королева Циньвэнь – в финале Australian Open. Она снимается для глянца и не боится амбиций

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14 комментариев
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Спасибо китаянке за финал без политики
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Поздравляю новую Китайскую звездочку с большим успехом в карьере! Финал Беларусь-Китай🔥
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+17
Вышвырнули чубатую, победы Соболенко в финале.
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-9
+13
Вылетом нерукопожатной удовлетворён👍‼️
+10
-3
+7
Ответ Zoidberg3
Вышвырнули чубатую, победы Соболенко в финале.
>Вышвырнули
Сегодня в теннисе, далее везде!
+9
-3
+6
С победы Ли На прошло 10 лет. Поглядим, сможет ли Чжен перезапустить счетчик
+8
-3
+5
Финал наших друзей)))) 😘😘😘😘😘
+8
-4
+4
Лица небратьев имаджинировали?
+2
-1
+1
Молодец, спустя 11 лет белоруска и китаянка снова сыграют в финале АО.
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Соболенко с титулом!!!
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Ну Арина дело за малым, не перемудри.
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На ЮСО обыграла китаянку и проиграла Гауфф, здесь обыграла Гауфф и........не всё так просто как может показаться.
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