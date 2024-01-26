Кучеров набрал 1+2 с «Аризоной» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Аризона НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх.

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3) и был признан первой звездой. 

На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх. Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (82 очка в 48 играх, 30+52). 

Сегодня Кучеров (23:52, 4:38 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

 

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11 комментариев
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Кучеров наносит ответный удар)))
+12
-1
+11
Идет по графику 140 (54+86) очков за сезон.
+10
-1
+9
Главный ньюсмейкер российского спорта наряду с Даней Медведевым.Не сбавлять Никитос!
+6
-1
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нехилый батл между маком и кучем наметился))) на 140 очков идут, главное без травм чтобы оба))
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+3
Баттл продолжается
Красава Никита
Не сбавлять , ждем завтра ответ от Маккинона
+4
-1
+3
Такими темпами скоро и к 2 очкам за матч подойдёт!!! Отличная игра!!!!
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Куч продолжает восхищать всех американских комментаторов своими шикарными пасами и запредельным видением поля. Очень хочется чтоб взял заслуженного харта в этом году!
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Вот это гонка
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Вот это заруба у них =) ждём ответку от Мака
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Ноздря в ноздрю с Нэтаном, интересно наблюдать, каждый тур ждёшь как новую серию 🤓
Они тащат и вдохновляют друг друга, здорово
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По ходу матча при счёте 4:1 сложилась такая ситуация: у Тампы было 166 заброшенных, а у Кучерова 83 набранных очка. То есть на тот момент Никита приложил руку ровно к половине забитых голов своей команды. Потом Чаффи и Гленденинг забили ещё, а в 4-минутном большинстве Пойнт и Стэмкос так толком и не подстроились под его передачи, и процент упал.
Кучеров - 49,4%
Маккиннон - 44,8%
Пастрняк - 41,8%
Панарин - 41,7%
Макдэвид - 39,7%
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