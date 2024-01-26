Кучеров набрал 1+2 с «Аризоной» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх
Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх.
Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3) и был признан первой звездой.
На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх. Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (82 очка в 48 играх, 30+52).
Сегодня Кучеров (23:52, 4:38 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Красава Никита
Не сбавлять , ждем завтра ответ от Маккинона
Они тащат и вдохновляют друг друга, здорово
Кучеров - 49,4%
Маккиннон - 44,8%
Пастрняк - 41,8%
Панарин - 41,7%
Макдэвид - 39,7%