Кучеров набрал 1+2 с «Аризоной» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх

Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 83 очка в 48 играх.

Форвард « » набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3) и был признан первой звездой.

На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх. Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив форварда « » (82 очка в 48 играх, 30+52).

Сегодня Кучеров (23:52, 4:38 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.