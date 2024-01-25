НБА. «Майами» примет «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Майами» попытается прервать серию поражению в домашней встрече с лидером Востока «Бостоном», действующий чемпион «Денвер» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.