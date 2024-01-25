НБА. «Майами» примет «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Денвер Голден Стэйт Индиана Лейкерс Майами Миннесота Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Майами» попытается прервать серию поражению в домашней встрече с лидером Востока «Бостоном», действующий чемпион «Денвер» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Юта
Дата проведения
26 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Филадельфия
Дата проведения
26 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бруклин – Миннесота
Дата проведения
26 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Денвер
Дата проведения
26 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Майами – Бостон
Дата проведения
26 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
26 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Чикаго
Дата проведения
26 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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