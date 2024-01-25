НБА. «Майами» примет «Бостон», «Денвер» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

« » попытается прервать серию поражению в домашней встрече с лидером Востока « », действующий чемпион « » сыграет в гостях с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.