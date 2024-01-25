Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»

Теги ФХР переходы НХЛ Владимир Путин АХЛ КХЛ Дмитрий Курбатов Министерство спорта России Политика ТАСС Хоккей

Гендиректор ФХР высказался о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж.

«У нас уезжает менее 3% хоккеистов, большой беды нет.

Совместно с Минспортом работаем по задаче, поставленной нашим президентом по серым дельцам – это неаккредитованные агенты, плюс скауты, которые вообще нигде не прописаны в законодательстве. Они и занимаются рекрутингом», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

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29 комментариев
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Как всегда, показуха и имитация бурной деятельности.
+27
0
+27
🤣 «серые дельцы», писаю от смеха
+24
-2
+22
Большой беды нет, а над чем работаете тогда?)
+23
-1
+22
Ответ Игорь Новиков
Большой беды нет, а над чем работаете тогда?)
Катки пересчитывают, раз в неделю
+14
0
+14
Ответ Игорь Новиков
Большой беды нет, а над чем работаете тогда?)
Углубляют, масштабируют.
+13
0
+13
Ответ Александр Митраков
И слава богу. Их хозяина какая-то вошь укусила дурацкие поручения раздать, когда проблемы реально нет
Моль укусила?
+12
0
+12
Ответ Ми Ша
🤣 «серые дельцы», писаю от смеха
"Дельцы"...

Слово из лексикона моей бабушки))
+4
-1
+3
Если начать работать по серым дельцам, вообще ни кого не останется, ни в ФХР, ни в…(этого уже нельзя говорить)
+3
0
+3
Ответ bear7904
Моль укусила?
😏
+2
0
+2
Ответ Бене Гессерит
Комментарий удален модератором
Мучаешься этим делом, братишка?(
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Кутузов
Катки пересчитывают, раз в неделю
Которых нет))
Думают, что может сами появятся)
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Большой беды нет, а над чем работаете тогда?)
как и любой чинуша-над осовоением бюджета..
+2
0
+2
Дык у нас же борьба с коррупцией — это экстремизм. Ну если ,конечно, не сами коррупционеры с ней " борются".
+1
0
+1
Чо заладили, серые дельцы да серые дельцы! Говорите прямо - ЦРУ!!!
+1
0
+1
Ответ bear7904
Как всегда, показуха и имитация бурной деятельности.
И слава богу. Их хозяина какая-то вошь укусила дурацкие поручения раздать, когда проблемы реально нет
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Которых нет)) Думают, что может сами появятся)
Весной из под сугробов вырастут
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0
0
Ответ Ми Ша
🤣 «серые дельцы», писаю от смеха
Комментарий удален модератором
Ответ bear7904
Как всегда, показуха и имитация бурной деятельности.
Рывок был такой дерзкий что не успевал на ходу поручать поручитель поручителям
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Ответ Maturmalai
Чо заладили, серые дельцы да серые дельцы! Говорите прямо - ЦРУ!!!
Не иначе как Даллесы, со своими планами...
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уезжают лучшие, как правило
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Да пусть парни едет.На их места придут другие.Если не будут уезжать,то многим не найдётся место после молодёжки.Про отъезд Путина просто обманули.
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Везде успевает, и стерхам путь указать, и серых дельцов заметить. Глыба настоящая. Человечище!
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Черные дельцы работают по серым дельцам . Света в конце тоннеля пока нет .
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У них еще кроме председателя есть еще и гендир...во должностей наделали.
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Потом возьмутся за радужных дельцов, зуб даю.
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Сказал серый делец
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Ну , это полностью укладывается в статистику .. в любом деле есть 3-5% талантов , с другой стороны примерно столько же бестолочи и остальное болото . Вот эти таланты и валят в Северную Америку туда где настоящий хоккей , а вы давайте разбазаривайте бюджет ради подготовки будущих игроков НХЛ и пишите отчеты .. "слушали-постановили" : -)) бумага все стерпит .
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Беда настолько не большая, что сам солнцеликий приказал решить её)))
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Здесь более справедливо указать абсолютные цифры, а не процентное выражение. Если в год уезжает 30-40 хоккеистов, то это приличное число, 1,5 команды.
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