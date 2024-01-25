Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»

Гендиректор ФХР высказался о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж.

«У нас уезжает менее 3% хоккеистов, большой беды нет.

Совместно с Минспортом работаем по задаче, поставленной нашим президентом по серым дельцам – это неаккредитованные агенты, плюс скауты, которые вообще нигде не прописаны в законодательстве. Они и занимаются рекрутингом», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»