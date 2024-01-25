Фетисов о Гашеке: «Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность. А где его ответственность, кроме того, что обвинять и не проанализировать ситуацию?»

Теги Вячеслав Фетисов Доминик Гашек НХЛ КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов ответил Доминику Гашеку об ответственности за происходящее.

– Что вы ответите по поводу того, что Гашек заявил, что вы подняли руку в Госдуме и несете прямую ответственность за происходящее?

– Я согласен нести ответственность за то, что происходит.

И все те, кто сегодня поставляют оружие Украине, тоже несут ответственность. Я от своей ответственности не отказываюсь.

А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?

Ну, вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе.

Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что там что-то может произойти, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

84 комментария
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> Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность

лицемерная гадина
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Нет ничего преступного, предоставлять оружие стране, на которую напали. Территорию которой захватывают.
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Ох уж эти милые, завуалированные угрозы от приблатненных спортсменов.
Что проанализировать то Гашек должен? Карты 17 века, боевых комаров, биогусей или войны с печенегами?
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А из Ночной хоккейной лиги там, случайно, никто ответственности не несет?
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Я от своей ответственности не отказываюсь.

Смотри, Славик. Как бы не пришлось действительно с подельниками нести ответственность в маленьком уютном голландском городке.
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Ответ Даня Чебыкин
Комментарий скрыт
Большую часть в НХЛ. Год отыграл, в дружелюбной тогда России, союзнике НАТО и абсолютно открытой стране.
Самое важное - он всю свою зарплату заработал, и это не делает его пожизненным холопом кремлёвских вождей.
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Да-да. Человек, продавший девушке перцовый баллончик, несёт ответственность за то, что она распылила его на маньяка
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Интересно. Г. Фетисов, а как же поставки с Северной Кореи и Китая...это..ведь...другое?
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Ответ vzi
Надо быть чрезвычайно наивным, чтобы думать, что хоть кого-то из России когда-либо выдадут в Гаагу.
да, в россии обычно такие вопросы по-другому решают. о гааге они смогут только мечтать.
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В насколько же отмороженное время мы живем - Кафка отдыхает...

Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать всю ту хрень, которую несут наши депутаты. Это чудовищно и с моральной, и с рациональной точки зрения.
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+13
Дай бог Запад ещё больше орудия, ракет и снарядов поставит Украине❤️
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Ответ Pigmalion
>союзнике НАТО Это после-то мюнхенской речи и Грузии?
После мюнхенской, ВВП ещё десяток речей произнёс, про союзничество с НАТО, и открыл аж целый перевалочный пункт НАТО в РФ.
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Вот так нехотя Третьяка обкакал
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а на основе чего анализировать ситуацию?) бункерных бредней? фантазий конашенкова? соловьевских истерик?
а ведь когда-то этот слава фе. был уважаемым человеком
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Ответ Борис _____
Комментарий скрыт
Вот тут интересная ситуация.

Подошел один человек к другому и стал его бить. А тот начал отбиваться.

Формально в драке участвуют оба. Но одинакова ли их ответственность?
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Ответ Борис _____
Комментарий скрыт
Объясните, пожалуйста, "соевый" - это какой?
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Ответ Даня Чебыкин
Комментарий скрыт
А славик, где свою зарплату получал?
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Ответ Борис _____
Комментарий скрыт
Спасибо, смысл слова "соевый" в данном контексте стал понятнее.

Но в целом понятнее не стало. В чем инфантилизм?
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Сейчас готов нести ответственность, а если позже к стене действительно припрут, скажет, что под угрозами делал эти заявления.
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Слава за Иран с Северной Кореей что скажешь?
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В золотой фонд цитат: "Надо фокусироваться, отбивать, а не думать..."
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Те,кто поставляет оружие Украине,понимают-если Украина проиграет,то Россия полезет дальше.Правда,понимают не до конца...
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Ответ Александр Митраков
> Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность лицемерная гадина
Как говорится, Иран и КНДР подержите наше пиво.
+7
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Ответ Бычков Антон
А из Ночной хоккейной лиги там, случайно, никто ответственности не несет?
Там Овечкин с тачкой бегает по льду НХЛ как обморок разваливает изнутри. Задание лучшего игрока Ночной лиги выполняет
+3
0
+3
Там даже зачинщик этого беспредела не может проанализировать и понять ситуацию, а вшивый всё о Гашеке
+6
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Ответ vzi
В России по-разному бывает. Но кто бы ни был во главе российского государства он не будет никого выдавать за границу.
Смешно. Будет, и ещё как будет. Васильевичу то конечно ничего не грозит, а вот сошки поменьше - запросто. Стрелочник всегда надо.
+6
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+3
Третьяк после этих слов проклял всех защитников и хоккея и сво
+7
-4
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Сильно он Третьяка приложил
+3
-1
+2
Плюнул в Гашека, попал в Третьяка
+3
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Ответ TOSHIBA
Комментарий скрыт
Он просто российские СМИ не читает, бывает. И российскому следствию не верит.
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