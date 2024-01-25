Фетисов о Гашеке: «Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность. А где его ответственность, кроме того, что обвинять и не проанализировать ситуацию?»

Вячеслав Фетисов ответил Доминику Гашеку об ответственности за происходящее.

– Что вы ответите по поводу того, что Гашек заявил, что вы подняли руку в Госдуме и несете прямую ответственность за происходящее?

– Я согласен нести ответственность за то, что происходит.

И все те, кто сегодня поставляют оружие Украине, тоже несут ответственность. Я от своей ответственности не отказываюсь.

А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?

Ну, вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе.

Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что там что-то может произойти, – сказал двукратный олимпийский чемпион .