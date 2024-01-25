Фетисов о Гашеке: «Те, кто поставляют оружие Украине, несут ответственность. А где его ответственность, кроме того, что обвинять и не проанализировать ситуацию?»
Вячеслав Фетисов ответил Доминику Гашеку об ответственности за происходящее.
– Что вы ответите по поводу того, что Гашек заявил, что вы подняли руку в Госдуме и несете прямую ответственность за происходящее?
– Я согласен нести ответственность за то, что происходит.
И все те, кто сегодня поставляют оружие Украине, тоже несут ответственность. Я от своей ответственности не отказываюсь.
А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?
Ну, вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе.
Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что там что-то может произойти, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
лицемерная гадина
Что проанализировать то Гашек должен? Карты 17 века, боевых комаров, биогусей или войны с печенегами?
Смотри, Славик. Как бы не пришлось действительно с подельниками нести ответственность в маленьком уютном голландском городке.
Самое важное - он всю свою зарплату заработал, и это не делает его пожизненным холопом кремлёвских вождей.
Цензурных слов не хватает, чтобы адекватно охарактеризовать всю ту хрень, которую несут наши депутаты. Это чудовищно и с моральной, и с рациональной точки зрения.
а ведь когда-то этот слава фе. был уважаемым человеком
Подошел один человек к другому и стал его бить. А тот начал отбиваться.
Формально в драке участвуют оба. Но одинакова ли их ответственность?
Но в целом понятнее не стало. В чем инфантилизм?