Россия и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Дети Азии Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

Об этом стало известно по итогам встречи министра спорта Олега Матыцина с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. Документ подписали Минспорта РФ и Министерство межпровинциальной координации Пакистана.

«Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов олимпийской хартии, один из которых – недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности.

Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан», – заявил Матыцин.

Министр также сообщил, что Россия ведет активную работу по развитию спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

«Мы не настроены создавать альтернативные структуры. Важность образования Ассоциации [спортивных организаций ШОС] заключается в интересах развития спортивного сотрудничества на пространстве ШОС и защиты истинных ценностей спорта и олимпизма.

Российская сторона также предложила образовать рабочую группу по спорту при Совещании министров спорта стран ШОС. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны пакистанских партнеров.

Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», – заключил Матыцин.

Отмечается, что пакистанские спортсмены приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые пройдут в России в 2024 году.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

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55 комментариев
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Алё, это Пакистан?
-Да
-Нам нужен один килограмм
-Будет
+90
-6
+84
Бороться с допингом вместе с Пакистаном - это как бороться с алкоголизмом вместе с Алексанром Емельяненко
+39
-6
+33
Ответ Большое сердце Неймара
Алё, это Пакистан? -Да -Нам нужен один килограмм -Будет
Зашёл чисто ради этого камента)). Как досрочный ответ в ЧГК!)))
+35
-3
+32
Витя АК этот меморандум давным-давно заключил
+29
-4
+25
Ответ Aidos9419
Что Пакистан даст России в плане спорта? к игре в Крикет научат ?
Просто "в плане"
+12
-2
+10
Партнерство с Пакистаном является верным шагом на пути в укреплению спортивного сувернитета, товарищи! Следующим этапом будет подписание соглашений, меморандумов с такими великими и мощными спортивными державами как Йемен, КНДР, Сирия, Эритрея! На спортивный суверенитет еще никогда не был таким суверенным! Ура, товарищи!
+16
-6
+10
Что Пакистан даст России в плане спорта? к игре в Крикет научат ?
+11
-2
+9
Знаменитые пакистанские спортсмены
+10
-3
+7
Как это звучит - пакистанские спортсмены!
+8
-2
+6
Крикет в каждый дом! 🏏
+4
-1
+3
Теперь вместо бразилов гегемон пусть покупает пакистанцев, пусть подаёт пример!)
+4
-3
+1
Ответ Андрей Балабаев
Вот и хорошие новости подъехали. Крикет развивать будем!
сейчас его индусы развивают и даже кубки какие-то проводят...а теперь с этим вот пакистаном как-то всё очень сложно становится...
+1
0
+1
Россия: Мы развиваем сотрудничество со всеми станами!
+1
0
+1
Идёт приглашение стран на Игры Дружбы, Пакистан авторитетная страна в Азии, за ней потянутся другие, наши всё правильно делают!
+3
-2
+1
Отмечается, что пакистанские спортсмены приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые пройдут в России в 2024 году

А как же танковый биатлон?
+3
-2
+1
Вот умеют же порадовать и дать надежду на светлое спортивное будущее!)))
+5
-4
+1
Ответ Чебурашка от Гены
А почему хоккей с мячем выкинул? Да и то достижение для страны, от которой маленький кусочек остался, благодаря оккупации Израилем.
Речь идет о Пакистане, а не о Палестине.
+1
0
+1
Заключили меморандум на пошив экипировки для сборной.
+3
-2
+1
Вот это результат, сразу видно что не зря з-пл. минспорта получает.
+3
-2
+1
Ответ rude.
Ниче не понял) Турция и Израиль тут при чем. Речь конкретно про Пакистан. 2 года рассказывали какие индусы тру бро, в том числе потратив кучу денег с бюджета чтоб это с каждого утюга неслось... А теперь "алё, эта пакистан?" Невероятно последовательная и мудрая внешняя политика. По заветам Верховного геостратега-историка.
Если у Пакистана давние терки с Индией, то мы должны обязательно выбрать одну сторону и никак? Турки члены НАТО, но у нас хорошие рабочие отношения. Израиль сателлит США, но у нас с ними тоже хорошие отношения.
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Ответ Чебурашка от Гены
Вот не стыдно тебе ради плюсиков всем и вся? Вчера про Москву хорошо написал. Правда использовал цитату. Типа я, но не я придумал. На один тапок переобулся. Тьфу таким быть.
Топ шиза 👌
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Ответ S.Graf
Завидуй, Канада! Грядёт новая легендарная хоккейная супер-серия Россия-Пакистан. На траве пхх))))
Руские будут играть в коньках))
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Ответ Aidos9419
Что Пакистан даст России в плане спорта? к игре в Крикет научат ?
Знаю, что у них неплохие метатели копья в ЛА. Этим мои знания о пакистанском спорте ограничиваются
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Ответ Knife707
Все мои знания о пакистанском спорте ограничиваются тем, что в Пакистане изготавливают лучшие футбольные мячи.
Вышли в следующую стадию на Кубке Азии по футболу, , который сейчас проходит.
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Ответ Wiley Fox
В регби у нас не очень получается Потому что это игра англосаксов Поэтому все начинаем играть в крикет. Хотя, это же опять англосаксов игра... Кстати, вся Россия одно время в куртках Табанья ходила. Может, эта контора сейчас шьёт футбольную форму
а ещё футбол игра англосаксов и тоже как-то в неё не очень...
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Ответ catcher69
а ещё футбол игра англосаксов и тоже как-то в неё не очень...
Ну, у нас норманская теория в ходу

Я уверен, что главный историк путин сейчас пишет работу от том, что футбол на Альбион завёз троюродный дедушка нашего Рюрика по материнской линии
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Ответ Чебурашка от Гены
Мир многополярный. Только этого кое-кто не хочет, под предлогом американская демократия самая лучшая демократия в Мире . Как пример, наши отношения с Турцией, да и с Израилем не всё так плохо .
Ниче не понял)
Турция и Израиль тут при чем.
Речь конкретно про Пакистан. 2 года рассказывали какие индусы тру бро, в том числе потратив кучу денег с бюджета чтоб это с каждого утюга неслось...
А теперь "алё, эта пакистан?"
Невероятно последовательная и мудрая внешняя политика. По заветам Верховного геостратега-историка.
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Ответ Чебурашка от Гены
Если у Пакистана давние терки с Индией, то мы должны обязательно выбрать одну сторону и никак? Турки члены НАТО, но у нас хорошие рабочие отношения. Израиль сателлит США, но у нас с ними тоже хорошие отношения.
израиль знает что у вас с ними хорошие отношения? )
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Ответ kost68
израиль знает что у вас с ними хорошие отношения? )
На сколько знаю, Израиль не вводил санкции против России. И у них не запрещены российские федеральные ТВ каналы.
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Ответ Чебурашка от Гены
На сколько знаю, Израиль не вводил санкции против России. И у них не запрещены российские федеральные ТВ каналы.
израиль просто надеется, что вы не будете гадить им еще больше чем сейчас вооружая хамас и хизбаллу. если это по вашему хорошие отношения, то ой )
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