Россия и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

Об этом стало известно по итогам встречи министра спорта Олега Матыцина с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. Документ подписали Минспорта РФ и Министерство межпровинциальной координации Пакистана.

«Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов олимпийской хартии, один из которых – недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности.

Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан», – заявил Матыцин.

Министр также сообщил, что Россия ведет активную работу по развитию спортивного сотрудничества в рамках ШОС.

«Мы не настроены создавать альтернативные структуры. Важность образования Ассоциации [спортивных организаций ШОС] заключается в интересах развития спортивного сотрудничества на пространстве ШОС и защиты истинных ценностей спорта и олимпизма.

Российская сторона также предложила образовать рабочую группу по спорту при Совещании министров спорта стран ШОС. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны пакистанских партнеров.

Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», – заключил Матыцин.

Отмечается, что пакистанские спортсмены приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые пройдут в России в 2024 году.

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