Губанова о том, что стала чемпионкой Европы без конкуренции с россиянками: «Соревнование есть, участники есть, медаль есть. А уж кого там нет – того нет»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Грузинская фигуристка рассказала, почему выступает за возвращение россиян.

Анастасия Губанова сменила российское спортивное гражданство на грузинское в 2021 году.

– Во-первых, очень много друзей у меня в России, так как я здесь живу и катаюсь в группе у Евгения Владимировича (Рукавицына). Понимаю, насколько тяжело ребятам без международных соревнований.

Сами старты более спокойные без русских, но при них, думаю, была бы более заряженная атмосфера.

– Разве возвращение россиян не отодвинет от пьедестала почета тех людей, которым сейчас выпал такой крупный шанс, и тебе в том числе?

– Очень много девочек сильных, они растут как грибы, ха-ха. Я думаю, это даже мотивация – мы будем стремиться. Я не могу сказать, что это будет задвигать – наоборот, это будет мотивировать, – сказала чемпионка Европы 2023 года.

Также Губанова ответила на критику по поводу того, что завоевала свой титул без конкуренции с россиянками.

– Как ты относишься к заголовкам, что Губанова выигрывает только потому, что русских нет, что победа на чемпионате Европы – это случайность?

– Это стандартные комментарии. Могу сказать, что это пишут люди, которые сидят дома на диване, и это их мнение. Пусть так думают. Мы все прекрасно знаем, какой это огромный труд, и что вряд ли что-то получается случайно в нашем спорте. Как поработали, то и получили.

Насчет комментариев, что нету русских – соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет – того нет, – добавила фигуристка.

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86 комментариев
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Ответ Ярик01
С такими высказываниями от любви до ненависти - пара дней) Как и с Луной было
А что она должна была ответить? Сказать: да, мое серебро неполноценно, я должна быть пятой?
Соревнования - это здесь и сейчас. И это и правда не проблема остальных участников. Спрашивать ее об этом- как будто говорить что она недостойна.
+58
-14
+44
С такими высказываниями от любви до ненависти - пара дней) Как и с Луной было
+58
-15
+43
Ну, а в чем она не права? Ей свои медали снять и отдать кому-то из наших что ли? Не она отстраняла русских девушек от соревнований, она в рамках тех турниров, которые проходили в последние 2 года была одной из лучших, она тоже трудится и тренируется, может быть ей еще карьеру завершить, а то нехорошо кататься же, когда РФ не допущена)
Соревнования - это здесь и сейчас, она не виновата ни в чем, что происходит сейчас, а обесценивать свой труд - очень глупо, а спрашивать ее об этом будто выманивать из нее ответ по типу: «да, ребят, я вообще не достойна здесь находиться, мои медали вообще ни о чем и я вообще никто». Если кто-то из здешних комментаторов думает, что хоть один разумный человек ответит так, то они глубоко ошибаются, свои старания надо оценивать по достоинству
+47
-13
+34
Ответ esctyyyyy
Ну, а в чем она не права? Ей свои медали снять и отдать кому-то из наших что ли? Не она отстраняла русских девушек от соревнований, она в рамках тех турниров, которые проходили в последние 2 года была одной из лучших, она тоже трудится и тренируется, может быть ей еще карьеру завершить, а то нехорошо кататься же, когда РФ не допущена) Соревнования - это здесь и сейчас, она не виновата ни в чем, что происходит сейчас, а обесценивать свой труд - очень глупо, а спрашивать ее об этом будто выманивать из нее ответ по типу: «да, ребят, я вообще не достойна здесь находиться, мои медали вообще ни о чем и я вообще никто». Если кто-то из здешних комментаторов думает, что хоть один разумный человек ответит так, то они глубоко ошибаются, свои старания надо оценивать по достоинству
Я с вами бы согласилась, но с поправкой. Отстранили не русских, а россиянок. По флагу, а не по национальности. Русских там был вагон и маленькая тачка, Настя в том числе, хоть и в другой флаг завернутая.
+29
-6
+23
"Без русских"? А сама она кто?
+25
-6
+19
Неудивительно) Губанова есть Губанова, от неё другого и не ожидаешь. Странно, что многие вдруг резко стали за неё болеть. С каждым высказыванием мнение о ней портится всё больше и больше.
+34
-16
+18
ну вот и запретить всем грузинам и прочим трениться в России, в "великой Грузии" даже нет ни одного катка, спортсмены только кого у нас переманили, пусть тренируется в Грузии, а не у Рукавицына
+24
-8
+16
Все так, все так. Есть хорошая поговорка: в спорте можно случайно проиграть, но нельзя случайно выиграть. Так что все эти разговоры просто обесценивают труд спортсменов.
+31
-15
+16
Ответ Ирина С
"Без русских"? А сама она кто?
Она всего час как нeдoгрyзинка, а уже нас русских не любит 😂
+22
-10
+12
Ответ Oleandra
Пусть наш бомонд и дальше её защищает, грудью бросаясь на амбразуру русофобии.. пусть чистый хвост вопит, что нашу(?) засудили.. она себя русской не считает.. получили?
точно)), и засуживают её бедную не потому что она пешком ходит и прыги недокручивает, а исключительно за русскую фамилию и тренера
+16
-5
+11
"обожаю" местные двойные стандарты )))) когда СК брали ЧМ в отсутствии Пападакисов это нормально... "кто есть тот есть"
Когда Настя озвучила ту же формулы - "на костер ведьму" )))))
+16
-6
+10
Пусть наш бомонд и дальше её защищает, грудью бросаясь на амбразуру русофобии.. пусть чистый хвост вопит, что нашу(?) засудили.. она себя русской не считает.. получили?
+21
-13
+8
Такое впечатление что дальше заголовка никто не читал.Настя позитивно оценила уровень российских фигуристов и сказала что у нее много в России друзей.И уж точно не Настя виновата что российских фигуристов забанили
+15
-7
+8
Я поражалась, что народ за Губанову болел, тогда как Губанова их на хинкали променяла. Ну теперь у многих глаза откроются.
+22
-15
+7
Ответ Elenavasilevna
Вы абсолютно правы, но уважения немного побольше к отстраненным россиянам не мешало бы, тем более она ведь и сама россиянка, просто во время подсуетилась.
Вовремя подсуетилась одна бывшая российская танцевальная пара.А Настя перешла уже давно,еще до бана
+11
-4
+7
да правильно она сказала... соревнования есть - значит есть медали и победители... не вина спортсменов, что наших отстранили... В данный конкретный момент - она завоевала второе место!
+13
-8
+5
Я сейчас правильно поняла, что она к "русским" себя уже не относит? Брезгливость на ответах прям зашкаливает. Обалдеть.
Цена твоим медалькам-грош в базарный день.
+19
-14
+5
На самом деле она очень позитивно отзывалась о россиянах в интервью и себя не выделяла. Наоборот, честно сказала, что если бы она за Россию выступала, то у неё ничего не получилось бы
+11
-7
+4
Вот только это не Чемпионат Европы, раз Европы там нети. Это чемпионат нато. Чемпионка Европейских стран Нато НАстя Губанова, вот это звучит
+33
-29
+4
Ответ Tacciana
А Насте палец в рот не клади..
Видимо наболело)))
+6
-2
+4
Да уж... Корона давит мозг. А пусть бы тренировалась в своей Грузии с любым другим тренером, кроме российских. Какое место было бы?
+10
-7
+3
сами старты спокойнее без русских, так и живи там где спокойнее, без русских и тренируйся тоже там
+14
-11
+3
Живет и тренируется в России, о Грузии вообще ничего не знает. Обычная глупая девочка, о которой вообще нет смысла говорить.
+16
-13
+3
Кто есть - тот есть, кого нет - того нет. Браво, Настя 😅 Хотя, если честно, я не знаю как на такие вопросы провокационные отвечать, где в самом вопросе есть предположение о твоей неполноценности и незаслуженности твоих результатов.
+14
-11
+3
Ответ Princess23
"обожаю" местные двойные стандарты )))) когда СК брали ЧМ в отсутствии Пападакисов это нормально... "кто есть тот есть" Когда Настя озвучила ту же формулы - "на костер ведьму" )))))
А ничего, что пападакисы сами не поехали, а наших фигуристов просто так отстранили вообще без оснований по внутренним документам ISU? Разные по сути ситуации.
+3
0
+3
Ответ July Bell
Сейчас прилетят справедливые замечания по поводу того, что можно было то же самое сказать более тактично, и начнется визг «а нас за что?! Хейтеры! Захейтили бедную девочку-цветочек! Ой-вей!»🤣🤣🤣
Так Губановой и вопрос был задан особой тактичностью не отмеченный.
+6
-3
+3
Ответ Vendetta4111323
Чего набросились, ну а что ей сказать? Как жаль, что нет россиянок и тогда бы я заняла целое 5 место? Эта хотя бы не агитирует подольше не выпускать, как всякие Васильевсы и Дюамели
Ничоси, какая благородность. Она русская, живет и тренируется в РФ на гос. катках у гос. тренеров.
+2
0
+2
Ответ polinarmax
Неудивительно) Губанова есть Губанова, от неё другого и не ожидаешь. Странно, что многие вдруг резко стали за неё болеть. С каждым высказыванием мнение о ней портится всё больше и больше.
За ней и раньше было замечено, что она не переживает об отсутствии россиянок))). Удивляюсь, что есть люди, которые за неё вообще болеют
+15
-13
+2
Ответ Шубы
неужели Россия часть загнивающей Европы?😱 не может быть
Нет, мы часть нормальной Европы.
+14
-12
+2
Да что эта Губанова себе позволяет? Это неполноценные соревнования, водокачка с потешными медалями и титулами! И это мнение не каких-то людей с дивана, а уважаемых ФК-экспертов.
+9
-7
+2
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