Губанова о том, что стала чемпионкой Европы без конкуренции с россиянками: «Соревнование есть, участники есть, медаль есть. А уж кого там нет – того нет»
Грузинская фигуристка рассказала, почему выступает за возвращение россиян.
Анастасия Губанова сменила российское спортивное гражданство на грузинское в 2021 году.
– Во-первых, очень много друзей у меня в России, так как я здесь живу и катаюсь в группе у Евгения Владимировича (Рукавицына). Понимаю, насколько тяжело ребятам без международных соревнований.
Сами старты более спокойные без русских, но при них, думаю, была бы более заряженная атмосфера.
– Разве возвращение россиян не отодвинет от пьедестала почета тех людей, которым сейчас выпал такой крупный шанс, и тебе в том числе?
– Очень много девочек сильных, они растут как грибы, ха-ха. Я думаю, это даже мотивация – мы будем стремиться. Я не могу сказать, что это будет задвигать – наоборот, это будет мотивировать, – сказала чемпионка Европы 2023 года.
Также Губанова ответила на критику по поводу того, что завоевала свой титул без конкуренции с россиянками.
– Как ты относишься к заголовкам, что Губанова выигрывает только потому, что русских нет, что победа на чемпионате Европы – это случайность?
– Это стандартные комментарии. Могу сказать, что это пишут люди, которые сидят дома на диване, и это их мнение. Пусть так думают. Мы все прекрасно знаем, какой это огромный труд, и что вряд ли что-то получается случайно в нашем спорте. Как поработали, то и получили.
Насчет комментариев, что нету русских – соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет – того нет, – добавила фигуристка.
Соревнования - это здесь и сейчас. И это и правда не проблема остальных участников. Спрашивать ее об этом- как будто говорить что она недостойна.
Соревнования - это здесь и сейчас, она не виновата ни в чем, что происходит сейчас, а обесценивать свой труд - очень глупо, а спрашивать ее об этом будто выманивать из нее ответ по типу: «да, ребят, я вообще не достойна здесь находиться, мои медали вообще ни о чем и я вообще никто». Если кто-то из здешних комментаторов думает, что хоть один разумный человек ответит так, то они глубоко ошибаются, свои старания надо оценивать по достоинству
Когда Настя озвучила ту же формулы - "на костер ведьму" )))))
Цена твоим медалькам-грош в базарный день.