Губанова о том, что стала чемпионкой Европы без конкуренции с россиянками: «Соревнование есть, участники есть, медаль есть. А уж кого там нет – того нет»

Грузинская фигуристка рассказала, почему выступает за возвращение россиян.

сменила российское спортивное гражданство на грузинское в 2021 году.

– Во-первых, очень много друзей у меня в России, так как я здесь живу и катаюсь в группе у Евгения Владимировича (Рукавицына). Понимаю, насколько тяжело ребятам без международных соревнований.

Сами старты более спокойные без русских, но при них, думаю, была бы более заряженная атмосфера.

– Разве возвращение россиян не отодвинет от пьедестала почета тех людей, которым сейчас выпал такой крупный шанс, и тебе в том числе?

– Очень много девочек сильных, они растут как грибы, ха-ха. Я думаю, это даже мотивация – мы будем стремиться. Я не могу сказать, что это будет задвигать – наоборот, это будет мотивировать, – сказала чемпионка Европы 2023 года.

Также Губанова ответила на критику по поводу того, что завоевала свой титул без конкуренции с россиянками.

– Как ты относишься к заголовкам, что Губанова выигрывает только потому, что русских нет, что победа на чемпионате Европы – это случайность?

– Это стандартные комментарии. Могу сказать, что это пишут люди, которые сидят дома на диване, и это их мнение. Пусть так думают. Мы все прекрасно знаем, какой это огромный труд, и что вряд ли что-то получается случайно в нашем спорте. Как поработали, то и получили.

Насчет комментариев, что нету русских – соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет – того нет, – добавила фигуристка.