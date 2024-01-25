«Зенит» и «Локо» договорились о трансфере Тикнизяна. Наир пока не принял решение («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Сделка о трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит» согласована.

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

По информации «РБ Спорт», клубы договорились об условиях сделки. При этом «Локомотив» смог немного увеличить сумму по сравнению с предлагаемыми 7+1 млн евро.

Кроме того, «Зенит» сделал первое предложение о контракте Тикнизяну. Со стороны игрока пока нет финального решения о переходе.

«Зенит» хотел бы видеть у себя защитника до начала второго сбора, то есть до 1 февраля. По просьбе клуба из Санкт-Петербурга «Локо» не задействовал Наира в товарищеском матче с «Акроном», который состоялся вчера.

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88 комментариев
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Нужно решить вопрос , как Ромашкина будет добираться до работы
+94
-9
+85
Ответ Саня Беляков
Нужно решить вопрос , как Ромашкина будет добираться до работы
Полно ночных поездов до Москвы плюс Сапсаны частые
Вечером/ранним утром отвёз на Московский и домой/на тренировку
+38
-1
+37
А Ромашкина куда теперь переходит?
+36
-6
+30
Ответ Prokuror Prokurorov
А Ромашкина куда теперь переходит?
На Зенит ТВ.
+29
-2
+27
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Корону поправь
+14
-1
+13
Ответ Bartez1986
Яна Ромашкина пока не приняла решение. Так правильнее
Это у вас женщины в клубе рулят, не надо на всех приписывать
+23
-10
+13
взять лавочника за 5кк, сделать его топом по меркам РПЛ, и продать конкуренту за 7кк? Отличный план!
+14
-3
+11
Яна Ромашкина пока не приняла решение. Так правильнее
+19
-8
+11
Тогда бы уже 10 млн просили за лучшего бомбардира команды, который наминально крайний защитник)
+9
0
+9
да я думаю Локо бабки нужны, вот и хотят пристроить. так бы не настаивали, а Наир явно не рвется в Зенит. если перейдет после всех его слов и действий в последнем очном матче - значит явно надавили, а если не перейдет - то думаю заслужит респект и уважение за то что не прогнулся и не пошел за бабками
+12
-6
+6
Ответ Зелёный гопник
Это у вас женщины в клубе рулят, не надо на всех приписывать
👍🤣
+7
-2
+5
Ответ Гамарджоба Генацвале
Очень мало за продажу игрока основы конкурирующему клубу.
Особенно в контексте того, что сами покупали за 5,5млн.
+6
-1
+5
Ответ deltack
Руководство Локо как всегда.... Продавать одного из лучших игроков команды конкуренту по чемпионату за 7-10 млн, при том что отступные 25....
а ты серьезно считаешь что Наир стоит 25?
+7
-3
+4
Тикнизян просто думает, как в случае трансфера объяснять свои декабрьские слова, что в Зенит не перейдёт)
+5
-1
+4
Если в итоге сумма меньше 10 млн - позор Локомотиву
+5
-1
+4
Ответ Imax161
Тогда бы уже 10 млн просили за лучшего бомбардира команды, который наминально крайний защитник)
С 12 млн только переговоры надо начинать, учитывая, что это зениту нужно срочно закрывать позицию, а не Локо во что бы то не стало срочно продать взбунтовавшегося лавочника.
+4
0
+4
Ответ Кирилл Дубасов
да я думаю Локо бабки нужны, вот и хотят пристроить. так бы не настаивали, а Наир явно не рвется в Зенит. если перейдет после всех его слов и действий в последнем очном матче - значит явно надавили, а если не перейдет - то думаю заслужит респект и уважение за то что не прогнулся и не пошел за бабками
Если бы Тикнизян не был заинтересован в переходе, и сказал-" Из Локо , я перейду только в Европу", то Локомотив и Зенит не договаривались бы, не было бы предмета договора. Согдаситесь, сейчас не то время, чтобы давить, уговаривать на контракт в 1.2 млн. евро?,
+6
-2
+4
Ответ rarog
Полно ночных поездов до Москвы плюс Сапсаны частые Вечером/ранним утром отвёз на Московский и домой/на тренировку
нее, нужен частный самолёт
+5
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+4
Ответ Trollando
взять лавочника за 5кк, сделать его топом по меркам РПЛ, и продать конкуренту за 7кк? Отличный план!
желательно, лавочника взять не за 5, а за 1 кк и тогда план вообще огнище
+2
0
+2
Ответ Imax161
Ну и зачем ему это? Столько раз говорить что в Зенит не перейду а итоге клубы уже договорились, щас сядет на банку и станет нелеквидом, лучше играть там где получается и оттуда в Европу
в Зените другой уровень конкуренции и команды в целом, соответственно перспективы для развития лучше. а если не потянет конкуренцию - значит таков уровень, какая тогда ему Европа?
+6
-4
+2
Ответ bellyashe
родной город, более высокий уровень и титулы - отличный вариант, в сравнении с мифическим отъездом в Европу. да и из Зенита туда уехать будет проще, так что переход для всех выигрышный. добро пожаловать домой)
конечно, в Зените ведь шансов проявить себя в Лиге Чемпионов значительно выше. прям астрономически выше
+8
-6
+2
Очень мало за продажу игрока основы конкурирующему клубу.
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Забыл добавить, что "бразильские" глаза за клуб горят, ага.
+2
-1
+1
Ответ Prokuror Prokurorov
А Ромашкина куда теперь переходит?
В зрительный зал!
+1
0
+1
Локо хоронит Тикнизяна, ведь Зенит это кладбище молодых.
+4
-3
+1
устроил ромашку
+1
0
+1
Тикнизян зря наверное громкие слова бросил, по поводу перехода. Хотя кому это когда либо мешало, деньги сгладят всё
+1
0
+1
Ответ bellyashe
родной город, более высокий уровень и титулы - отличный вариант, в сравнении с мифическим отъездом в Европу. да и из Зенита туда уехать будет проще, так что переход для всех выигрышный. добро пожаловать домой)
С лавки Зенита потом дорога в Сочи или Оренбург разве что .
Впрочем удачи Наиру сломать стереотип .
+5
-4
+1
Ответ Ola BP
Зенит не того калибра клуб, что бы всё бросать и бежать из-за стрелки.
бразильской стрелки
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
Заходи. Для таких пояснил же,если это правда А так,да,не хочу чтобы за любимый клуб играли те кто определиться не может
Зенит не того калибра клуб, что бы всё бросать и бежать из-за стрелки.
+2
-2
0
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