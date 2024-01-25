«Зенит» и «Локо» договорились о трансфере Тикнизяна. Наир пока не принял решение («РБ Спорт»)
Сделка о трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит» согласована.
Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.
По информации «РБ Спорт», клубы договорились об условиях сделки. При этом «Локомотив» смог немного увеличить сумму по сравнению с предлагаемыми 7+1 млн евро.
Кроме того, «Зенит» сделал первое предложение о контракте Тикнизяну. Со стороны игрока пока нет финального решения о переходе.
«Зенит» хотел бы видеть у себя защитника до начала второго сбора, то есть до 1 февраля. По просьбе клуба из Санкт-Петербурга «Локо» не задействовал Наира в товарищеском матче с «Акроном», который состоялся вчера.
Вечером/ранним утром отвёз на Московский и домой/на тренировку
Впрочем удачи Наиру сломать стереотип .